Чимаев признал ошибки — и меняет всё. Хамзат очень хочет стать чемпионом UFC

26 октября в Абу-Даби состоится номерной турнир UFC 308. В главном карде вечера свой поединок проведёт непобеждённый средневес Хамзат Чимаев, которому предстоит самое серьёзное испытание в карьере – бой против экс-чемпиона лиги Роберта Уиттакера.

Они должны были подраться ещё летом, однако Чимаев испытывал серьёзные проблемы со здоровьем и был вынужден был сняться с турнира. На замену Хамзату вышел Икрам Алискеров, которого Роберт нокаутировал в первом раунде. Казалось, Уиттакер пойдёт дальше, но он дал ещё один шанс Чимаеву и согласился провести с ним бой.

Хамзат не выступал ровно год, и перед своим главным на данный момент поединком решился на серьёзные изменения. За последние два года Чимаев провёл только три боя, в двух из них – с Усманом и Бёрнсом – Борз выглядел, мягко говоря, не так уверенно, как на старте карьеры в UFC, когда сметал всех подряд. Возможно, именно это сподвигло Хамзата на перестановки – ему нужен чемпионский пояс, а для этого нужно прибавлять. Масла в огонь добавила ситуация с криптовалютой, в которую вложился Хамзат, но прогорел и понёс как финансовые, так и репутационные потери.

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

«Он говорил: «Я полностью доверял тренеру в тренировочном процессе и менеджеру в его делах. Получается, меня обманули. Я не могу больше доверять. Для меня важно доверять». Там есть ещё моменты, которые происходят за кулисами. Думаю, Хамзат сам о них расскажет», — сказал Асланбек Бадаев, вице-президент лиги АСА.

В первую очередь изменения коснулись тренерского штаба. В команде Борза появился заслуженный тренер СССР по вольной борьбе Салим Нуцалханов, который в том числе работал с трёхкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Бувайсаром Сайтиевым. Казалось бы, у Чимаева и так с борьбой полный порядок, но с таким наставником Хамзат точно удивит Уиттакера. Кроме этого, к команде Борза присоединился главный тренер сборной Швеции по тайскому боксу Йоаким Карлссон, с которым уже работал во времена выступлений за скандинавскую страну. Тогда, кстати, Чимаев и ворвался вихрем в UFC, снося всех на своём пути, поэтому «откат к заводским настройкам» может быть вполне уместен. Более того, иностранные СМИ публикуют информацию, что Чимаев не ограничивается Карлссоном и пытается вернуть других специалистов, с которыми работал ранее.

Также Чимаев сменил место проведения своего лагеря и отправился в Приэльбрусье на высоту почти 2000 м над уровнем моря. Стоит ли говорить, что тренировки в таких условиях крайне тяжёлые из-за нехватки кислорода? Но в то же время крайне эффективные для улучшения функциональной подготовки. С этим, к слову, у Хамзата есть проблемы, за первым раундом он начинает тяжело дышать и работать куда менее активно, чем на старте поединка. А ведь бой с Робертом Уиттакером будет пятираундовым, что может стать настоящей сложностью для Борза. Он никогда ещё не проводил в карьере пятираундовый поединок, в отличие, кстати, от Уиттакера, который привык к длинным дистанциям: Роб пережил две пятираундовые войны с Йоэлем Ромеро, проходил пятираундовые поединки с Дарреном Тиллом, Келвином Гастелумом и Исраэлем Адесаньей.

Поэтому, если Хамзату не удастся быстро финишировать Уиттакера, у него вполне могут возникнуть проблемы, так как Роберт гораздо опытнее и предпочтительнее на длинной дистанции. Неспроста Чимаев отправился в горы – команда Хамзата не даёт ему недооценить соперника и готовится ко всем возможным вариантам развития событий. Да и в целом то, что Борз признал, пусть и не на словах, а на деле, пробелы в функциональной подготовке, говорит о серьёзных намерениях Хамзата.

Да, Чимаев в боях с Гилбертом Бёрнсом и Камару Усманом был не слишком убедительным, что серьёзно отразилось на его репутации. К Хамзату перестали относиться как к машине, которой он выглядел на старте карьеры в UFC. Проблемы со здоровьем тоже сыграли свою роль, в последнее время Чимаев выступает не так часто, как хотелось бы.

Возможно, это и на руку Хамзату. Он по-прежнему непобеждённый боец и один из топовых представителей среднего веса. Он всё ещё очень хорош в борьбе (а с новым тренером так и вовсе может выйти на космический уровень), имеет хорошую ударку и наделён физической силой. Чимаев поменял подготовку к поединку, сменил тренерский штаб и готов продемонстрировать плоды работы. Победа над Уиттакером практически гарантирует Борзу титульник – осталось эту победу добыть.