Весил 140 кг и боялся умереть во сне. Кто «украл» титульник у Анкалаева

В ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) пройдёт очередной номерной турнир UFC 307. За полтора месяца до ивента Дана Уайт удивил всех, объявив, что соперником чемпиона в полутяжёлом весе Алекса Перейры станет Халил Раунтри, боец с восьмой строчки рейтинга с рекордом 14-5.

Более того, совсем недавно у Халила был назначен, по сути, претендентский бой с Джамалом Хиллом на UFC 303, но Раунтри «самоликвидировался», признавшись, что принимал запрещённые вещества. Это помогло скостить срок дисквалификации и, как выяснилось, даже продвинуло бойца к титульному шансу. Даже несмотря на наличие Магомеда Анкалаева — легитимного претендента.

Это большой аванс для Раунтри, но в итоге на выходе у нас получилась история о преодолении. Халил действительно прошёл долгий путь, и ММА спасли ему жизнь, без преувеличений.

Раунтри вырос без отца: «Его убили. Он был менеджером музыкальных групп, в какой-то момент – даже личным телохранителем Мохаммеда Али. Помню, на его похоронах были сотни, а то и тысячи людей. Ты должен быть особенным человеком, чтобы незнакомые люди приходили на твои похороны, почтить твою жизнь».

Как говорит сам Халил, отсутствие отца вывело его на путь саморазрушения, потому что он выкуривал по две пачки сигарет в день, пил не переставая, принимал антидепрессанты, чтобы заглушить боль.

«Одной ночью я пытался уснуть и не мог, потому что чувствовал, что моё сердце вытворяет вещи, которые точно не должно. В этот момент я думал: «Окей, это моя последняя ночь, я умру во сне». После этого начал думать: что я могу сделать, чтобы не уйти из жизни? И я начал погружаться в фитнес, здоровье, а ММА стали идеальным спортом для меня», — вспоминал Раунтри.

Халил Раунтри в юности Фото: из личного архива Халила Раунтри

В школе из-за лишнего веса Халила гнобили, он весил больше 140 кг и регулярно питался фастфудом. Никакой тяги к жизни, никаких целей. Спас брат — показал будущему бойцу UFC, и тот втянулся, потому что там мог выплеснуть накопившуюся боль и злость. К тому же тренеры в зале отметили — талант есть, но нужно сбросить вес. Раунтри было тяжело, но он каждый день отслеживал результаты и за 11 месяцев сбросил 45 кг.

Соответственно, также бросил все пагубные привычки и изменил всё — вплоть до номера телефона: «Если хотите изменить жизнь — ММА определённо смогут стать выходом. Моя зависимость заключалась в комфорте, еде и огромном количестве алкоголя. Начался совершенно другой образ жизни. Пришлось изолировать себя от людей, которых я знал, потому что они тоже жили той жизнью. Это был личный выбор. Я не говорю, что все должны так делать. Но для того, чтобы изменить жизнь, мне пришлось изолировать себя и стать новым человеком».

В UFC Раунтри попал через шоу The Ultimate Fighter. Там он не смог победить, но всё равно получил контракт с промоушеном.

«В детстве из-за моих музыкальных предпочтений, того, как одевался, из-за лишнего веса и всего этого я сталкивался с большим количеством издевательств. В детстве я не был конфликтным или агрессивным парнем, поэтому меня травили, пока не научился драться», — рассказывал Халил во время TUF.

После прихода в UFC Халил не начал стремительно взлетать. Борьба с лишениями продолжилась, Раунтри чередовал победы с поражениями. Например, проиграл Тайсону Педро, Иону Куцелабе, Марцину Прахнё. Но Халил не сдался и вышел на очень хорошую серию из пяти побед, четыре из которых — досрочные. Трижды Раунтри заработал бонусы за лучшее выступление вечера, и теперь 34-летний боец готовится выйти на титульник.

Вся история Халила не может оправдать со спортивной точки зрения тот факт, что он бьётся за пояс. Но во всяком случае Раунтри с высокой долей вероятности будет биться в стойке, и это должен быть яркий бой.