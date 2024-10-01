Малыхина снова называют лучшим тяжем мира. Разбираем его шансы против Нганну и Джонса

На днях президент лиги One Championship Чатри Ситйодтонг в очередной раз назвал Анатолия Малыхина лучшим бойцом-тяжеловесом на планете. Чатри заверил, что непобеждённому россиянину под силу не просто перейти в UFC, но и записать в свой рекорд победу над одним из главных активов Даны Уайта — Джоном Джонсом. А также срезать скальп с до сих пор устрашающего монстра Фрэнсиса Нганну в PFL.

Анатолий Малыхин и Чатри Ситйодтонг Фото: Из личного архива Анатолия Малыхина

«Поединок с Фрэнсисом — это очень‑очень лёгкий бой для Анатолия, потому что стили определяют бои. Да, Фрэнсис обладает очень опасной нокаутирующей силой, но он не умеет бороться, у него ограниченные навыки в партере. Думаю, бой с Джоном Джонсом получился бы более жёстким, однако сила Анатолия в сочетании с его атлетизмом даёт преимущество. Он быстрее Джонса, у него лучше борьба и больше нокаутирующей силы, больше возможностей для нокаута одним ударом», — сказал Чатри.

Что ж, подобные заявления делаются многими функционерами, когда те оценивают потенциал своих бойцов в возможном поединке против сильнейших представителей UFC. Однако слова про Анатолия имеют вес, учитывая, что россиянин побеждает всех в доминирующем стиле и сейчас находится на пике формы. Эти разговоры даже чем-то напоминают давние споры о шансах праймового Фёдора Емельяненко в боях с Броком Леснаром и Кейном Веласкесом.

Поэтому сегодня мы постараемся ответить на животрепещущий вопрос — способен ли Малыхин победить Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну? Для этого нам необходимо проанализировать его навыки.

Борьба

Сейчас наличие борцовских навыков в активе бойцов ММА является едва ли не главным козырем в поединках. И у Анатолия этот козырь есть. Борьбой вольного стиля россиянин начал заниматься с 10 лет и к текущему моменту имеет там солидные навыки и достижения. В частности, Малыхин является бронзовым призёром чемпионата России в категории до 120 кг. На старте карьеры в ММА геймплан россиянина и строился вокруг доминации в борьбе.

Однако тогда Анатолий не создавал сложные схемы по переводу соперников в партер. Его подход был прост как три копейки: донести пару крепких ударов в стойке, чтобы пройти в одну ногу, перевести, выйти в маунт, после чего начать добивать или выйти на приём. Даже базовые вольники с приличным опытом, такие как Амир Алиакбари, Кирилл Грищенко и Арджан Буллар не смогли навязать Малыхину конкуренцию в борьбе, не проведя ни одного успешного тейкдауна. Это также указывает на то, что Анатолий имеет достойную защиту от переводов. Однако в последние годы россиянин отошёл от работы на первом этаже и теперь старается финишировать соперников в стойке.

Грэпплинг

Малыхин достаточно сильно подкован в данном аспекте. Стоит отметить, что в 2016 году он стал чемпионом Европы в данной дисциплине. И после перехода в ММА россиянин неоднократно доказывал, что умеет финишировать соперников не только кулаками, но и изящными приёмами в партере. На его счету в профессионалах четыре победы приёмами: два — болевыми и два — удушающими. К примеру, на турнире Fight Nights Global 91 Малыхин встретился с соотечественником Магомедбагом Агаевым, который являлся чемпионом мира по панкратиону. Уже в первом раунде Анатолий красиво перевёл соперника в партер, после чего вышел в гард и провёл узел плеча. К сожалению, уже довольно давно мы не видели финишей россиянина с помощью приёмов. Поэтому, основываясь на его ранних достижениях, можно утверждать, что в грэпплинге он может доставить немалые проблемы тому же Нганну, который просто не привык к работе на нулевом этаже.

Стойка

После перехода в сингапурскую лигу прогресс Малыхина в ударной технике стал очевиден каждому. Во многом это произошло благодаря упорным тренировкам с Джоном Хатчинсоном, который является бывшим претендентом на региональный титул WBC. Россиянин перестал делать упор на борьбу и начал работать исключительно в стойке. Одной основной комбинации, которую использует Анатолий в каждом поединке, нет. Ему нравится разбивать с обеих рук, каждой из которых он умеет финишировать своих визави. Хотя чаще всего россиянин любит пробивать правый оверхенд. Малыхин в принципе не боится померяться крепостью челюсти со своими оппонентами и готов к разменам.

Анатолий Малыхин Фото: onefc.com

Кардио и физика

На данный момент нам не удалось увидеть Анатолия в пяти раундах из-за его стремления заканчивать бои досрочно. Максимум он доходил до третьего. И там у него не было заметно явной просадки по кардио, лишь небольшая усталость, которая присуща большинству бойцов. Поэтому однозначные выводы по его выносливости сделать трудно.

А вот в физическом плане россиянин является одним из самых атлетичных бойцов в тяжёлом весе. Однако в сравнении с другими представителями своей весовой он выглядит довольно маленьким из-за своего роста, который составляет 180 см. Для справки — рост Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну равен 193 см. Это значительное преимущество, которое может стать серьёзной преградой для Анатолия в очных поединках с американцем и камерунцем.

Ментальность

Россиянин является непобеждённым бойцом. Он всегда финишировал своих соперников. У него есть уверенность в своих силах, однако существует опасность, что она может перерасти в самоуверенность. А это уже является уязвимостью, из-за которой можно недооценить своих оппонентов. Впрочем, на данный момент Анатолий выглядит психологически непробиваемым, что не может не радовать.

Исходя из анализа навыков, Малыхин действительно имеет определённые шансы на победу и над Джонсом и над Нганну. Американец в тяжёлом весе пока не показал себя доминирующей силой — у него всего один бой в дивизионе. А камерунец и вовсе взял длительный перерыв в ММА и только-только собирается вернуться после тяжелейшего нокаута от Энтони Джошуа. Поэтому бой с мощным и голодным тяжем в лице Анатолия, который является очень разносторонним бойцом, прямо сейчас стал бы очень сложным для любой суперзвезды.