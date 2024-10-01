Джервонта пошёл по пути Канело. Так суперзвездой не стать

В июне 2024 года Джервонта Дэвис вышел на защиту титула чемпиона WBA в лёгком весе против непобеждённого Фрэнка Мартина. Танк показал действительно очень хорошее выступление. Мартин долгое время удерживал чемпиона на дистанции, хорошо двигался, но в итоге напор Дэвиса сделал своё дело — Джервонта всё же добрался до Фрэнка и нокаутировал его.

После этого пошли разговоры о возможных объединительных поединках с Шакуром Стивенсоном и Василием Ломаченко. В случае с последним всё было очень близко, однако Лома отказался биться по весьма странной для профессионального боксёра причине — из-за отсутствия мотивации. Это был бы не только отличный поединок в целом для поклонников этого вида спорта, но и прекрасная проверка реального уровня Дэвиса, так как по части оппозиции к нему были и есть вопросы.

Не секрет, что Джервонту очень грамотно ведут и раскручивают. В этом ничего плохого нет, и Танк уже сейчас большая звезда с потенциалом превратиться в суперзвезду, но для этого ему нужны большие имена в резюме, которых знают даже за пределами боксерского сообщества. Из таковых в последние годы у Дэвиса были только Райан Гарсия и с натяжкой Исаак Крус — хороший боксёр, но широкой публике не особо известный.

И следующим шагом для Джервонты становится его соотечественник Ламонт Роуч. WBA уже санкционировала поединок, и пройдёт он 14 декабря в Лас-Вегасе. И такой соперник — это очень плохой выбор для человека, который позиционирует себя звездой. Да, Роуч тоже чемпион мира по версии WBA, но он поднимается ради этого поединка из второго лёгкого веса. У Дэвиса есть опыт бить «недовесков», однако за выбор таких соперников неизбежно следует критика. Мало того, что Ламонт сам по себе не нокаутёр, так здесь он ещё и потеряет в мощи. Кроме того, у Роуча и так есть дела в своём дивизионе — там маячит бой с обязательным претендентом в лице Альберта Батыргазиева. Однако, конечно, ничего удивительного, что Ламонт решил принять более денежный поединок, нет.

Ламонт Роуч Фото: David Becker/Getty Images

Зато Дэвис в этой ситуации выглядит не очень хорошо. Он буквально идёт по пути Сауля Альвареса, которого постоянно критикуют за оппозицию. Правда, Канело начал это делать уже будучи суперзвездой и абсолютным чемпионом мира, а Дэвис пока, при всём уважении, не добился таких высот. И это одна из самых больших проблем в боксе — лучшие не хотят драться с лучшими и всеми силами избегают друг друга. Это касается не всех, исключения есть, однако основная масса чемпионов сейчас поступает именно так.

Джервонта уже четыре года владеет поясом WBA, но пока не делает никаких поползновений в сторону объединения поясов — его всё устраивает и так. А ещё довольно удобно прописывать в контрактах на бои пункт о регидратации. К примеру, Фрэнку Мартину и Райану Гарсии запрещалось набирать после взвешивания более 5,4 кг. А для самого Дэвиса это вполне комфортно — он поменьше и сам по себе не так много набирает.

Такое ведение карьеры Дэвиса выглядит безопасно, но болельщикам, скорее всего, обидно видеть анонс боя Танка с Роучем. Дэвис, возможно, сильнейший панчер, который когда-либо был в лёгком весе, он действительно отличный боксёр, многое умеет в ринге и абсолютно точно способен подарить всем шикарные бои с топ-соперниками. И однозначно есть опции хороших поединков для Танка, стоит лишь немного подождать. Это тоже не должно стать проблемой — у Дэвиса были отрезки, где он проводил один бой за год. Однако вместо этого американец выбирает путь наименьшего сопротивления, что немного разочаровывает. Защита пояса с Роучем не даст Джервонте буквально ничего, кроме ещё одной цифры в рекорде.

Если Дэвис настроен на то, чтобы стать суперзвездой, ему нужно пересмотреть подход к делу. Нет ничего плохого, если боксёр взял условную передышку и подписался на бой с более удобным для себя соперником. Но очень плохо, когда это происходит на постоянной основе. Джервонта, к сожалению, именно этим и занимается. Остаётся надеяться, что уж после Роуча мы увидим бой Дэвиса с реальным топом, и желательно, чтобы соперник был из весовой категории Танка.