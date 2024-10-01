«У Перейры шесть нокаутов в UFC, как и у меня». Скучный стиль Анкалаева — миф?

В ночь с 5 на 6 октября в США состоится номерной турнир UFC 307. В главном событии вечера третью защиту пояса проведёт один из самых звёздных бойцов лиги, чемпион организации в полутяжёлом весе и бывший чемпион в среднем весе Алекс Перейра. В соперниках у него будет восьмой номер рейтинга Халил Раунтри.

Перейра быстро стал одной из главных звёзд UFC: закатывает яркие поединки, выходит на коротком уведомлении, отправляет спать самых серьёзных оппонентов. Вдобавок Алекс уже в третий раз в этом году будет защищать пояс – он самый активный из всех чемпионов. Увы, здесь нужно вставить «но», и имя этого «но» — Магомед Анкалаев. Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге, что не помогает ему получить титульный бой против Перейры. Алекс заверяет, что всему виной – скучный стиль российского бойца: мол, никто не хочет видеть его в поединке за пояс.

«Пусть Али Абдель-Азиз поговорит с Даной Уайтом [о том, почему Анкалаев не получает титульный шанс]. Но тот не хочет организовывать этот поединок. Проблема не во мне. Али приходит и называет шуткой то, что Анкалаев не оспаривает титул. То есть он говорит, что UFC, Дана и другие парни, которые принимают решения, — шутка? Они клоуны? Им надо решать этот вопрос с UFC. Но, откровенно говоря, это не моя вина, что у Анкалаева плохой стиль, за которым никто не хочет наблюдать. Парни не готовы давать ему титульник. У нас обоих есть желание подраться друг с другом», — приводит слова Перейры портал sherdog.

Алекс Перейра Фото: Getty Images

Магомед не стал отмалчиваться и довольно тонко ответил на слова чемпиона.

«У Алекса шесть нокаутов в UFC, как и у меня. Он в курсе, почему дерётся не со мной, а с парнем, который является восьмым в рейтинге. Давай по-настоящему сосредоточимся на твоём поединке. Я поступлю так же. Все знают, что ты находишься в программе защиты свидетелей UFC – я это прекрасно понимаю. Мне просто нужно делать свою работу – разбивать людей, и наш бой будет неизбежен. Ты тоже постарайся не налажать на этой неделе. Желаю тебе удачи в эти выходные! Я болею за тебя – вперёд, чемпион», — написал Магомед на своей странице в социальных сетях.

Россиянина уже не в первый раз обвиняют в скучном стиле, в немедийности, и если со второй частью ещё более-менее можно согласиться, хотя в последнее время Анкалаев добавил активности в социальных сетях, то первая часть – миф, не подкреплённый абсолютно ничем. Да, Магомед из Дагестана, но его стиль не завязан на одной только борьбе и скучном залёживании соперника в партере. Пожалуй, единственный бой, который можно отнести к категории «скучных», был у Анкалаева против Яна Блаховича – в том титульном поединке была зафиксирована ничья, которой удивился даже сам Блахович, который думал, как и многие, что проиграл этот поединок.

Во всех остальных боях Анкалаев был хорош, он не стесняется рубиться в стойке, и это у него получается вполне неплохо. После досадного поражения на старте карьеры в UFC Магомед снёс отличным хай-киком Марцина Прахнё, мощно финишировал Далчу Лунгиамбулу, дважды нокаутировал Иона Куцелабу. В активе Магомеда есть финиш в бою с экс-претендентом на титул Энтони Смитом, ну а Джонни Уокера он и вовсе сначала отправил в пустыню, а во втором поединке ещё раз нокаутировал бразильца, на этот раз легально.

Если убрать за скобки первый бой с Уоккером, который был признан несостоявшимся, и ничью с Блаховичем, которую поляку подарили, у россиянина 10 побед подряд, шесть из которых были одержаны нокаутами. Мы точно про одного и того же бойца с Алексом Перейрой рассуждаем? Это у Магомеда с такой статистикой – скучный стиль?

То, что Анкалаев не особо популярен в Штатах, пожалуй, является одной из главных причин, почему Магомеду не дают титульник. Ну а вторая и главная причина – россиянин является единственной серьёзной угрозой для Перейры в дивизионе. Алекс зачистил всю верхушку, но тщательно избегает поединка с Анкалаевым, хотя не замечать россиянина уже стало просто неприлично. У Магомеда хорошая стойка, россиянина ещё не пробивали, в отличие от всех предыдущих соперников Перейры. Ну и, конечно, мощная борьба, которой как огня боится Алекс, хоть и отрицает это. У Анкалаева есть всё для того, чтобы свергнуть бразильца с трона, но в UFC этот момент максимально откладывают.

Можно придумывать хоть какие отговорки, но версия с тем, что Анкалаев показывает скучные бои в октагоне, лишена смысла. А транслировать её и, возможно, даже верить в это, довольно глупо. Магомед делает всё для того, чтобы получить титульник, и в случае победы над Ракичем других вариантов, кроме как дать шанс россиянину, у UFC не будет. Вот только Алекса к тому моменту может уже не быть в полутяжёлом дивизионе – на главную звезду у боссов промоушена другие планы, нежели отдать его на растерзание россиянину.