14 нокдаунов за 12 минут боя. Как вам такое, UFC?

В минувшие выходные в Глазго (Шотландия) прошёл турнир серии PFL Europe. Никаких звёзд или известных широкой публике бойцов в карде не было, но зато там были ребята, устроившие такую рубку, которая точно должна номинироваться на бой года.

В рамках основного карда турнира в клетке встретились Льюис Макгриллен-Эванс и Дин Гарнетт. Это был полуфинал Гран-при в легчайшем весе. И с первых минут эти бойцы решили не щадить друг друга, а всеми силами искать возможность финишировать соперника. Бой завершился досрочно, но за 12 минут Макгриллен-Эванс и Гарнетт на двоих умудрились оформить 14 нокдаунов, и, конечно же, хайлайты поединка завирусились везде.

Отличная маркетинговая история, которая показывает, что PFL учится на своих ошибках. Раньше звёзды промоушена были не известны практически никому за пределами клетки. Сейчас же яркие моменты сразу разлетаются по всем социальным сетям. Так было и, например, когда Шамиль Мусаев жесточайшим образом уничтожил Логана Сторли. Там, правда, хватило и трёх-четырёх нокдаунов от россиянина, но было эпично. Теперь не самые раскрученные британские бойцы из ростера PFL стали локальными звёздами.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Итак, как это было? Макгриллен сразу начал работать первым номером и давил соперника к сетке. Гарнетт обозначал дистанцию мощными лоу-киками, которые периодически даже роняли Льюиса на канвас. А уже к концу второй минуты первого раунда Макгриллен поймал Гарнетта левым хуком и оформил нокдаун, бросившись добивать. Дин выжил, поднялся, но тут же снова был отправлен в нокдаун, а затем ещё раз и упал лицом вперёд! И даже после этого британец сумел выжить и поднялся.

Спустя минуту случился забавный эпизод. Гарнетт довёл левую руку до челюсти Макгриллена, а тот, уже падая, попал слева в висок сопернику и присадил того на канвас — обоюдный нокдаун! А через несколько секунд Льюис, вырвавшись из клинча, опять отправил Гарнетта в нокдаун, но снова не смог добить. И когда казалось, что для одного раунда и так вышло многовато событий, Гарнетт сам поймал соперника и отправил на канвас, а затем ещё попытался выйти на гильотину, плотно забрав захват — безуспешно.

Льюис Макгриллен — Дин Гарнетт Фото: Пресс-служба PFL

Восьмой нокдаун в этом поединке случился уже в первые 10 секунд второго раунда. И снова — левая рука Макгриллена прилетает точно в челюсть соперника. Дин поднялся, пошёл в размен и через пять секунд опять словил левый хук, отправившись на канвас и бросившись искать спасение в борьбе. Там Гарнетт получил очень плотное нелегальное колено в лицо, но отдышался, пришёл в себя и вернулся в бой. Стали ли бойцы драться осторожнее? Конечно, нет. Гарнетт со свежими силами пошёл вперёд с размахайкой и уронил Макгриллена. А Льюис через несколько секунд опять посадил соперника на пол левым хуком! До конца второго раунда Гарнетт успел ещё дважды оказаться в нокдауне.

В третьем раунде всё закончилось. Бойцы выдержали несколько очень жёстких разменов, после одного из которых Макгриллен, казалось бы, «поплыл» и стал отступать. Гарнетт побежал за Льюисом и напоролся на встречный левый хук, который на этот раз стал фатальным!

Льюис Макгриллен — Дин Гарнетт Фото: Пресс-служба PFL

Фантастический поединок. Да, возможно, тут мало бойцовского IQ и было моментами похоже на драку в баре, но зачастую болельщики любят именно такие бесшабашные и зрелищные рубки, где бойцы просто идут за финишем. Поэтому просто рекомендуем заглянуть на YouTube-канал PFL Europe и самим оценить это безумное зрелище.

Права на видео принадлежат PFL. видео доступно на канале PFL Europe в YouTube.

Именно такими боями PFL может привлекать к себе внимание и собирать аудиторию на турниры. Макгриллен и Гарнетт сделали отличную рекламу промоушену и точно будут кандидатами на бой года.