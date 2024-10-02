Самоуверенность и непрофессионализм. Что не так с наследником Головкина

4 октября в Сиднее (Австралия) пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный поединок в среднем весе. Действующий чемпион по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы, которого называют наследником Геннадием Головкина, будет защищать пояса в бою с новозеландцем Андреем Михайловичем.

Изначально этот поединок должен был пройти ещё в июле, и всё сорвалось буквально за пару дней до турнира. Причиной стала ужасная весогонка Жанибека, которого из-за обезвоживания пришлось экстренно госпитализировать. На фоне разочарования от срыва боя команда Михайловича даже требовала лишить Алимханулы титулов.

В частности, об этом говорил тренер претендента Айзек Пич: «Как себя чувствует Андрей? Именно так, как вы себе представляете. Он подавлен. Считаю, что у Жанибека нужно отобрать титулы. Думаю, так и произойдёт. Алимханулы подставил всех: нас, шоу, телеканал ESPN, своего промоутера, людей, занимавшихся раскруткой. Он всё испортил, уничтожил работу, проделанную другими. Как по мне, это вопиющее безумие и непрофессионализм. У него есть всё, чтобы без проблем сделать вес, есть деньги. У нас ничего нет. Мы, скажем так, парни из гаража. Как так вышло, что мы сделали свою работу профессионально, а он – нет?»

Титулов Алимханулы, конечно, не лишили, но при этом в WBO затребовали, чтобы чемпион прошёл полное обследование и предоставил организации отчёт. Судя по тому, что санкций в итоге никаких не было, требования были выполнены. А менеджер казахстанского боксёра Эгис Климас заверил, что больше таких проблем не возникнет: «Алимханулы воспользуется услугами профессионального диетолога, потому что на таком уровне идёт абсолютно другая игра. Больше таких проблем у него не будет. Жанибек не первый боец, который теряет сознание из-за тяжёлой весогонки. Мы перенесём бой. Мне жаль Михайловича, который зря проделал огромный путь».

Казалось бы, должны были последовать выводы и команда Алимханулы более собранно подойдёт к переназначенному поединку, но что в итоге? Бой пройдёт в неудобном месте для чемпиона, в неудобное время, однако Жанибек решил, что отличной идеей будет прилететь на другой конец света всего за два дня до турнира. То есть с самолёта — на пресс-конференцию, а на следующий день — взвешивание. Серьёзная нагрузка на организм, и выглядит это как непрофессионализм либо просто недальновидность.

Жанибек Алимханулы Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Промоутер Михайловича Джордж Роуз тоже недоумевает: «Я не знаю, самоуверенность это или отсутствие уважения к Андрею, но я никогда не сталкивался с таким поздним прибытием иностранного боксёра. Обычно они спорят с нами из-за того, что хотят прилететь за несколько недель до боя, чтобы пройти акклиматизацию. Поэтому я очень удивлён, что Жанибек прилетит только в среду. Особенно с учётом того, что в прошлый раз он не сумел уложиться в вес. Стоило ожидать, что они сделают всё возможное, чтобы на этот раз всё было в порядке со взвешиванием».

Опасаться есть чего. Как это ни странно, торги к этому поединку выиграла сторона претендента, и именно она диктует условия. И одно из этих условий — чтобы на кону стоял только пояс IBF. Весь секрет в требованиях организации — взвешиваться во второй раз в день боя и не набирать больше 10 фунтов от лимита весовой категории. Если бы на кону стоял пояс ещё и другой организации, то это правило не работало бы.

Эгис Климас, менеджер Алимханулы, конечно, остался недоволен, но деваться некуда: «Здесь какая-то чудовищная ошибка. Как объединённый чемпион Жанибек будет проводить защиту обоих поясов, несмотря на то что заказана именно защита титула IBF, и мы вынуждены смириться с их правилом о повторном взвешивании в день боя».

Андрей Михайлович Фото: Getty Images

То есть неудобное место, неудобное время, неудобные условия, и ещё бонусом Алимханулы сам себе вставляет палки в колёса, приезжая впритык к бою, лишая себя возможности акклиматизироваться. Михайлович уверен, что чемпион просто его не уважает, отсюда и такая запредельная самоуверенность. И Алимханулы на этом фоне слегка подливает масла в огонь: «Очень рад, что буду боксировать в Сиднее. Хочу снова показать миру свой флаг в этом городе, как это сделали наши олимпийские чемпионы в 2000 году. Бой с Андреем очень важен для меня, потому что он официальный претендент на мой титул. Он для меня сейчас как облако. Мне нужно быстро избавиться от облака, чтобы увидеть солнце. Все знают и понимают, что он для меня лёгкая работа. Я нокаутирую его очень быстро!»

Алимханулы повысил ставки, теперь бой превратился в принципиальное противостояние, хотя изначально ничем особенным не выделялся. И если Жанибек потеряет титулы, то к нему будет, мягко говоря, немало вопросов.