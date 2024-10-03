«Я о многом жалею». Вспоминаем, что хотел бы изменить Хабиб Нурмагомедов

Карьеру Хабиба Нурмагомедова многие считают эталоном спортивного пути. Орёл ушёл непобеждённым, оставил невероятное наследие братьям. Кроме того, после ухода россиянин не остановился, продолжил активно развиваться. Он владеет бизнесом, помогает братьям и не перестаёт тренироваться. Родственники Хабиба активно продолжают его дело в лучших лигах планеты. А сам Нурмагомедов, хоть и брал небольшую паузу, продолжает появляться в углу, тренирует и помогает советами, не оставляет членов своей команды в одиночестве. Но на собственную карьеру Орёл оглядывается далеко не с кристальным позитивом, о котором можно подумать.

Стоит отметить, что Хабиб не раз заявлял – он не видит ошибки в своём уходе. А ведь многие считают, что Орёл покинул профессиональный спорт рано. Они уверены, что Нурмагомедов мог достичь намного более серьёзных высот, переписать всю историю UFC. Но сам Хабиб прекрасно понимает, с чем было связано завершение карьеры. Поэтому постоянно напоминает – возвращаться в клетку он не собирается. Выходить туда готов только в качестве помощника для своих братьев. И их делает сильнее: «Я помогаю своим братьям стать чемпионами… Вы, ребята, никогда не будете скучать по мне, потому что в нашей команде мы создаём чемпионов. У вас, ребята, всегда будут чемпионы, не беспокойтесь об этом».

Хабиб Нурмагомедов с братом Фото: Cooper Neill/Getty Images

Отдельно стоит отметить и благородство Хабиба, которое он пронёс через всю профессиональную карьеру. Нурмагомедов всегда старался драться исключительно честно и именно так, чтобы минимизировать возможность получения травмы для соперника. Пожалуй, за скобки можно вынести лишь поединок с Конором Макгрегором. Но там всё было наэлектризовано самим ирландцем настолько, что поведение Хабиба выглядело абсолютно закономерным. А в остальных поединках Орёл намеренно делал всё, чтобы финишировать оппонентов, но не наносить никакого вреда их здоровью.

Хабиб Нурмагомедов бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы «Я дрался с Майклом Джонсоном и понимал, что он не на моём уровне. И я сказал ему: «Знаешь, как бой закончится? Сабмишеном — кимурой». Когда схватил его руку — реально мог её сломать. Но я этого не сделал. И я сказал ему, что он должен постучать. Он постучал — и всё закончилось. Все остались целы. Потому что моя цель в этом спорте — не травмировать людей. Моя цель была — стать чемпионом без… Иногда приходилось бить, потому что таков этот спорт. Но когда у меня есть шанс, почему я должен причинять ущерб? Выбираю другой путь. Так было и в моём последнем бою. Я сделал переход из армбара на треугольник. Я сделал это, потому что армбаром мог сломать Гэтжи руку. Это был мой последний бой. Понимаете, о чём я говорю? С армбара я перешёл на удушение треугольником, усыпил его, он проснулся, все остались целы».

И всё-таки есть моменты, за которые Хабибу, видимо, по-прежнему стыдно. И карьеру свою Орёл оценивает далеко не во всём позитивно. Нурмагомедов признался, что старается смотреть только свои старые бои. Он избегает интервью и пресс-конференций с того времени. Скорее всего, Нурмагомедов просто понимает, что в тот момент совершал определённые вещи, находясь «в плену» у бизнеса. А сейчас не стал бы оскорблять оппонентов, устраивать трэш-ток и вести себя вызывающе: «Я о многом жалею. Если смотреть на мою карьеру, на мои пресс-конференции, бои… Что я тогда вообще нёс? Мне не нравится смотреть мои интервью… Лучше смотреть мои бои. Нет болтовни, есть бой… Я о многом жалею, я совершил много ошибок».

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор Фото: Brandon Magnus/Getty Images

Хабиб прекрасно понимает, какое невероятное наследие оставил за собой. Он осознаёт, что практически каждый шаг теперь оценивается буквально «под микроскопом». И подрастающее поколение, хочется этого или нет, впитывает не только положительное, но и отрицательное. Орёл вряд ли может сожалеть о том, что происходило в октагоне. Там он был практически эталоном во всех аспектах. Конечно, многие по-прежнему ищут недостатки в его ударной технике. Но фактически Хабиб не оставлял своим соперникам никаких шансов, буквально разбирал их на части. А вот за пределами клетки поведение бойца, по его собственному мнению, было далеким от идеала.

И в этом весь Хабиб. Он был безупречен в октагоне. И покинул профессиональный спорт, дав обещание маме. А теперь под этим видится и ещё одна причина. Похоже, Нурмагомедов просто устал играть эту роль в бизнесе Даны Уайта. Да, играть хорошо, приносить огромную прибыль и зарабатывать. Но всё-таки быть далеко не тем, кем является на самом деле. Да и деньги, как говорит сам Хабиб, не всегда несут в себе позитив: «Конечно, без денег сложно жить тоже, но… что есть, то есть. Я жил на обоих берегах. Богатая жизнь более опасна. Я уже сказал, что деньги не приходят одни. Они тащат за собой проблемы...»