Жанибек Алимханулы — Андрей Михайлович: чемпион поплатится за самоуверенность? LIVE

Наследник Головкина сорвал первый поединок. Со второй попытки парни всё же сойдутся в ринге.

4 октября в австралийском Сиднее пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный поединок в среднем весе. Действующий чемпион по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы, которого называют наследником Геннадия Головкина, будет защищать пояса в бою с новозеландцем Андреем Михайловичем.

Изначально этот поединок должен был пройти ещё в июле, и всё сорвалось буквально за пару дней до турнира. Чемпион не справился с весогонкой и был вынужден сняться, Жанибека госпитализировали. А команда Михайловича требовала лишить Алимханулы всех титулов. Со второй попытки боксёры сойдутся в ринге.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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