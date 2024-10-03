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Жанибек Алимханулы — Андрей Михайлович, 4 октября 2024, дата и время поединка, когда бой, онлайн-трансляция, где смотреть

Жанибек Алимханулы — Андрей Михайлович: чемпион поплатится за самоуверенность? LIVE
Сергей Сорокин
Жанибек Алимханулы — Андрей Михайлович
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Наследник Головкина сорвал первый поединок. Со второй попытки парни всё же сойдутся в ринге.

4 октября в австралийском Сиднее пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный поединок в среднем весе. Действующий чемпион по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы, которого называют наследником Геннадия Головкина, будет защищать пояса в бою с новозеландцем Андреем Михайловичем.

Изначально этот поединок должен был пройти ещё в июле, и всё сорвалось буквально за пару дней до турнира. Чемпион не справился с весогонкой и был вынужден сняться, Жанибека госпитализировали. А команда Михайловича требовала лишить Алимханулы всех титулов. Со второй попытки боксёры сойдутся в ринге.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Много вопросов по предстоящему бою:
Самоуверенность и непрофессионализм. Что не так с наследником Головкина
Самоуверенность и непрофессионализм. Что не так с наследником Головкина

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Где смотреть турнир с главным боем Жанибек Алимханулы — Андрей Михайлович Дата и время турнира с боем Алимханулы – Михайлович Полный кард турнира с главным боем Жанибек Алимханулы — Андрей Михайлович
Live Сергей Сорокин

2️⃣ Жанибек прилетел на турнир… за два (!) дня

Бой пройдёт в неудобном месте для чемпиона, в неудобное время, однако Жанибек решил, что отличной идеей будет прилететь на другой конец света всего за два дня до турнира. То есть с самолёта — на пресс-конференцию, а на следующий день — взвешивание. Серьёзная нагрузка на организм, и выглядит это как непрофессионализм либо просто недальновидность.

13:04 Сергей Сорокин

🔥 Алимханулы: я могу легко нокаутировать Канело

«Вы знаете, что я готов. Если Канело готов, я могу сразиться с ним в феврале. Мне нужны четыре пояса. Я могу легко нокаутировать Канело. Если вы разбираетесь в боксе, то всё понимаете!» — написал Алимханулы в социальных сетях.

13:03 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Жанибек Алимханулы — Андрей Михайлович

В России трансляции турнира не запланировано. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боксёрского вечера, в которой расскажет о самых интересных событиях.

13:02 Сергей Сорокин

🤔 Менеджер боксёра Михайловича: Жанибек Алимханулы — позор бокса

Айзек Пич, являющийся менеджером новозеландского боксёра российского происхождения Андрея Михайловича, резко высказался во время предматчевой пресс-конференции в адрес чемпиона мира по боксу по версии IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы.

«Они [команда Алимханулы] — позор бокса. Они позорно поступили с нами [сорвав бой]. Мы очень огорчены, и вы за это заплатите, чёрт возьми», — сказал Айзек.

Михайлович не остался в стороне и оставил послание Жанибеку.

«Я тебя убью, засранец», — сказал Андрей.

13:01 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Алимханулы – Михайлович

Турнир с главным боем Жанибек Алимханулы — Андрей Михайлович состоится 4 октября в Сиднее (Австралия). Старт боксёрского вечера запланирован на 05:00 по московскому времени.

13:01 Сергей Сорокин

⚖️ Жанибек Алимханулы и Андрей Михайлович успешно прошли взвешивание

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания:

Алимханулы — 72,54 кг;
Михайлович — 72,38 кг.

Напомним, первоначально этот поединок должен был состояться 13 июля, но в итоге был отменён. Причиной стали трудности Алимханулы со сгонкой веса, которая привела его к обезвоживанию организма, и Алимханулы потерял сознание накануне взвешивания, после чего был госпитализирован. На этот раз Жанибек прошёл взвешивание без каких-либо эксцессов.

13:00 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Жанибек Алимханулы — Андрей Михайлович

  • Жанибек Алимханулы (Казахстан, 15-0, 10 КО) — Андрей Михайлович (Новая Зеландия, 21-0, 13 КО);
  • Чарли Каззи (Австралия, 6-0, 2 KO) — Луи Магайва (Папуа-Новая Гвинея, 4-6, 1 KO) — 8 раундов, легкий вес;
  • Меа Моту (Австралия, 19-0, 7 КО) — Шеннон О’Коннелл (Австралия, 24-7-1, 12 КО) — 8 раундов, женский полулегкий вес;
  • Уэйн Телепе (Австралия, 1-0, 1 KO) — Башир Нассир (Австралия, 0-1-1) — 4 раунда, легкий вес.
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