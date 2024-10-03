Жанибек Алимханулы — Андрей Михайлович: чемпион поплатится за самоуверенность? LIVE

4 октября в австралийском Сиднее пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный поединок в среднем весе. Действующий чемпион по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы, которого называют наследником Геннадия Головкина, будет защищать пояса в бою с новозеландцем Андреем Михайловичем.
Изначально этот поединок должен был пройти ещё в июле, и всё сорвалось буквально за пару дней до турнира. Чемпион не справился с весогонкой и был вынужден сняться, Жанибека госпитализировали. А команда Михайловича требовала лишить Алимханулы всех титулов. Со второй попытки боксёры сойдутся в ринге.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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2️⃣ Жанибек прилетел на турнир… за два (!) дня
Бой пройдёт в неудобном месте для чемпиона, в неудобное время, однако Жанибек решил, что отличной идеей будет прилететь на другой конец света всего за два дня до турнира. То есть с самолёта — на пресс-конференцию, а на следующий день — взвешивание. Серьёзная нагрузка на организм, и выглядит это как непрофессионализм либо просто недальновидность.
🔥 Алимханулы: я могу легко нокаутировать Канело
«Вы знаете, что я готов. Если Канело готов, я могу сразиться с ним в феврале. Мне нужны четыре пояса. Я могу легко нокаутировать Канело. Если вы разбираетесь в боксе, то всё понимаете!» — написал Алимханулы в социальных сетях.
Где смотреть турнир с главным боем Жанибек Алимханулы — Андрей Михайлович
В России трансляции турнира не запланировано. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боксёрского вечера, в которой расскажет о самых интересных событиях.
🤔 Менеджер боксёра Михайловича: Жанибек Алимханулы — позор бокса
Айзек Пич, являющийся менеджером новозеландского боксёра российского происхождения Андрея Михайловича, резко высказался во время предматчевой пресс-конференции в адрес чемпиона мира по боксу по версии IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы.
«Они [команда Алимханулы] — позор бокса. Они позорно поступили с нами [сорвав бой]. Мы очень огорчены, и вы за это заплатите, чёрт возьми», — сказал Айзек.
Михайлович не остался в стороне и оставил послание Жанибеку.
«Я тебя убью, засранец», — сказал Андрей.
Дата и время турнира с боем Алимханулы – Михайлович
Турнир с главным боем Жанибек Алимханулы — Андрей Михайлович состоится 4 октября в Сиднее (Австралия). Старт боксёрского вечера запланирован на 05:00 по московскому времени.
⚖️ Жанибек Алимханулы и Андрей Михайлович успешно прошли взвешивание
Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания:
Алимханулы — 72,54 кг;
Михайлович — 72,38 кг.
Напомним, первоначально этот поединок должен был состояться 13 июля, но в итоге был отменён. Причиной стали трудности Алимханулы со сгонкой веса, которая привела его к обезвоживанию организма, и Алимханулы потерял сознание накануне взвешивания, после чего был госпитализирован. На этот раз Жанибек прошёл взвешивание без каких-либо эксцессов.
Полный кард турнира с главным боем Жанибек Алимханулы — Андрей Михайлович
- Жанибек Алимханулы (Казахстан, 15-0, 10 КО) — Андрей Михайлович (Новая Зеландия, 21-0, 13 КО);
- Чарли Каззи (Австралия, 6-0, 2 KO) — Луи Магайва (Папуа-Новая Гвинея, 4-6, 1 KO) — 8 раундов, легкий вес;
- Меа Моту (Австралия, 19-0, 7 КО) — Шеннон О’Коннелл (Австралия, 24-7-1, 12 КО) — 8 раундов, женский полулегкий вес;
- Уэйн Телепе (Австралия, 1-0, 1 KO) — Башир Нассир (Австралия, 0-1-1) — 4 раунда, легкий вес.