«Киргиз» Бивол и «канадец» Бетербиев. Как политика заставляет прятать флаг России

12 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт долгожданный бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими чемпионами – Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Стоит отметить, что чисто формально противостояние будет не российским. А всё потому, что оба боксёра представляют другие страны. Бивол выступает под флагом Кыргызстана. А Бетербиев защищает цвета Канады. Безусловно, все прекрасно понимают, что боксёры являются именно россиянами. Но при этом парни вынуждены прикрываться флагами других стран из-за непростой политической ситуации.

Стоит отметить, что ситуация с Биволом – более привычная. Дмитрий появился на свет в 1990 году на территории Кыргызстана. Он родился в городе Токмак, где и жили его родители. Но самое любопытное: ни мама, ни папа не являются уроженцами этого государства. Отец Бивола — молдаванин, а мама – кореянка. В Кыргызстане Бивол стал делать первые шаги на боксёрском ринге. А в 2002 году семья будущей суперзвезды перебралась в Россию. Бивол стал профессионалом в России и всегда будет считаться российским боксёром. Но по факту рождения Дмитрий – киргиз. Поэтому санкции в отношении наших спортсменов сказались на нём не сильно. Бивол выступает под флагом Кыргызстана, что снимает с него лишние ограничения.

33-летний боксёр при этом никогда не открещивался от России. Напротив, Бивол постоянно заявляет, что представляет именно её. Пока была такая возможность, Дмитрий всегда выступал под флагом нашей страны. И вне боёв россиянин живёт в родном доме в Санкт-Петербурге. Поэтому смена спортивного гражданства для него носила лишь формальный характер. Все прекрасно понимают, зачем именно Бивол стал выступать за Кыргызстан. Россиян блокировали практически все топовые мировые организации. А Дмитрию это могло грозить длительным простоем, лишением титулов и отсутствием возможности выступать на высочайшем уровне.

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

В случае с Бетербиевым всё сложнее. Почти во всём мире он считается канадским спортсменом. Артур родился в Дагестане, имеет чеченские корни и никогда не думал о том, чтобы перебраться в Канаду. Бетербиев строил любительскую карьеру в сборной России, ездил на Олимпийские игры и гордо выступал под флагом родины. Но переход на профессиональный уровень сопровождался переездом. Сначала планировалось, что Бетербиев отправится в Канаду лишь на короткий временной отрезок. Однако в итоге Артур обосновался там на постоянной основе.

Бетербиев полностью освоился в Канаде. И даже получил паспорт! Но всё равно уверен, что после завершения профессионального пути вернётся на родину: «Вот завтра завершу карьеру – более чем уверен, что вернусь в Россию. Мои дети «Россия, Россия!» кричат (смеётся). Всё время в Россию хотят. В Канаде я чисто из-за бокса. Сейчас вся моя команда… примерно мой рекорд знаете какой? Это всё я с этой командой сделал. Менять эту команду – как говорится, на переправе коней не меняют. Мне смысла нет сейчас уходить от этих людей».

Артур Бетербиев Фото: Mark Robinson/Getty Images

К сожалению, выступать под флагами других стран Бивола и Бетербиева заставила политика. И поступить иначе было попросту невозможно. Отказ мог сломать карьеру, отбросить назад и обнулить все достижения. Поэтому в ринг и выйдут «киргиз» и «канадец». Но весь мир в этот день будет знать, что за звание абсолютного чемпиона бьются россияне.