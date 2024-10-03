Из российского детского дома — в Новую Зеландию. Как Михайлович стал звездой бокса

4 октября в Сиднее состоится поединок за пояс чемпиона мира по версии IBF в среднем весе между обладателем титула, непобеждённым боксёром из Казахстана Жанибеком Алимханулы и непобеждённым уроженцем Санкт-Петербурга, представляющим Новую Зеландию, Андреем Михайловичем.

26-летний Михайлович – восходящая звезда профессионального бокса. Сейчас он идёт с рекордом 21-0 и является претендентом на титул чемпиона мира, но к этому статусу Андрей пришёл через жизненные трудности, которые преследовали боксёра с самого рождения. Он и его брат-близнец Николай сразу после рождения оказались в одном из детских домов Санкт-Петербурга. Когда братьям было по 18 месяцев, их усыновила супружеская пара — Марсель и Паула Дриссен — и забрала их в Новую Зеландию.

Казалось, что судьба Михайловичей спасена, но Андрей близко к сердцу воспринимал ситуацию, в которую они попали с братом.

«Не знать, кто твои родители, не знать, есть ли у тебя братья или сёстры, это тяжело. И это тяжёлая реальность, с которой приходится сталкиваться, когда ты молод, и ты не думаешь, что это так уж сильно тебя задевает, пока ты не станешь немного старше», — рассказал Андрей в интервью каналу TVNZ.

Андрей Михайлович Фото: Kai Schwoerer/Getty Images

Рефлексия привела к тому, что Михайлович в 11 лет уже начал выпивать, позже, как признаётся сам боксёр, в ход пошли и наркотические средства. Психолог, к которому обратилась его приёмная мать, не особо помогал. От пропасти, в которую катился Андрей, его неожиданно спас бокс. Его увлечению поспособствовал тренер Айзек Пич, который разглядел в молодом парне талант и позвал его к себе в зал. Мать Михайловича призналась, что Пич имел большое влияние на её сына, и влияние это было положительным: Андрея приняли в зале как члена семьи, что тоже подкупило юношу.

Боксом Михайлович увлёкся всерьёз и надолго. В 2018 году в возрасте 20 лет он дебютировал на профессиональном ринге, начинал свою карьеру он в Новой Зеландии и Австралии. Как это часто бывает, на старте у него была не самая сильная оппозиция, встречались и дебютанты, и откровенные джорнимены, как, например, Даниэль Максвелл с рекордом 6-54. Однако постепенно уровень оппозиции рос, при этом Михайлович продолжал побеждать. В 2020 году он завоевал первый региональный титул, через год стал владельцем титулов IBF Pan Pacific Middle и WBO Global Middle.

В 2022 году Михайлович высказывался о своих шансах стать чемпионом мира.

«Я хочу обеспечить себе наилучшие шансы на завоевание титула чемпиона мира, поэтому предпочитаю созреть как хорошее вино и быть готовым на 100%. Не хочу быть готовым на 60%, потому что тогда шанс проиграть составляет 40%», — сказал Михайлович.

Спустя два года эти шансы значительно увеличились, и сейчас Михайлович находится в шаге от титула чемпиона мира. Пояс он мог завоевать ещё летом, их поединок с Алимханулы был официально анонсирован, но чемпион из Казахстана неудачно провёл весогонку и был госпитализирован с обезвоживанием. Теперь оба боксёра в строю, оба готовы к очному поединку, и, пожалуй, для обоих это самая серьёзная проверка на данном этапе карьеры: Жанибек и Андрей имеют идеальные рекорды 15-0 и 21-0 соответственно, обоим победа в предстоящем поединке откроет новые двери. При этом Алимханулы уже заранее уверен в своей победе и строит планы на будущее, вот только Михайловича такой расклад не устраивает.

«Я живу настоящим, но я, конечно, не забыл прошлое, — отметил Михайлович. — Уважаю его как чемпиона, но знаю, что он не уважает меня. Вот почему я с нетерпением жду возможности забрать у него абсолютно всё. Я впишу своё имя в учебники истории как чемпион мира, вместе с другими чемпионами из Новой Зеландии — Джозефом Паркером и Маселино Масое. Это моя судьба, это моё всё. Не остановлюсь ни перед чем, чтобы убедиться, что мир запомнит имя Андрея Михайловича».