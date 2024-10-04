«США — близкая нам страна, а в Европе люди не те». Откровенная беседа с Тюлюлиным

Денис Тюлюлин стал яркой российской кометой в главном промоушене планеты. Неожиданно ворвался в UFC, провёл за короткое время несколько эффектных боёв и, увы, быстро покинул лигу. Но карьера Дениса не окончена, он точно подарит нам ещё немало красивых выступлений. Мы побеседовали с бойцом про планы на будущее, обсудили жизнь в США и оценили шансы Рината Фахретдинова стать чемпионом.

— Ты начинал с работы на фейс-контроле в подмосковном клубе вместе с Эдуардом Германским, а недавно был в самой топовой организации смешанных единоборств в мире. Ты сам задумывался о том, какой путь прошёл?

— По этому поводу много чего могу сказать. Я в последнее время много езжу по регионам, в детские дома, ещё куда-то. Недавно вот был в Красноярске. В регионах очень много детей, и вот оттуда выбраться гораздо сложнее, это тяжело. Если ты в Москве, то уже на полпути к успеху, из столицы пробиться гораздо проще, чем, условно, из тайги. У того же Эдика путь, как мне кажется, сложнее, чем у меня. Парень из Луганской области, тоже стоял со мной в охране и тоже сумел пробиться. У меня есть много знакомых не из сферы спорта, которые, условно, пельмени в чайнике варили со мной, а теперь у них есть отдельный человек, который машину заводит.

Свой путь я, наверное, вижу искажённо. То, как было тяжело раньше, сейчас воспринимается по-другому. И видится по-другому. Плакаться, что ли, как плохо жил раньше? Мне кажется, лет 10 назад все так жили. Поэтому не считаю свой путь каким-то прям вау. Где-то повезло, где-то мне помогли, где-то сам дошёл. И ещё одно наблюдение. Те, кто остался до конца, не бросил, обязательно добрались до результатов. Были ребята, которые казались более талантливыми, но они по каким-то причинам сошли. У всех разные причины: у кого дети, семьи, у кого работа. Многие в бойцовском бизнесе сначала по совместительству, это не основной вид заработка. Людям нужно кормить семьи, зарабатывать, поэтому они просто уходили из боёв.

— Из 20 боёв практически в половине случаев ты выходил на коротком уведомлении. Ты не подводил подсчёты такие?

— Нет, да и мне, честно говоря, всё равно. Другим я бы не рекомендовал так делать. В моём случае это был в каком-то роде инструмент для достижения успеха, наверное, так. Не знаю, как это объяснить по-другому. Я нисколько не жалею, у каждого свой путь.

— Если бы была возможность всё повторить, снова бы выходил на коротких уведомлениях?

— Если бы начал этот путь заново с мыслями и знаниями, которые имею сейчас, наверное, я бы принимал другие решения. А если без – то делал бы всё то же самое. Нужны были деньги – выходил на бой, вот и всё. А с багажом, конечно, я бы действовал более хитро, что ли, умнее.

— Но тогда бы ты не попал в UFC, так как тогда ты вышел на замену и получил свой билет в лигу…

— Да, вообще не факт, что я бы приехалх в Америку, это правда.

— Некоторые не выходят на коротком уведомлении, потому что берегут свой рекорд, боятся проиграть…

— Мне без разницы, я на это внимание не обращаю. Да и, думаю, многие бойцы тоже. Тот же, например, Ринат Фахретдинов. Грамотно идёт, грамотно подходит к поединкам, однако, если вы спросите, важен ли ему его рекорд, думаю, он ответит, что нет. Для обывателя со стороны это важно. Для бойцов – нет. В зале есть парни просто ужасающие, которых не захочешь встретить нигде, но у них может быть далеко не идеальный рекорд.

— У тебя «идеальный» рекорд – 10 побед и 10 поражений. Что дальше, какие планы?

— Сейчас я в Душанбе, стараюсь получить визу в США. Но это не говорит о том, что продолжу карьеру там. Может быть, просто хочу туда съездить, я уже был в Америке много раз, однако времени что-то посмотреть не было – сплошные тренировки. Пока ничего не могу сказать по поводу спортивного будущего. У нас большая команда, мы всегда друг другу помогаем, поэтому виза – нужная вещь. О себе, своём будущем пока ничего сказать не могу. Я отдыхаю. Ну, как отдыхаю – каждый день в зале. Хотел отдохнуть – но парням нужно помогать. В середине октября полетим с Ринатом Фахретдиновым в Абу-Даби, у него там бой.

— Ты будешь в его углу?

— Нет, в углу не буду по разным причинам. Но в подготовке с ним буду до конца. Может быть, буду в раздевалке.

— Про финансовую составляющую. Ты провёл в UFC шесть поединков. Удалось заработать? Можешь сейчас позволить себе какие-то вещи, которые раньше не мог себе позволить?

— Да, конечно. Не то чтобы я зарабатывал какие-то космические деньги, но чувствую себя в этом плане гораздо лучше, чем пару лет назад, когда ничего не было. Два года назад я жил в общаге, в комнате в пятикомнатной квартире. Конечно, сейчас дела обстоят лучше.

— Какой твой бой запомнился в UFC?

— Последний. Потому что знаю, что недоработал. Я не то чтобы мог выиграть этот бой, я должен был его выиграть. Но это меня никак не останавливает.

— У тебя большой опыт работы в залах в Москве и в США. В чём плюсы и минусы и тех, и других?

— Всё зависит от конкретных залов. Где-то, например, в Лас-Вегасе, в зале нет ни сауны, ни ледяной комнаты. Только инфракрасная сауна – и та не самая лучшая. А во Флориде всё это есть, есть даже комнаты, где ты можешь остаться и переночевать, комнаты для еды. Но я думаю, что наши залы не сильно им уступают. Я точно знаю, что в скором времени в Москве будет крутой зал с гостиницей при нём. Ещё момент. В США залы заточены под профессионалов, у нас же залы живут за счёт любительских абонементов.

— Есть мнение, что нашим бойцам не хватает восстановления. Если включились – пашут до конца. И не всегда это хорошо.

— Да, есть такое наблюдение. И я точно такой же. Мы постоянно друг друга мотивируем на тренировки, постоянно пашем. Не могу сказать, плюс это или минус. Мне кажется, это индивидуально. Все тренируются по-разному. В США я наблюдаю тенденцию к более тщательному восстановлению, к щадящим тренировкам. У нас более жёстко к этому относятся. Да и парни сами жёстче, чем там.

— США сейчас – №1 в мире по залам смешанных единоборств?

— Сложный вопрос. У них лучше дела обстоят в плане количества спарринг-партнёров. Что-то, конечно, у них можно перенять, что-то можно и нужно заимствовать. Но сказать, что у них хорошо, а у нас плохо, нельзя. Ну и результаты говорят за себя – у нас в каждой топовой лиге есть чемпионы. Однако если уж говорить о результатах в ММА, то я бы, наверное, на первое место поставил Бразилию, а не США. А мы и американцы где-то вторые-третьи.

— Ты часто говоришь, что Москва – лучший город мира…

— Небезосновательно. Я действительно так считаю. Комплекс условий – возможности, безопасность и чистота. Назовите мне в США город, который может совмещать все эти три критерия? Таких нет. Ну и сервис. Такого, как у нас, нет больше нигде. Такси, доставки. В Калифорнии в 11 вечера ты ничего не закажешь. Опять же, это моё мнение. Мне есть с чем сравнивать – много где был.

— По поводу Рината Фахретдинова. Понятно, что вы друзья, но можешь оценить его перспективы в UFC?

— Он будет чемпионом. Кто может его победить в полусреднем весе? Ринат развивается, растёт. Мы гоняем его. Да, были у него ошибки с Залески, например, но он сделал из них выводы. Далби – просто какой-то непробиваемый парень, тяжёлый бой был, однако Ринат справился. Понятно, что есть топовые парни, но у Фахретдинова есть все данные, чтобы стать чемпионом.

Ринат Фахретдинов Фото: Chris Unger/Getty Images

— Шавкат Рахмонов, Джек Маддалена – очень крепкие ребята, например…

— С Рахмоновым Ринат, возможно, не будет драться, хотя с Рузибоевым, например, он бой принял. В любом случае – я не вижу в этом дивизионе парня, который на голову будет выше Рината по всем параметрам. Белал Мухаммад, Леон Эдвардс – крепкие парни, но ведь не непроходимые. Я вижу его чемпионом. Думаю, что он уже должен быть в топ-5.

— Что можешь сказать про Нурсултона Рузибоева?

— Крепкий парень, неплохой ударник с длинными руками. Но при этом не вижу от него никакой угрозы для Рината. У Фахретдинова стиль – всегда идти вперёд с прессингом, в том числе и с возможностью провести тейкдаун. Любой парень, который будет выдерживать дистанцию, начнёт отступать. Это будет означать перевод, а дальше Ринат будет лежать сверху. Тактически я вижу этот бой так.

— Ты смотрел последний бой Рузибоева? Он победил Седрика Дюма в первом раунде.

— Да, смотрел. Надо сказать, что Дюма сам себе «привёз» этот нокаут, начал сигнализировать судье, что был тычок в глаз, остановился. Так делать ни в коем случае нельзя. Ну, Рузибоев и приложился — и правильно сделал.

— По поводу UFC как организации. Многие бойцы говорят, что это лучшая лига в мире в плане организации боёв, в плане работы с бойцами. Всё грамотно и чётко.

— Согласен. Это комфорт. У нас такого в лигах нет, но это и понятно. UFC – огромная корпорация, огромные деньги. Делают всё, чтобы боец был в комфорте и выполнял качественно свою работу. Поэтому, кстати, они не любят тех, кто не делает вес, нелицеприятно высказываются в адрес организации. Они вкладывают в бойцов огромные деньги. К этому, конечно, быстро привыкаешь.

— Ты упомянул, что у Фахретдинова атакующий стиль. У Шона Стрикленда тоже. Что думаешь о таком потенциальном поединке?

— Это был бы очень интересный бой. У Стрикленда отличное кардио – это его преимущество. Перевести Шона на землю – не проблема. Но он не устаёт вообще. Постоянно встаёт и начинает подключать свой джеб снова и снова.

Шон Стрикленд Фото: Luke Hales/Getty Images

— За счёт кардио он и стал чемпионом?

— Наверное. Если посмотреть на все его бои, то они всегда очень близкие, наверное, за исключением поединка с Адесаньей. Я верил, что он может победить, но чтобы так уверенно – не думал. Это, кстати, к вопросу о том, как становятся чемпионами. Никто не верил в Шона, а он удивил всех. В Эдвардса тоже никто не верил – и он тоже был чемпионом. Анкалаева же, например, напротив, многие считают чемпионом, а вот титульник ему не дают.

— Дана Уайт сказал, что Магомед получит титульник, если ярко победит Александара Ракича…

— Мы это уже слышали не один раз. По мне, медийность бойца – это полный бред. Дайте Анкалаеву титульник – он станет чемпионом, и его медийка сразу вырастет. Просто не дают титульный шанс, и всё. Все эти отмазки про медийность – смешные. Пантожа, что, медийный парень? И ничего. Алекс Перейра тоже не сразу стал медийным бойцом. Или тот же Шон Стрикленд.

— Ты знаком с простыми американскими жителями – не с теми, кого показывают по телевизору. Они такие же простые, как мы? Нет там каких-то заморочек?

— Я уже говорил про это. Считаю, что США как страна в плане народа — самая близкая к нам. Я бывал в Европе – там не те люди. Могу это объяснить тем, что у них, как и у нас, большая многонациональная страна. Есть разные представители. Обычные американские пацаны – нормальные ребята с правильными ценностями – дружба, верность и тому подобное.

— Предвзятого отношение к русским нет?

— Это такая же правда, как у нас по улицам медведи ходят. Никто мне ничего не предъявлял никогда. И ни от кого из моего окружения я такого не слышал. А UFC – это вообще про спорт и бизнес, а не про политику. Хочешь выходить с флагом – выходи с флагом. Никто тебе ничего не скажет.

— Не запрещали разве российский флаг?

— Был период, когда запретили флаги. Но не только наш – а все. Однако если нет запрета – пожалуйста, никто тебе ничего не запретит. Единственное, нельзя с флагом зайти в сам октагон, по пути к клетке – пожалуйста. Но запрета конкретно на российский флаг не было.