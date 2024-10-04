1,5 млн рублей – перебор? Изучаем, сколько стоят билеты на бой Бетербиев – Бивол

12 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт долгожданный бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими чемпионами – Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

В Саудовской Аравии рассчитывают на то, что получится собрать на этом событии приличную кассу. Два непобеждённых россиянина сражаются за все пояса своего дивизиона. Такое событие настоящие фанаты профессионального бокса просто не имеют права пропускать. Правда, цены на билеты выглядят отнюдь не бюджетными, поэтому на арену сможет попасть далеко не каждый.

Конечно, есть варианты, которые подкупают дешевизной. Самые бюджетные обойдутся в 20 800 рублей. Но нужно понимать, что до ринга окажется очень далеко. И видимость в такой ситуации будет минимальной. А перед такими болельщиками расположится сразу несколько рядов фанатов, которые, безусловно, будут активно размахивать руками и вскакивать с мест, когда ситуация станет напряжённой. Поэтому обладатели самых бюджетных билетов, скорее всего, будут вынуждены пристально смотреть в экраны своих гаджетов, чтобы разглядеть хоть что-то. Но атмосферу события они совершенно точно прочувствуют.

Следующий большой сегмент – от 30 до 120 тысяч рублей. Здесь и места будут намного удобнее, и видимость – лучше. Поэтому, скорее всего, именно они будут пользоваться самой большой популярностью среди болельщиков. Это видно уже сейчас – свободных мест в продаже практически не осталось. Так что можно смело ожидать, что на самом главном поединке вечера будет буквально аншлаг. Российские боксёры сойдутся в бою за звание абсолютного чемпиона мира на глазах у переполненной арены Kingdom Arena в Эр-Рияде.

Трибуны Kingdom Arena Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Самые дорогие билеты начинаются от 171 тысячи рублей. И это та сумма, на которую обычный фанат уже вряд ли замахнётся. За такой ценник болельщики окажутся практически у рингсайда. Следующий сегмент – 234 тысячи. Это «бриллиантовое» пространство. Фанаты расположатся в непосредственной близости от ринга. А за самые дорогие билеты болельщики отдадут… 1,5 млн рублей. Цена – говоря откровенно, заоблачная. Но нужно понимать, что именно предполагает такой билет. Во-первых, место будет находиться прямо у ринга. И все события фанат увидит в мельчайших подробностях. Во-вторых, рядом будут находиться исключительно VIP-персоны. Например, в соседях могут оказаться Криштиану Роналду и Энтони Джошуа.

VIP-гости боксёрского турнира Фото: Richard Pelham/Getty Images

Kingdom Arena в классической конфигурации вмещает 26 000 зрителей. Но для боксёрских турниров вместимость могут увеличить до 40 000. Скорее всего, предстоящего события это не коснётся. Но при этом аншлага уже практически не избежать. Судя по количеству оставшихся билетов, свободных мест практически не будет. Кроме того, и они должны быть распроданы за неделю, а во время событий перед боем активность болельщиков должна лишь увеличиться.