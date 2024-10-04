Падение рядового Михайловича. Российский новозеландец оказался слабым претендентом

В Сиднее состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира прошёл поединок за титулы чемпиона мира по версии IBF и WBO в среднем весе между обладателем поясов непобеждённым боксёром из Казахстана Жанибеком Алимханулы и непобеждённым уроженцем Санкт-Петербурга, представляющим Новую Зеландию, Андреем Михайловичем.

Этот поединок должен был состояться ещё в середине июля в Лас-Вегасе и возглавить крупный турнир. Однако незадолго до боя стало известно, что чемпион загремел в больницу. Жанибек слишком интенсивно стал сбрасывать лишний вес, не справился с весогонкой, потерял сознание и был госпитализирован с сильнейшим обезвоживанием. По чемпиону сильно «прошёлся» наставник Михайловича Айзек Пич, который потребовал лишить Алимханулы всех титулов.

Напряжение между бойцами нарастало. Михайлович не боксировал за временный титул, а дождался, пока чемпион наберёт форму. Жанибек прилетел в Сидней всего за два дня до поединка, что вызвало вопросы у многих экспертов – сможет ли казахстанский чемпион справиться с весом? Сам же Алимханулы был предельно сосредоточен и серьёзно настроен.

«Я не буду играть. Я знаю, на что он способен в ринге, и знаю, что могу его задавить. Он просто обычный боксёр. Мы не видим в нём никакой угрозы. Он как открытая книга для нас. Что бы он ни сделал, бой не продлится дольше одного раунда», — заявил Алимханулы перед пресс-конференцией в интервью Fox Sports Australia.

Изначально на кону в этом поединке должен был стоять только один пояс – IBF. В WBO отказывались санкционировать поединок, однако накануне боя стало известно, что пояс всё-таки будет разыгран. В WBO не только простили чемпиона за сорванный поединок в июле, но и пошли на уступки, согласившись, чтобы боксёры прошли повторное взвешивание в день поединка – такое правило действует только под эгидой IBF.

С обоими взвешиваниями и Алимханулы, и Михайлович справились. По правилам IBF, в день поединка вес не должен более чем на 10 фунтов (около 4,5 кг) превышать результат, показанный на официальном предматчевом взвешивании, то есть боксёры не должны были показать на весах больше 78 кг. Жанибек выдал гроссмейстерские 77,9 кг, а вот у Михайловича был солидный запас – 76,7 кг. Таким образом, все формальности были соблюдены, и поединку за два титула чемпиона мира ничего не мешало.

Алимханулы с первых секунд боя занял центр ринга, за счёт длины рук работал с дистанции, часто выбрасывал джеб. Михайлович пытался прорываться на ближнюю дистанцию, несколько раз неплохо атаковал из клинча. Во втором раунде Жанибек устроил претенденту обещанное избиение. На исходе второй минуты Алимханулы зацепил Андрея мощным боковым, Михайлович «поплыл», а чемпион стал добивать с дистанции. Очень много ударов принял Андрей и едва оставался на ногах, а с гонгом Михайлович всё же побывал в нокдауне.

Алимханулы продолжил работать первым номером и в третьем раунде, много пропускал Михайлович с дистанции, и приходилось претенденту непросто. Лишь под конец отрезка Андрей сумел пробраться на ближнюю дистанцию и поработать в атаке, хотя его удары не несли серьёзной опасности для чемпиона. Михайлович пытался затащить соперника в свой вязкий бой, но особого преимущества это ему не приносило — чемпион и на ближней дистанции перебивал претендента. Попытки переломить ход поединка у Андрея были неудачными — в первой половине боя у него мало что получалось, чемпион полностью контролировал ситуацию и забирал раунды. Разве что стоит отметить крепкую челюсть Михайловича — несмотря на весь урон, он продолжал бой и даже пытался оказывать давление и прессинговать.

Алимханулы, напротив, показывал чемпионский уровень. После нокдауна во втором раунде он не стал лететь и добивать Михайловича, а методично разбирал претендента. Жанибек был значительно быстрее, что сказывалось на поединке — он раз за разом опережал соперника, а Андрей очень часто бил по воздуху. В каких-то моментах Алимханулы давал возможность претенденту поработать первым номером, переводил дыхание и забирал важные моменты раундов в свою пользу.

Жанибек Алимханулы Фото: Steve Marcus/Getty Images

В начале второй половины боя Михайлович старался действовать активнее, но было видно, что сил не так много, впрочем, как и у Алимханулы. Всё чаще боксёры сходились в разменах на ближней и средней дистанциях, всё чаще клинчевали. При этом Жанибек всё равно был точнее в своих атаках: залетали апперкоты, залетали боковые, однако Михайлович продолжал демонстрировать феноменальную стойкость. Но в концовке девятого раунда и этой стойкости пришёл конец. Андрей безрассудно кинулся на чемпиона, получил несколько встречных хуков и упал на канаты. Рефери посчитал, что этого достаточно и что Михайлович больше не может продолжать бой. Жанибек Алимханулы провёл уверенную защиту своих поясов и остаётся непобеждённым боксёром.