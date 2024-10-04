От Усика — до пропасти. Гассиев пытается реанимировать себя на топ-уровне

Мурат Гассиев – российский боксёр с громким именем. В своё время он дрался с лучшими на планете и рвался к чемпионским титулам. Правда, всё это осталось позади. Сейчас боец переживает очень непростые времена. После перехода в тяжёлый вес Гассиев выдал серию из четырёх побед. Казалось, что новый дивизион буквально принял Мурата с распростёртыми объятиями. Но затем случилась болезненная осечка, которая повлекла за собой операцию и длительный простой. Теперь же россиянин возвращается в ринг. Он получил новый вызов, от которого может зависеть вся дальнейшая карьера.

19 октября Мурат вновь выйдет в ринг, чтобы подраться в тяжёлом весе. Соперником россиянина станет датчанин Кем Юнгквист. Он выглядит опасной оппозицией, поскольку пока остаётся непобеждённым. Боксёр имеет профессиональный рекорд 18-0, а 11 своих поединков завершил нокаутами. При этом серьёзных достижений в послужном списке Кема пока нет. Да и выступал Юнгквист на не самых статусных турнирах, поэтому назвать его бойцом с именем пока сложно. Фактически в глазах Кема именно Гассиев выглядит тем самым трамплином, который способен вывести на качественно новый уровень. Но что этот поединок даст самому Мурату?

Это сложный вопрос, который вряд ли сейчас имеет однозначный ответ. С одной стороны, россиянин вновь проводит бой, который вряд ли продвинет его вверх по рейтингам, приблизит к потенциальным поединкам за титулы топовых организаций. С другой – поражение от Отто Валлина действительно получилось тяжёлым. Во-первых, в ментальном плане, поскольку с раздельным решением не согласился ни сам Мурат, ни его команда. Да и оценки рефери выглядели очень удивительно – 117-111, 113-115 (дважды). Во-вторых, Гассиеву пришлось провести операцию, после которой последовал длительный процесс восстановления. Образовался простой, что для боксёра с амбициями очень чревато.

Мурат Гассиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Все эти факторы, пожалуй, подтверждают тезис, что поединок такого уровня прямо сейчас был нужен Мурату. И это связано не только с простоем. Хотя он, наверное, выглядит главным аспектом. После поражения от Валлина непросто было прийти в себя в ментальном плане. Профессиональному боксёру всегда непросто справляться с осечками. А у Мурата ошибка прервала долгий путь перехода в новый дивизион, а также обнулила весь достигнутый прогресс. Поэтому ментальное состояние боксёра вызывает большие вопросы. Гассиев даже дистанцировался от информационного поля, практически в нём не появлялся. Поэтому нынешнее состояние россиянина – тайна за семью печатями.

Мурат Гассиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кажется, совсем недавно Гассиев на равных сражался с Александром Усиком. А теперь вынужден проводить поединки с оппонентами, которых сложно назвать топами дивизиона. Предстоящий соперник даст ответ на вопрос, что будет с карьерой Мурата дальше. Если россиянин одержит победу, он начнёт поход за титулами вновь. А вот если проиграет… Скорее всего, тогда Гассиев вновь окажется на распутье. И ему нужно будет выбрать между попыткой и дальше покорять тяжёлый вес и возвращением в свой дивизион. Второй вариант, говоря откровенно, на бумаге выглядит предпочтительнее. Но окончательно все точки над «i» расставит именно предстоящий бой.