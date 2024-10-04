Битвы дедов. Самый харизматичный боец России продолжает драться в 49 лет

28 сентября состоялся турнир MMA Series – 84, который привлёк к себе серьёзное внимание. Особенный интерес вызывал поединок, в котором сошлись Аримарсель Сантос и Владимир Ивашкин. Чем он был примечателен? А тем, что на двоих соперникам было… 89 лет. Ивашкин в 49 довольно неожиданно для многих принял решение провести очередной поединок. После длительного простоя невероятно харизматичный боец вновь вышел в клетку и доказал всем, что списывать его со счетов пока рано. Конечно, необходимо учитывать и возраст оппонента. Но Владимир всё равно завоевал сердца публики.

Ивашкин – яркий боец с очень нестандартной внешностью. И привлекает к себе внимание он всячески. Не только своими боями, но и поведением вне октагона. Например, летом Владимир избил мужчину в Красноярске из-за конфликта на дороге. По словам Ивашкина, пострадавший не пропустил его на кольцевом повороте, а потом нахамил: «По кольцу еду — и человек выскакивает. Ну, получается, у меня кольцо главное. Я выезжаю по главной, а он выскакивает, получается, со второстепенной. Ну, я, чтобы избежать столкновения, уже в последний момент увидел, завернул, то есть не поехал туда, а завернул, остановился узнать, в чём дело. Он выскочил, давай грубить. Нелицеприятные слова сказал.

Ну, я не ударил, чапалаха дал, чтобы привести в себя. Он говорит: «Ты едешь с внутренней без поворотника». Поворотник у меня был, это во-первых. Во-вторых, я ему говорю: «Ты меня пропусти, я по кольцу еду, меня пропусти и делай, что хочешь». Ну я ему, чтобы в чувства привести, пощёчину дал, он не останавливается, орёт и орёт, ну и всё — вот у нас драка произошла», — приводит слова Ивашкина издание MASH.

Владимир Ивашкин Фото: AMC Fight Night

А теперь Ивашкин вышел драться в клетку. В 49 лет. И выдал прекрасный бой против Сантоса. Отдельно стоит отметить то обстоятельство, что Владимир отработал все три раунда. И продемонстрировал, что находится в прекрасном физическом состоянии. С этим аспектом у Ивашкина никогда не было проблем. Он всегда отличался выносливостью. Но поддерживать классную форму в таком возрасте становится всё сложнее, это нужно понимать. И всё-таки Владимир в полном порядке. И статистически Ивашкин выглядел добротно. Он наносил большое количество акцентированных ударов, с удовольствием шёл в борьбу. Проиграл Владимир лишь решением судей. Но в глазах фанатов остался победителем.

Ивашкин – прекрасный пример для подрастающего поколения. Даже в таком возрасте он продолжает выступать на высочайшем уровне. Да и вообще ММА Серия делает очень многое для возрастных бойцов. Например, там выступает легендарный Сергей Харитонов. Он получил возможность выступить на ММА Серии, где переехал Тьяго Кардосо, а недавно так же уверенно разобрался с Маркусом Винисиусом. Харитонов утверждает, что собирается биться до 50 лет. И, скорее всего, Сергей проведёт ещё не один громкий бой с именитым соперником.

В нынешнем сезоне трансляции ММА Серии доступны в ОККО.

Ивашкин – яркий боец, за которым всегда интересно следить. И не имеет значения его рекорд. Владимир всё равно привлекает внимание и производит фурор. Поэтому очень хочется, чтобы он и дальше выходил в октагон. Главное, чтобы поединки не сказывались на здоровье негативно.