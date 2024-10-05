UFC 307: Перейра готов вырубить новую жертву! Но по зубам ли ему Раунтри? LIVE

В ночь c 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) состоится очередной номерной турнир UFC 307. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе. Действующий чемпион Алекс Перейра в третий раз за год выходит защищать пояс, а соперником бразильца на этот раз станет восьмой номер дивизиона Халил Раунтри.
В соглавном событии ивента пройдёт женский титульный бой. Ракель Пеннингтон встретится с экс-обладательницей титула Джулианной Пеньей.
Также в октагон на UFC 307 возвращается Жозе Альдо. Легендарный бразилец в мае победил после полутора лет простоя и старается закрепиться в топ-10 рейтинга. На этот раз соперником Жозе станет Марио Баутиста. А звезда женских ММА Кайла Харрисон в Солт-Лейк-Сити сразится с Кетлен Виейрой и постарается вплотную приблизиться к титульнику.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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📣 Алекс Перейра раскрыл план на бой с Халилом Раунтри
«Это не секрет, что я не люблю долго выжидать своих соперников. Все знают мой стиль. С самого начала я буду создавать для себя моменты, которыми буду пользоваться. Все говорят, что у Халила имеются проблемы с функциональной готовностью, но я не намерен ждать, пока он устанет. Не исключаю, что бой может продлиться всю дистанцию, однако опираться на это не собираюсь. Знаю, что способен победить его досрочно, нанося удары в стойке, но если понадобится, то и к борьбе я тоже готов», — сказал Перейра на YouTube-канале TheMMAHour.
🗣 Марио Баутиста высказался о предстоящем поединке с Жозе Альдо
«Я невероятно обрадовался, когда узнал, что буду драться с Альдо. Жозе — легендарный боец UFC, и я до сих пор не верю, что он согласился драться со мной. Он имеет возможность драться с такими известными бойцами, как Генри Сехудо, но он отчаянно готов рисковать и выходить против молодых и малоизвестных бойцов. Победа над Альдо сможет вывести меня в топы дивизиона. Я всегда мечтал подраться с таким легендарным бойцом. Знаю, что Альдо уже далеко не в пиковой форме, но это абсолютно не имеет никакого значения», — приводит слова Баутисты MMAJunkie.
🔝 Гловер Тейшейра: Алекс Перейра способен драться в тяжёлом весе и уничтожать тяжей
«Честно говоря, я уверен, что Алекс может сделать всё, что захочет. Он может драться в тяжёлом весе и уничтожать тяжей. Потому что он обладает силой, способностью читать противника, и мощью. Этот парень сильнее любого тяжеловеса, с которым мне доводилось тренироваться. Конечно, любой тяжеловес, вроде Тома Аспиналла, Стипе Миочича, также имеют нокаутирующую силу. Но Алекс находится на более высоком уровне», — приводит слова Гловера портал sherdog.
🥊 Алекс Перейра: у меня есть желание выступить по боксу
«Безусловно, у меня есть желание выступить по правилам бокса в один прекрасный день. Думаю, что партнёрство UFC с боксом — это очень хорошая новость для спорта. Многие боксёры говорят, что бойцы ММА не могут конкурировать с боксёрами на равных. Однако, на мой взгляд, не только я, но и многие другие бойцы могли бы это сделать», — приводит слова Алекса портал The Sports Rush.
🩸 Кайла Харрисон: хочу раскроить Джулианне Пенье череп своим локтем
«Если Ракель Пеннингтон или Джулинна Пенья либо заболеет, либо получит травму, то я приму бой на коротком уведомлении за 30 секунд. Я лучшая в мире и готова к этому. Погнали. Есть ли у меня предпочтения подраться с кем-либо из них? Честно говоря, если бы у меня было предпочтение, то это означало бы, что у меня есть эмоции по отношению к кому-то из них. Но это не так, мне всё равно. Моя цель — завоевать пояс. Однако если речь идёт о Кайле-психопатке, то мне хотелось бы раскроить Джулианне Пенье череп своим локтем. Она меня раздражает. Я бы выбрала её лицо для этого», — приводит слова Кайлы Харрисон портал MMA Mania.
Где смотреть турнир UFC 307
Посмотреть трансляцию турнира UFC 307 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💪🏽 Алекс Перейра: хочу, чтобы наш бой с дю Плесси прошёл в среднем весе
«Я бы хотел, чтобы [бой с Дю Плесси] прошёл в среднем весе. Я всем сказал, что мне просто нужен перерыв от сгонок в 84 кг. Сейчас чувствую себя хорошо, здоровым», — приводит слова Алекса портал Sports Illustrated.
Дата и время турнира UFC 307
Турнир UFC 307 пройдёт в ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити. Начало предварительного карда — в 1:00 по мск. Бои основного карда начнутся в 5:00.
🗿 Перейра — о том, что Анкалаев не дерётся за пояс: не моя вина, что у него скучный стиль
«Пусть Али Абдель-Азиз поговорит с Даной Уайтом [о том, почему Анкалаев не получает титульный шанс]. Но тот не хочет организовывать этот поединок. Проблема не во мне. Али приходит и называет шуткой то, что Анкалаев не оспаривает титул. То есть он говорит, что UFC, Дана и другие парни, которые принимают решения, — шутка? Они клоуны? Им надо решать этот вопрос с UFC. Но, откровенно говоря, это не моя вина, что у Анкалаева плохой стиль, за которым никто не хочет наблюдать. Парни не готовы давать ему титульник. У нас обоих есть желание подраться друг с другом», — приводит слова Перейры портал sherdog.
Полный кард турнира UFC 307
Основной кард:
- Алекс Перейра — Халил Раунтри;
- Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья;
- Жозе Альдо — Марио Баутиста;
- Кетлин Виейра — Кайла Харрисон;
- Роман Долидзе — Кевин Холланд.
Предварительный кард:
- Стивен Томпсон — Хоакин Бакли;
- Марина Родригес — Ясмин Лусиндо;
- Остин Хаббард — Александр Эрнандес;
- Сезар Алмейда — Игорь Потеря;
- Райан Спэнн — Овинс Сен-Прю;
- Карла Эспарза — Тиша Пеннингтон;
- Курт Макги — Тим Минс.