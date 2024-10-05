Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Кто сильнее — Бетербиев или Бивол: сравнение, Бетербиев — Бивол, 12 октября 2024 года, характеристики Бивола и Бетербиева

Техника Бивола и мощь Бетербиева. Что лучше сработает в чемпионском бою?
Яхья Гасанов
Кто сильнее — Бетербиев или Бивол
Аудио-версия:
Комментарии
Разбираем сильные стороны наших боксёров.

12 октября в Эр-Рияде состоится, возможно, самый ожидаемый боксёрский турнир для российских поклонников этого вида спорта. Главным событием вечера станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Россияне уже давно кошмарят свой дивизион, переезжая всех претендентов, и наконец настало время выяснить, кто из чемпионов круче. К тому же этот бой — классическое столкновение двух разных стилей, что делает поединок максимально интересным и непредсказуемым. Бой Бивола и Бетербиева — тот случай, когда клише про шансы 50/50 идеально описывает расклады перед поединком. У каждого из боксёров свои сильные стороны, и о них мы и расскажем.

Сильные стороны Бивола и Бетербиева

Сильные стороны Бивола и Бетербиева

Дмитрий Бивол

Бивола можно назвать игровиком. Стихия Дмитрия — работа на дистанции, и вокруг этого он строит геймплан на свои поединки. В целом Бивол работает в ринге так, как привык это делать ещё в любительском боксе. Он неоднократно и сам говорил, что окружающие скептически относились к тому, как он проявит себя на профессиональном ринге, но у россиянина получилось весьма эффективно.

Главные качества, которые помогают Биволу — скорость, футворк, техника, серийная работа, работа передней рукой и функциональная подготовка. За счёт этого он и атакует, и защищается. Для того чтобы действовать в таком стиле, нужно быть очень подготовленным физически, потому что далеко не каждому удаётся проходить 12 раундов в постоянном движении. К тому же Дмитрий набрасывает очень много ударов. Да, чаще это помогает поработать на очки, но всё же для такой работы нужно много сил, и «бензобак» россиянина позволяет это делать.

Крупнейший бой россиян пройдёт без флага нашей страны:
«Киргиз» Бивол и «канадец» Бетербиев. Как политика заставляет прятать флаг России
«Киргиз» Бивол и «канадец» Бетербиев. Как политика заставляет прятать флаг России

Конечно, все эти факторы ничего не принесли бы, если бы Бивол не был классным боксёром сам по себе. Это большой талант, что неоднократно отмечали тренеры и коллеги по цеху. Николай Исаев описывал Дмитрия так: «За 30 лет работы ко мне впервые попал в руки такой талантливый парень с комплексным набором важных в боксе качеств».

Боксёр Рубен Багдасарян вспоминал опыт взаимодействий с Биволом так: «Дима всегда, в юношеской сборной, юниорской, всегда был на голову сильнее всех, он как учебник был. И тренеры, когда мы на бои выходили, ставили его в пример: «Посмотри, как он защищается на ногах, посмотри, как дистанцию чувствует, какой джеб, какие острые удары». У него передняя рука такая, что даёт 70% победы. Я и перед Канело говорил, Диму перебоксировать невозможно. Всё в боксе бывает, но перебоксировать его невозможно. Он с Канело показал, что технически на полголовы выше».

Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бой с Канело стал не просто бенефисом Бивола. Там люди поняли, насколько он хорош. И Дмитрию не нужно работать первым номером, чтобы доминировать над соперниками и разбираться с ними. Сам боксёр объяснял: ««У меня нет задачи выйти на ринг и всеми правдами-неправдами выключить человека… Скорее, поставить соперника в такое неудобное положение, чтобы он просто хотел, чтобы бой завершился. Когда он бьёт и промахивается, хочет что-то сделать, а у него не получается… Вот это мне нравится».

Минусы есть — Бивола не назвать зрелищным боксёром, и его бои не подходят для просмотра тем, кто хочет видеть на ринге жестокость и желание во что бы то ни стало уронить соперника. Тем не менее это не проблема Дмитрия.

Артур Бетербиев

Бетербиев считается небольшим андердогом в этом противостоянии. Однако его стиль — прямая противоположность стилю Бивола, и на бумаге именно у него есть шансы справиться с Дмитрием. Многими принято считать, что Артур — панчер, который просто одарён невероятной мощью, за счёт чего и будет опасен в любом раунде и в любой момент боя. Отчасти это правда, но недооценивать умение Бетербиева именно боксировать — фатальная ошибка для любого соперника.

В целом, конечно, нельзя игнорировать тот факт, что у Артура 100% нокаутов. Это прямо указывает на то, что Бетербиев — нокаутёр, и наличие такого козыря сильно помогает, потому что это всё равно будет сидеть в голове у соперника. Каллум Смит в последнем поединке слишком опасался именно размашистых атак, но в итоге «съел» 95 джебов за неполные семь раундов, недооценив работу Бетербиева передней рукой. Хотя сам Артур очень просто относится к своим победам: «20 досрочных побед подряд? Есть ли цель, чтобы до конца карьеры побеждать только нокаутом? Нет! Я просто к этому отношусь. Считаю, что мне просто повезло».

Артур Бетербиев

Артур Бетербиев

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Стиль Бетербиева построен на постоянном прессинге. Его не смущает возраст, даже в 39 лет ему хватает функционала, чтобы давить соперников. Да, Артур иногда берёт паузы, чтобы продышаться, но это опять-таки лишний раз подчёркивает, что он с умом подходит к поединкам и настраивается на то, чтобы нивелировать сильные стороны оппонентов.

Главная задача Артура в бою с Биволом — сократить дистанцию. Будет нелегко, Бивол попытается избежать этого сценария, но Бетербиев к этому точно будет готов. Артур очень классно режет углы, не позволяя соперникам сбежать, а затем быстро сокращает дистанцию. За счёт прессинга Бетербиев способен зажать практически любого соперника и вымотать его постоянными ударами.

Работает Артур и по корпусу, и по голове, чтобы у соперника быстрее закончились силы. И даже если полезть к Бетербиеву в клинч, то есть вероятность нахвататься ударов и там. Просто все остальные качества Артура затмевают страшная мощь и сила. Хотя у Бетербиева тоже есть хороший футворк, техника, он тоже получил очень солидную любительскую базу. В чистом боксе он, скорее всего, уступит Биволу, но тут и нет задачи выйти и перебоксировать соперника. Есть задача победить.

Как дела с гонорарами Бивола и Бетербиева?
Шейхи платят. Сколько заработают Бивол и Бетербиев за бой?
Шейхи платят. Сколько заработают Бивол и Бетербиев за бой?

Пол Малиньяджи очень высоко оценивает качества Бетербиева: «Он оказывает на соперников страшное давление, с которым не каждый может совладать. Даже если ему не удаётся попасть чисто, он всё равно ментально расшатывает оппонента, создаёт стрессовые условия и изматывает. Это как постепенно убирать песок из песочных часов. Сами видели, что происходит с его соперниками во второй половине боя. Именно это произошло с Гвоздиком. А ведь он хорошо начал тот бой. Но Бетербиев действует иначе. Он удовлетворяется малым, отрывает маленькие кусочки, ведь ведёт позиционную игру. Бетербиев умеет лишать соперника пространства, максимально загоняя в стрессовые условия. Он попадает туда, куда удаётся попасть. Он чувствует, что всё это во второй половине боя сыграет ему на руку. Даже в том случае, если он отстаёт на картах судей. Вот в чём главная суть. Ему нет нужды подлавливать чистыми ударами. Ему нужно просто коснуться соперника — немного тут, немного там. Именно это и является залогом того самого ментального давления, о котором я и говорю. Он ломает соперников. Ломает их волю к победе».

Самое прекрасное в этом поединке — интрига. Бивол ни разу не бился с такими, как Бетербиев. Никто из соперников не мог похвастать таким умением грамотно перемещаться, прессинговать и с такой силой бить. Бетербиев, например, бился с Гвоздиком, который похож стилем на Бивола, но Дмитрий более классный боксёр, его навыки на другом уровне, и это более сложная головоломка для Артура.

Ещё одно клише к этому бою — кто сможет навязать свой стиль, тот и победит. Но это ещё и чистая правда.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android