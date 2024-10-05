Техника Бивола и мощь Бетербиева. Что лучше сработает в чемпионском бою?

12 октября в Эр-Рияде состоится, возможно, самый ожидаемый боксёрский турнир для российских поклонников этого вида спорта. Главным событием вечера станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Россияне уже давно кошмарят свой дивизион, переезжая всех претендентов, и наконец настало время выяснить, кто из чемпионов круче. К тому же этот бой — классическое столкновение двух разных стилей, что делает поединок максимально интересным и непредсказуемым. Бой Бивола и Бетербиева — тот случай, когда клише про шансы 50/50 идеально описывает расклады перед поединком. У каждого из боксёров свои сильные стороны, и о них мы и расскажем.

Сильные стороны Бивола и Бетербиева

Дмитрий Бивол

Бивола можно назвать игровиком. Стихия Дмитрия — работа на дистанции, и вокруг этого он строит геймплан на свои поединки. В целом Бивол работает в ринге так, как привык это делать ещё в любительском боксе. Он неоднократно и сам говорил, что окружающие скептически относились к тому, как он проявит себя на профессиональном ринге, но у россиянина получилось весьма эффективно.

Главные качества, которые помогают Биволу — скорость, футворк, техника, серийная работа, работа передней рукой и функциональная подготовка. За счёт этого он и атакует, и защищается. Для того чтобы действовать в таком стиле, нужно быть очень подготовленным физически, потому что далеко не каждому удаётся проходить 12 раундов в постоянном движении. К тому же Дмитрий набрасывает очень много ударов. Да, чаще это помогает поработать на очки, но всё же для такой работы нужно много сил, и «бензобак» россиянина позволяет это делать.

Конечно, все эти факторы ничего не принесли бы, если бы Бивол не был классным боксёром сам по себе. Это большой талант, что неоднократно отмечали тренеры и коллеги по цеху. Николай Исаев описывал Дмитрия так: «За 30 лет работы ко мне впервые попал в руки такой талантливый парень с комплексным набором важных в боксе качеств».

Боксёр Рубен Багдасарян вспоминал опыт взаимодействий с Биволом так: «Дима всегда, в юношеской сборной, юниорской, всегда был на голову сильнее всех, он как учебник был. И тренеры, когда мы на бои выходили, ставили его в пример: «Посмотри, как он защищается на ногах, посмотри, как дистанцию чувствует, какой джеб, какие острые удары». У него передняя рука такая, что даёт 70% победы. Я и перед Канело говорил, Диму перебоксировать невозможно. Всё в боксе бывает, но перебоксировать его невозможно. Он с Канело показал, что технически на полголовы выше».

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бой с Канело стал не просто бенефисом Бивола. Там люди поняли, насколько он хорош. И Дмитрию не нужно работать первым номером, чтобы доминировать над соперниками и разбираться с ними. Сам боксёр объяснял: ««У меня нет задачи выйти на ринг и всеми правдами-неправдами выключить человека… Скорее, поставить соперника в такое неудобное положение, чтобы он просто хотел, чтобы бой завершился. Когда он бьёт и промахивается, хочет что-то сделать, а у него не получается… Вот это мне нравится».

Минусы есть — Бивола не назвать зрелищным боксёром, и его бои не подходят для просмотра тем, кто хочет видеть на ринге жестокость и желание во что бы то ни стало уронить соперника. Тем не менее это не проблема Дмитрия.

Артур Бетербиев

Бетербиев считается небольшим андердогом в этом противостоянии. Однако его стиль — прямая противоположность стилю Бивола, и на бумаге именно у него есть шансы справиться с Дмитрием. Многими принято считать, что Артур — панчер, который просто одарён невероятной мощью, за счёт чего и будет опасен в любом раунде и в любой момент боя. Отчасти это правда, но недооценивать умение Бетербиева именно боксировать — фатальная ошибка для любого соперника.

В целом, конечно, нельзя игнорировать тот факт, что у Артура 100% нокаутов. Это прямо указывает на то, что Бетербиев — нокаутёр, и наличие такого козыря сильно помогает, потому что это всё равно будет сидеть в голове у соперника. Каллум Смит в последнем поединке слишком опасался именно размашистых атак, но в итоге «съел» 95 джебов за неполные семь раундов, недооценив работу Бетербиева передней рукой. Хотя сам Артур очень просто относится к своим победам: «20 досрочных побед подряд? Есть ли цель, чтобы до конца карьеры побеждать только нокаутом? Нет! Я просто к этому отношусь. Считаю, что мне просто повезло».

Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Стиль Бетербиева построен на постоянном прессинге. Его не смущает возраст, даже в 39 лет ему хватает функционала, чтобы давить соперников. Да, Артур иногда берёт паузы, чтобы продышаться, но это опять-таки лишний раз подчёркивает, что он с умом подходит к поединкам и настраивается на то, чтобы нивелировать сильные стороны оппонентов.

Главная задача Артура в бою с Биволом — сократить дистанцию. Будет нелегко, Бивол попытается избежать этого сценария, но Бетербиев к этому точно будет готов. Артур очень классно режет углы, не позволяя соперникам сбежать, а затем быстро сокращает дистанцию. За счёт прессинга Бетербиев способен зажать практически любого соперника и вымотать его постоянными ударами.

Работает Артур и по корпусу, и по голове, чтобы у соперника быстрее закончились силы. И даже если полезть к Бетербиеву в клинч, то есть вероятность нахвататься ударов и там. Просто все остальные качества Артура затмевают страшная мощь и сила. Хотя у Бетербиева тоже есть хороший футворк, техника, он тоже получил очень солидную любительскую базу. В чистом боксе он, скорее всего, уступит Биволу, но тут и нет задачи выйти и перебоксировать соперника. Есть задача победить.

Пол Малиньяджи очень высоко оценивает качества Бетербиева: «Он оказывает на соперников страшное давление, с которым не каждый может совладать. Даже если ему не удаётся попасть чисто, он всё равно ментально расшатывает оппонента, создаёт стрессовые условия и изматывает. Это как постепенно убирать песок из песочных часов. Сами видели, что происходит с его соперниками во второй половине боя. Именно это произошло с Гвоздиком. А ведь он хорошо начал тот бой. Но Бетербиев действует иначе. Он удовлетворяется малым, отрывает маленькие кусочки, ведь ведёт позиционную игру. Бетербиев умеет лишать соперника пространства, максимально загоняя в стрессовые условия. Он попадает туда, куда удаётся попасть. Он чувствует, что всё это во второй половине боя сыграет ему на руку. Даже в том случае, если он отстаёт на картах судей. Вот в чём главная суть. Ему нет нужды подлавливать чистыми ударами. Ему нужно просто коснуться соперника — немного тут, немного там. Именно это и является залогом того самого ментального давления, о котором я и говорю. Он ломает соперников. Ломает их волю к победе».

Самое прекрасное в этом поединке — интрига. Бивол ни разу не бился с такими, как Бетербиев. Никто из соперников не мог похвастать таким умением грамотно перемещаться, прессинговать и с такой силой бить. Бетербиев, например, бился с Гвоздиком, который похож стилем на Бивола, но Дмитрий более классный боксёр, его навыки на другом уровне, и это более сложная головоломка для Артура.

Ещё одно клише к этому бою — кто сможет навязать свой стиль, тот и победит. Но это ещё и чистая правда.