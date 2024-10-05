Для чего вернулся Альдо? Ветерана пытаются «скормить» голодной молодёжи

В ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) пройдёт очередной номерной турнир UFC 307. В рамках основного карда турнира состоится бой живой легенды промоушена Жозе Альдо. Сейчас экс-чемпион занимает 10-ю строчку в легчайшем весе и встретится с 11-м номером дивизиона Марио Баутистой.

Летом 2022 года Альдо завершал карьеру после того, как проиграл Мерабу Двалишвили. Причём решение было немного неожиданным, потому что Жозе не сильно сбавил в силу возраста и вполне мог ещё пободаться с топами дивизиона. Но бразилец решил попробовать себя в боксе, а спустя полтора года так же неожиданно вернулся, став участником бразильского турнира UFC 301.

Тот турнир по именам выглядел слабо, но наличие Альдо, которому, очевидно, неплохо заплатили за спасение ивента, существенно поправило положение. Неудивительно, ведь Король Рио бился именно в Рио-де-Жанейро. Весьма показательно и то, что после боя Жозе, а он был участником соглавного события вечера, многие болельщики покинули арену, несмотря на то что в главном поединке UFC 301 их соотечественник Александр Пантожа защищал титул чемпиона в наилегчайшем весе. Это немало говорит о фанатской любви к Альдо.

Жозе Альдо Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Перед камбэком Жозе сообщил, что у него остался всего один бой по контракту и после турнира он, по сути, станет свободным агентом. Альдо вышел на бой с Джонатаном Мартинесом, идущим на серии из шести побед, в качестве андердога и показал сопернику, что в этой игре есть уровни. Жозе не финишировал Мартинеса, но прошёл его максимально уверенно, что позволило ему запрыгнуть сразу в топ-8 дивизиона.

Сверхуверенное выступление, видимо, вдохновило и самого Альдо. Поэтому он решил, что попробует устроить ещё один титульный забег. Правда, очень сильно смущает то, как его ведут. Жозе — легенда и любимец публики, человек UFC. Казалось бы, дорога такого бойца к титулу может быть более лёгкой, к тому же это красивая история и для болельщиков, и отличный маркетинговый ход для промоушена. Выше Альдо в рейтинге есть сразу несколько человек, с которыми его можно было свести.

Вместо этого — ещё одна попытка «скормить» ветерана новому поколению. Альдо получает поединок с человеком, который незнаком широкой публике и который располагается ниже бразильца в рейтинге. Крайне странное решение. Баутиста — сильный боец, идёт на серии из шести побед, но что даст Альдо потенциальная победа в этом поединке? Ничего.

Даже сам Баутиста удивился, что Жозе бьётся именно с ним: «Я был очень рад, когда получил этот бой. Альдо — легенда UFC, и я был очень удивлён тому, что он принимает поединки с молодыми бойцами. Можно было подумать, что после возвращения Жозе будет драться с такими парнями, как Генри Сехудо. Но нужно отдать ему должное — он готов рисковать».

Марио Баутиста Фото: Paul Rutherford/Getty Images

Риск — дело благородное, но Альдо поджимает возраст, а он тратит время. Либо это недоработка команды бразильца и самого Жозе, либо странная политика UFC в отношении экс-чемпиона. Бой с Баутистой совсем не соответствует амбициям Жозе снова добраться до пояса: «После боя на UFC 301 я подумал: «Окей, какие у нас есть варианты?» После этого мы увидели предложения, после чего я выбрал UFC. Продолжу ли я заниматься боксом? Нет, у меня теперь есть контракт, так что не буду боксировать. Моей мечтой всегда был титул UFC, это конечная цель. Когда я подписывал контракт, то пытался смотреть вперёд. Хочу продолжать драться и быть чемпионом».

Для UFC наличие Альдо — большой плюс. Это звезда, которая способна усилить практически любой кард, где не хватает громких поединков. Но очень странно давать Жозе бой с проспектом, когда есть более интересные опции. И, к слову, Альдо снова считается андердогом. Впрочем, он показал очень хорошую форму пять месяцев назад и вполне может в очередной раз удивить.

И тогда уже точно надо продвигаться выше и делать это как можно быстрее. Сам Альдо заговорил о Шоне О’Мэлли. На бумаге интересно, но Сахарок, скорее всего, не станет биться с человеком, который настолько ниже него в рейтинге. Зато есть Генри Сехудо и Марлон Вера (шестое и седьмое места соответственно), в теории есть возможность подраться с проигравшим в паре Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду и подняться в топ-5, есть Кори Сэндхаген.

Болельщики будут рады любому поединку с участием Альдо, и все ждут красивой истории похода бразильца за новым титульным шансом. Но сначала — Марио Баутиста.