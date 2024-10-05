Пациент скорее мёртв. Легендарная лига доживает последние дни?

Прошло достаточно времени с того момента, как PFL приобрела лигу Bellator. В тот момент было громко объявлено, что организация собирается бороться на равных с UFC. Изначально складывалось ощущение, что Bellator быстро перестанет существовать в качестве самостоятельной единицы. Но лига продолжала проводить турниры, а огромный промоушен даже проводил совместные события. И всё-таки, видимо, назрели серьёзнейшие изменения. Последние события намекают на то, что Bellator ждёт что-то переломное. И, к сожалению, многое указывает на «смерть» лиги.

На днях Bellator объявила, что турнир в Париже отменяется. Более того, причины организаторы не объяснили. И это уже наводит на мысли, что ситуация – нестандартная. Кроме того, анонс также оставил ряд вопросов: «Турнир Bellator в Париже отменён. Поединки состоятся в более поздние даты. У всех покупателей билетов будет возможность приобрести новый по программе «Купи один билет и получи один в подарок» на PFL Europe Championship, который состоится 14 декабря в Лионе, Франция».

Сразу привлекает к себе внимание фраза про то, что «поединки будут проведены в более поздние даты». Не турнир, а именно бои. С одной стороны, это может означать то, что промоушен просто планирует раскидать поединки по различным кардам. Но сам турнир в Париже ведь всё равно ждёт французская публика. Поэтому справедливее было бы анонсировать именно новое событие. Но с этим организация пока не спешит. Видимо, потому, что не уверена в том, что всё-таки сможет провести турнир.

Стоит отметить, что потенциальные изменения в структуре новой объединённой лиги назревали довольно давно. Конечно, положительно можно было оценивать тот самый турнир, в котором сошлись чемпионы PFL и Bellator. Событие получилось впечатляющим, подарило фанатам массу ярких противостояний. Но поставить такие мероприятия на поток, к сожалению, не получилось. Интересная идея действительно была неплохо реализована на практике. Но почему-то боссы промоушена пока не спешат повторять это. Возможно, потому, что организация совсем скоро предстанет в другом виде.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Скорее всего, промоушен окончательно станет единым целым – PFL. После этого лучшие парни из Bellator перекочуют туда. Но есть опасение, что так повезёт далеко не всем. Нужно понимать, что большого количества бойцов лига не потянет. Это и финансовые затраты, и необходимость давать постоянную практику в условиях ограниченного количества турниров. Поэтому ряд спортсменов будут вынуждены покинуть промоушен. Одни способны уйти на повышение, попробовать свои силы в UFC. Например, такого шага давно ждут от Вадима Немкова. Но пока россиянин находится в подвешенном состоянии.

Видимо, Bellator готовится к своему «концу». На месте двух лиг появится один сильный промоушен, который станет сосредоточением лучших бойцов и лучших идей. Главное, чтобы такое действие не перечеркнуло всё, что выстраивалось на протяжении долгих лет. Лига со славной историей, возможно, совсем скоро завершит существование. Или… Варианты всё ещё остаются.