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Жозе Альдо — Марио Баутиста, UFC 307, как закончился бой, кто победил, обзор поединка, результаты турнира, все итоги

Альдо старался, но судьи были против. Короля Рио оставили без победы
Яхья Гасанов
Жозе Альдо оставили без победы на UFC 307
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Арена дружно встретила решение свистом.

В ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) прошёл очередной номерной турнир UFC 307. В рамках основного карда ивента состоялся поединок в легчайшем весе между живой легендой и экс-чемпионом промоушена Жозе Альдо и Марио Баутистой.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Жозе Альдо — Марио Баутиста (W)
06 октября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Марио Баутиста
Окончено
SD
Жозе Альдо

Для Короля Рио это был второй поединок после возвращения в UFC. В августе 2022 года он объявил о завершении карьеры в ММА, но после непродолжительного вояжа в бокс, вернулся и стал участником майского турнира UFC 301, прошедшего в Бразилии. Там Альдо достаточно уверенно разобрался с крепким Джонатаном Мартинесом, после чего ворвался в топ-8 рейтинга легчайшего веса и подписал новый контракт с UFC. Правда новым соперником Жозе стал боец, который находится ниже него в рейтингах.

Очередным вызовом для Альдо стал ещё один опасный проспект — Марио Баутиста. Американец с февраля 2022 года соорудил победную серию из шести поединков. В январе 2024 года Марио прошёл бывшего топа дивизиона Рики Симона, что и позволило Баутисте подняться в рейтинге. Перед боем с Альдо Марио отдавал должное ветерану за то, что он принимает бои с неизвестными молодыми бойцами, но при этом не скрывал, что хочет поднять свой медийный вес за счёт победы над экс-чемпионом.

Главные события турнира UFC 307:
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UFC 307: Перейра вырубил Раунтри! Чемпион сохранил пояс. LIVE

Баутиста начал бой первым номером, сразу же прижал Альдо к клетке и не давал бразильцу поднять головы, набрасывая удары по этажам. Следом американский боец больше минуты мучал Жозе в клинче, не нанося большого урона, но и не позволяя ветерану ответить хоть чем-то. Альдо сумел выбраться, но редкие попадания от экс-чемпиона не приносили дивидендов, потому что Баутиста забирал большую часть эпизодов.

Во втором раунде дела Альдо пошло получше — он быстро посёк соперника и начал точечно отрабатывать в повреждённую часть лица. Баутиста не потерялся, продолжил прессинговать, но стал значительно больше пропускать. Пришлось снова прибегать к клинчам и борьбе, но Жозе отзащищался от всех попыток тейкдаунов. Правда это почти не помогало избежать «сушки» боя от Баутисты.

Финальный отрезок начался с попыток разменяться. При этом бойцы заметно подсели и меньше двигались. Альдо отрабатывал на руках получше и это снова вынудило Марио идти за клинчем и получать заслуженную порцию свиста от арены. Жозе показал практически идеальную защиту от переводов и постоянно пытался разорвать дистанцию. Даже когда рефери остановил бой из-за пассивности Баутиста снова пошёл в борьбу. Альдо смог выиграть несколько эпизодов в стойке, а всё остальное время был прижат к сетке.

На выходе получился крайне близкий бой, где он пытался показать зрелище, а другой максимально этому сопротивлялся. Судьи насчитали победу Баутисты раздельным решением судей и такой вердикт был освистан всей ареной. Близкий бой, но в этот вечер драться в октагон вышел только Альдо.

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