Альдо старался, но судьи были против. Короля Рио оставили без победы

В ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) прошёл очередной номерной турнир UFC 307. В рамках основного карда ивента состоялся поединок в легчайшем весе между живой легендой и экс-чемпионом промоушена Жозе Альдо и Марио Баутистой.

Для Короля Рио это был второй поединок после возвращения в UFC. В августе 2022 года он объявил о завершении карьеры в ММА, но после непродолжительного вояжа в бокс, вернулся и стал участником майского турнира UFC 301, прошедшего в Бразилии. Там Альдо достаточно уверенно разобрался с крепким Джонатаном Мартинесом, после чего ворвался в топ-8 рейтинга легчайшего веса и подписал новый контракт с UFC. Правда новым соперником Жозе стал боец, который находится ниже него в рейтингах.

Очередным вызовом для Альдо стал ещё один опасный проспект — Марио Баутиста. Американец с февраля 2022 года соорудил победную серию из шести поединков. В январе 2024 года Марио прошёл бывшего топа дивизиона Рики Симона, что и позволило Баутисте подняться в рейтинге. Перед боем с Альдо Марио отдавал должное ветерану за то, что он принимает бои с неизвестными молодыми бойцами, но при этом не скрывал, что хочет поднять свой медийный вес за счёт победы над экс-чемпионом.

Баутиста начал бой первым номером, сразу же прижал Альдо к клетке и не давал бразильцу поднять головы, набрасывая удары по этажам. Следом американский боец больше минуты мучал Жозе в клинче, не нанося большого урона, но и не позволяя ветерану ответить хоть чем-то. Альдо сумел выбраться, но редкие попадания от экс-чемпиона не приносили дивидендов, потому что Баутиста забирал большую часть эпизодов.

Во втором раунде дела Альдо пошло получше — он быстро посёк соперника и начал точечно отрабатывать в повреждённую часть лица. Баутиста не потерялся, продолжил прессинговать, но стал значительно больше пропускать. Пришлось снова прибегать к клинчам и борьбе, но Жозе отзащищался от всех попыток тейкдаунов. Правда это почти не помогало избежать «сушки» боя от Баутисты.

Финальный отрезок начался с попыток разменяться. При этом бойцы заметно подсели и меньше двигались. Альдо отрабатывал на руках получше и это снова вынудило Марио идти за клинчем и получать заслуженную порцию свиста от арены. Жозе показал практически идеальную защиту от переводов и постоянно пытался разорвать дистанцию. Даже когда рефери остановил бой из-за пассивности Баутиста снова пошёл в борьбу. Альдо смог выиграть несколько эпизодов в стойке, а всё остальное время был прижат к сетке.

На выходе получился крайне близкий бой, где он пытался показать зрелище, а другой максимально этому сопротивлялся. Судьи насчитали победу Баутисты раздельным решением судей и такой вердикт был освистан всей ареной. Близкий бой, но в этот вечер драться в октагон вышел только Альдо.