Chama! Перейра продолжает бить рекорды и уничтожать соперников

В ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) прошёл турнир UFC 307. Главным событием вечера стал титульный поединок в полутяжёлой весовой категории между действующим чемпионом дивизиона Алексом Перейрой и Халилом Раунтри.

Перейра за последний год превратился в настоящую суперзвезду UFC. Меньше года назад он стал чемпионом в полутяжёлом весе, а за текущий календарный год успел оформить две защиты пояса. Сначала Поатан возглавил суперпрестижный UFC 300, где нокаутировал Джамала Хилла, а затем спас разваливающийся UFC 303. Алекс вышел на реванш с Иржи Прохазкой на двухнедельном уведомлении, поставив на кон свой пояс, и просто переехал чешского бойца.

Раунтри получил титульный шанс в качестве серьёзного аванса. Халил занимает восьмое место в рейтинге дивизиона и, несмотря на серию из пяти побед, победил всего одного бойца из топ-10. Тем не менее шанс Раунтри дали, и с его стороны было бы странно отказываться от подарка. Интересно, что Халил тоже должен был драться на UFC 303 летом, но самоустранился от боя с Хиллом, признавшись, что по ошибке принял запрещённый препарат. После этого американец отбыл короткую дисквалификацию и вернулся, получив поединок с чемпионом.

Бой начался с попытки мощного фронт-кика от Перейры, Халил ответил парой неплохих попаданий на руках. Да и в целом претендент здорово начал и явно превосходил бразильца в скорости. За счёт этого Раунтри попадал и успевал уйти на дистанцию. Ближе к середине раунда Перейра успокоился и начал нащупывать дистанцию, пробивал лоу-кики, стал попадать на руках. При этом Халил был заметно точнее и очень опасно контратаковал.

Второй раунд начался спокойнее, Перейра ловил все атаки на блок, но Раунтри разок поймал Поатана на неудачном миддл-кике. Алекс продолжил прессинговать, менял этажи атак и подбирал дистанцию. Но ещё один неудачный хай-кик — и Раунтри тут же наказал, отправив чемпиона во флеш-нокдаун. А в концовке пятиминутки у претендента прошёл хай-кик — бразилец выдержал. Третий раунд начался с размена на руках, а вскоре уже Перейра удачно забросил кик точно в голову претенденту и следом провёл ещё несколько удачных атак. В целом наименее событийный раунд, Алекс по чуть-чуть наращивал темп, мощно приложился коленями, и Раунтри тяжело задышал.

Алекс Перейра — Халил Раунтри Фото: UFC

Чемпионские раунды начались спокойно, но Перейра был точнее и острее, отлично заходили джебы, из-за которых лицо Халила распухло. Перейра не форсировал, но забирал абсолютно каждый эпизод, всё жёстче разбивая лицо сопернику. Раунтри начал «плыть», а Алекс уже почувствовал запах крови и перешёл в режим уничтожения. Несколько жесточайших атак — и Халил просто закончился. Нокаут в четвёртом раунде.

Третья защита пояса от Перейры вышла далеко не самой простой, Раунтри смог доставить проблемы чемпиону. Тем не менее Алекс показал высочайший класс ударника. Прочитал соперника и просто смял его.

А ещё это очередной рекорд — Перейра за 175 дней оформил три защиты титула. Никто и никогда в UFC не делал такого. Фанаты Алекса снова могут прокричать его фирменный клич — Chama!