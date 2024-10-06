Бокс, третий пояс или Анкалаев? Перейре придётся определиться с будущим

В ночь c 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) прошёл очередной номерной турнир UFC 307. Главным событием вечера стал титульный поединок в полутяжёлом весе. Действующий чемпион Алекс Перейра в третий раз за год вышел защищать пояс, а соперником бразильца стал восьмой номер дивизиона – Халил Раунтри. Бразилец нокаутировал оппонента в четвёртом раунде.

Теперь перед Перейрой открыты все дороги. У него есть сразу несколько реальных вариантов для продолжения карьеры. И, складывается ощущение, теперь ему предстоят тяжёлые раздумья. Алекс действительно может замахнуться на ещё более исторические вещи, хотя, казалось бы, попросту невозможно придумать более легендарный путь.

Самый очевидный вариант для Алекса – защита титула. И там всё предельно ясно. Дана Уайт уже заявил, что следующим претендентом на пояс станет победитель поединка, в котором сойдутся Магомед Анкалаев и Александар Ракич. Россиянин давно ждёт своего шанса, поэтому попытается воспользоваться им на максимум.

Стоит отметить, что многие эксперты видят Магомеда фаворитом. А всё потому, что Анкалаев очень комфортно ощущает себя в борьбе. Он совершенно точно будет делать ставку именно на этот аспект. Поэтому Перейра на протяжении длительного времени не спешит выходить в октагон против Магомеда.

Магомед Анкалаев Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Второй реальный вариант для Алекса – попытка покорить третью весовую категорию. Перейра заявлял о желании попробовать свои силы в тяжёлом весе. Все знают, что при желании Поатан сможет очень комфортно ощущать себя в этом дивизионе. Кроме того, видимо, после очного поединка завершат карьеры Джон Джонс и Стипе Миочич. Тяжам будет нужна «новая кровь», которую может восполнить именно Перейра. Правда, пока на фоне Тома Аспиналла, который является самым реальным из возможных оппонентов, Алекс выглядит аутсайдером. Но есть время на то, чтобы подготовиться и посрамить всех скептиков. А также вновь переписать историю, завоевав пояс в третьей (!) весовой категории.

Может, Перейра и вовсе решится на смену дисциплины. Алекс уже заявлял, что рассчитывает подраться по правилам бокса. Поатан обладает классной ударкой, что в этом виде спорта – на вес золота: «У меня есть желание подраться по боксу. Многие боксёры говорят, что бойцам ММА тяжело что-то им противопоставить в ринге. Однако, по моему мнению, не только я, но и другие парни из нашего спорта способны сделать это».

Дорожка в бокс уже протоптана Фрэнсисом Нганну. И Перейра действительно может ступить на неё. Бразилец на протяжении всей карьеры демонстрирует, что его главным козырем является практически безупречная ударка. Поэтому на руках Алекс способен разобрать кого угодно. В профессиональном боксе совершенно точно будут заинтересованы в таком бойце. Промоутеры – потому что Поатан полностью переписал историю UFC и может зайти в новый для себя вид спорта с таким солидным бэкграундом. А уж соперники с большим удовольствием согласятся на такой бой – потому что денежный.

Алекс Перейра Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Скорее всего, Алекс вновь преподнесёт какой-то сюрприз. И все варианты из списка выше выглядят вполне реальными. Но будет очень обидно, если Перейра всё-таки остановится на попытках уйти в другой дивизион или в бокс. Потому что вновь пострадает Анкалаев. Однако сам Поатан вряд ли об этом думает.