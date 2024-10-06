Екатерина Бивол пыталась сорвать бой года. Бывшая жена Дмитрия утомила всех

12 октября в Саудовской Аравии пройдёт большой боксёрский вечер, который украсит противостояние непобеждённых чемпионов мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. На кону звание абсолютного чемпиона мира, и это самый большой бой, который можно придумать с участием российских боксёров.

Однако неожиданно в хедлайнерах предстоящего боя не сами боксёры, а бывшая жена одного из них. Екатерина Бивол ещё год назад появилась в медиапространстве с громкими заявлениями о Дмитрии. Сначала просто рассказала, что муж от неё ушёл, и называла Бивола достойным мужчиной. Потом риторика стала жёстче: «Мне говорили: «Ты работаешь на Bivol Team. Воспринимай это как реальную работу. Да, ты жена, но ты — часть команды. Помни, мы работаем на общее благо». Я лечила, кормила, убирала, выбирала ткани для одежды, в которой он выходил на ринг, искала дизайнера, кто её сошьёт. Я рожала детей и воспитывала их одна, без помощи, без нянь, лежала в роддоме. Я переводила тексты для социальных сетей на английский, я помогала с интервью, я читала контракты, я искала врачей. Потом, после 15,5 года моего упорного труда пришла настоящая слава, а я оказалась чем-то лишним. «Сиди и молчи. И вообще это всё я сделал, а ты тут не работала вовсе и ничего не заслужила».

И затем выступила ещё разок: «Я вот лучше буду одна, клянусь, чем буду с ещё одним таким абьюзером. Который просто, извините, конечно, но чай себе сам не мог делать. Меня унижали, а я была готова унижаться. Меня оскорбляли, а я готова была оскорбляться. Мною командовали, и я подчинялась. А потом я взбунтовалась. И тут же стала не нужна. «Такая жена мне не нужна». Я очень рада, что не стерпела, заявила свои права».

Дмитрий и Екатерина Бивол Фото: Из личного архива Екатерины Бивол

Далее были и обвинения родителей Бивола и рассказы о домашнем насилии. Экс-супруга даже пожаловалась на разбитые часы.

Разумеется, Биволу начали задавать вопросы о разводе, но спортсмен держался достойно: «Вы знаете, я даже не хочу комментировать ничего, я стараюсь думать позитивно, надеюсь, что всё будет хорошо и у неё, и у меня, и у всех нас. Можно много чего говорить… я как-то личную жизнь комментировать не хочу, тем более это такое личное для меня. Я привык говорить о людях только хорошее».

После этого история с семьёй Бивол сошла на нет. Сыновья боксёра Мирон и Никон даже впервые побывали на поединке отца — с Маликом Зинадом. Но, как оказалось, это было затишье перед бурей. Тем не менее незадолго до первой объявленной даты поединка (1 июня) с Бетербиевым Екатерина заявляла, что Дмитрий победит. А в августе девушка переметнулась на сторону соперника: «Я буду болеть за Артура. Знаю, что Бивол может победить. Раньше я болела за отца моих детей, но, когда он полностью отвернулся от них, я его прокляла. Теперь я всегда болею против него».

Главный лейтмотив нового появления Екатерины Бивол в медиа — деньги: «Отменим бой Бивол — Бетербиев, пока Бивол не заплатит 33%, пока он не обязуется выплатить моим сыновьям 33% от дохода, который он получит на свой счёт от саудовцев. Отменяем Бивола, отменяем бой. Я прошу вас объединиться и помочь моим детям. Мои дети заслужили другого, а не тысячу долларов. 100 тысяч рублей… Долларовый миллионер… Артур Бетербиев, извини, что я влезаю, но ты семейный человек, и, я думаю, ты поймёшь мою боль. А если даже не поймёшь, мне плевать. Я создала Бивола, я Бивола и уничтожу».

Ради такой цели девушка даже подключала (пыталась подключить) Сауля Альвареса, раз за разом обращаясь к нему в социальных сетях, чтобы он поспособствовал в восстановлении справедливости: «Ребята, пожалуйста, пишите Канело. Никто за меня не заступится. Только он может хотя бы высказаться. Это известнейший боксёр с огромной аудиторией. Только он может мне помочь, потому что всем остальным плевать. Пожалуйста, напишите Канело в комментариях. Пожалуйста, не пишите мне комментарии. И не пишите ничего на моей странице. Я прошу вас, пишите Канело, пишите в Matchroom, пишите всем иностранным компаниям, с кем сотрудничает мой бывший муж, особенно Канело. Пожалуйста, я прошу вас, только не пишите мне».

Екатерина Бивол Фото: Из личного архива Екатерины Бивол

Параллельно с этим Екатерина активно была занята раскруткой своего имени: ходила на турниры по ММА, охотно раздавала там интервью и тесно общалась с бойцами из шоу Hype Reality. А особенно с промоутером Альфредо, он же — Мухаммед Носаев. На вопрос подписчиков, хотела бы она отношений с Альфредо, Бивол ответила прямо: «Да, он в моём вкусе». К слову, по словам Екатерины, она уже в отношениях и именно это очень разозлило бывшего мужа. Отсюда и волна постов с критикой Дмитрия. Впрочем, у него самого, судя по всему, тоже появилась девушка.

И настроена бывшая супруга боксёра весьма решительно: «Был фидбэк от известных адвокатов в Америке. Они записывали видео в TikTok, в которых объясняли, как устроен этот мир и как сильно меня зажал мой бывший супруг, насколько его действия незаконны. Из известных личностей меня поддержала бывшая жена Энди Руиса. У неё была такая же ситуация. Она сказала, что у неё есть личный номер Канело и она готова мне его дать. Я сегодня проснулась и увидела это сообщение от неё. Она увидела мою ситуацию у других людей из мира бокса. Да, пока это не Эдди Хирн, не Matchroom, но я думаю, что мы раскачаем эту ситуацию. Понятно, что бой всё-таки не отменится. Поединок пройдёт в Саудовской Аравии, и арабы не отменят бой, поскольку на кону очень большие деньги. Но я хочу привлечь к этому внимание, чтобы суд был максимально честным, и чтобы моя безопасность была обеспечена, потому что мой бывший муж — это агрессивный человек. Он часто угрожал мне. Чем больше я показываю свои эмоции и свои чувства, тем больше шансов, что никто меня не обольёт кислотой и не поцарапает мою тачку».

А ещё была история с тем, как Бивол вынесла в публичное поле проблемы бывшего мужа со здоровьем, стремясь помочь Бетербиеву: «После всех нападок на меня со стороны женщины лёгкого поведения Бивола, неуплаты алиментов на сыновей и полного отказа общаться с ними я хочу рассказать всё, что знаю: у него усталостный перелом позвонка в спине, прооперированы все кисти, и не по одному разу, локоть один точно, очень больные колени, левое ухо постоянно отекает, оно много раз сломано, а ещё скапливалась много раз жидкость в глазу, он иногда плохо видел. Но главное — он трус! Нам нужна твоя победа, Артур».

Всё это – верхушка айсберга. Под ней ещё много всякой грязи – от отношений с родственниками Бивола до обвинений бывшего мужа в продаже наркотиков. Екатерина Бивол стала весьма заметной фигурой в медиаполе и не в последнюю очередь из-за громкой фамилии, которую она, к слову, менять не планирует: «Во-первых, у меня два сына. У меня имущество на эту фамилию. У меня виза американская на эту фамилию. Почему я теперь должна всё менять? С чего вдруг? Я 16 лет отдала этому человеку. Когда я выходила за него замуж, у него не было ни-че-го. Он пять лет жил в квартире моей мамы. Когда мы с ним оттуда переехали, я уже была с пузом, готовилась рожать первого сына. И теперь с чего я буду менять фамилию? Я настоящая Бивол, я продолжила род Бивол. Это фамилия моих детей. Я сменю фамилию, только если рожу от кого-то больше двух детей. Я считаю, что я настоящая Бивол, я — буйвол, я борюсь за моих буйволят».

Екатерина Бивол Фото: Из личного архива Екатерины Бивол

Практически каждая публикация Екатерины в социальных сетях тут же становится обсуждаемой, а скриншоты разлетаются по Сети. Девушка при этом часто использует в своих публикациях детей, демонстрируя, что им хорошо и без отца. И всем этим напором Бивол добилась, помимо прочего, резкой реакции экс-супруга: «Поведение Екатерины — это аморально. Всё, что она делает в последние месяцы, понижает её ценность как женщины. Она опускается до самых низких границ культуры и обесценивает всё, что о ней знали до всего происходящего. Она использует наших детей как единственный рычаг давления, поддерживает и болеет за моих соперников и желает мне зла. Именно с этой женщиной я провёл долгие годы, и это другой человек. Я ничего не имею общего с этим дешёвым человеком. Надеюсь, что адекватные люди понимают её истинное лицо и всё видят».

На самом деле, это нужно очень постараться, чтобы вывести Дмитрия на эмоции в публичном поле. И, скорее всего, это не лучший знак для боксёра в преддверии очень важного поединка. Такие разборки, так или иначе, влияют на мораль спортсмена, и тут Екатерина серьёзно помогает Артуру Бетербиеву, хотя он об этом и не просил.

Ситуация уже сложилась такая, что бывшая жена Бивола превратилась в мем и от неё все устали. Например, уже высказывался звезда АСА Артём Резников: «Была же шутка, один говорит: «Я курю, пью, нюхаю». И кто-то ему говорит: «С такой женой так и будешь делать». С такой женой все сбухались бы. Я вижу, какие-то группы выставляют, читаю это. Её слова про травмы? Это не помогает. Она просто злая женщина, она сказала, что он продавал наркоту. До какой степени можно быть такой озлобленной, чтобы нести всё подряд про человека? Не дай бог такую жену. Может, я в 32 и не женился до сих пор, потому что смотрю на бывших жён боксёров. Я общаюсь с людьми, девушками, кем угодно, и я вижу, какой человек. Мне кажется, гнилого ты через месяц уже поймёшь. Я отхожу от таких людей, я уверен, что в моём окружении таких нет».

Сейчас шум от Екатерины Бивол слегка уменьшился. Во многом потому, что она сделала приватными аккаунты в социальных сетях. И это хорошо. Потому что начинается неделя боя и хочется обсуждать в первую очередь бокс. Но кто знает, вдруг бывшая жена Бивола расскажет ещё несколько громких историй и снова перетянет на себя внимание.