Легендарный критик стиля Хабиба вернулся. Кевин Ли идёт за Махачевым?

29 сентября на турнире малоизвестного промоушена Lights Out Championship, который прошёл в штате Мичиган (США), Кевин Ли разделил октагон с бразильским ветераном Тиаго Оливейрой. Американцу понадобилось меньше двух минут, чтобы забрать спину оппонента и провести успешный удушающий приём. Для Ли победа стала первой с марта 2022 года. После такого яркого финиша в ММА-сообществе начали задумываться о потенциальном возвращении Кевина в UFC. И, откровенно говоря, не зря.

Сейчас UFC переживает определённый кризис — в ростере промоушена почти нет американских звёзд, которые были бы способны мотивировать жителей США следить за боями и платить за просмотр поединков. До недавнего времени большие надежды в этом плане возлагались на Шона О‘Мэлли, однако тот не выдержал давления грузинской машины в лице Мераба Двалишвили. Остался лишь Джон Джонс, который одной ногой уже на пенсии. А про Конора Макгрегора и говорить не стоит — новости о его возвращении превратились в миф, который передаётся из уст в уста.

Поэтому возвращение по-прежнему не старого и уже гораздо более опытного Кевина Ли в UFC может оказаться более выгодным, чем это кажется на первый взгляд. У него есть медийная узнаваемость, он харизматичен, а бои Кевина проходят максимально зрелищно. К тому же в арсенале американца есть весьма недурный трэш-ток. Чего стоит его легендарное интервью про «дыры Хабиба в ММА», которое уже вошло в историю.

Серьёзные проблемы Кевина заключаются в его физике и геймплане. Постепенно становилось очевидно, что Ли испытывает большие трудности с кардио, из-за чего совершает много нелогичных действий и попросту теряется в клетке. Однако у многих фанатов Ли появилась надежда после боя с Грегором Гиллеспи. К тому поединку Кевина готовил Фирас Захаби, который работал с Жоржем Сен-Пьером, когда тот правил в 77 кг. И результат налицо — Ли не навязывал высокий темп, выжидал, после чего ярко финишировал соперника. Поэтому очевидным шагом на путь совершенствования является возвращение под мудрое крыло Захаби. Работа с ним по крайней мере минимизирует недостатки Ли в октагоне.

Бой Кевина Ли с Грегором Гиллеспи Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Однако главный вопрос остался без ответа — каковы перспективы американца в UFC? На самом деле Кевин даже сейчас может закрепиться в топ-5 полусреднего дивизиона. Его слова о желании подраться с Исламом Махачевым выглядят скорее как маркетинговый ход, чтобы вернуть внимание фанатов к своей персоне. К тому же сгонка в лёгкий вес — это губительный шаг для Ли. Несмотря на то что в 70 кг прошла почти вся карьера бойца, его организм уже не готов к излишним нагрузкам весогонки. Кроме того, в полусреднем весе намного больше бойцов в топ-15, которых может победить Кевин. Это и Нил Магни, и Висенте Луке, и Джефф Нил, и даже Колби Ковингтон. При должном подходе и грамотной расстановке акцентов у американца действительно есть высокие шансы для закрепления в топ-5 дивизиона.

Не стоит забывать и о связях с матчмейкерами. У Ли определённо есть своё влияние на руководство лиги. Особенно после того, как он согласился протестировать молодого и голодного Рината Фахретдинова, хотя мог отказаться. Кевин имеет право сказать боссам UFC: «Я вам помог, теперь помогите мне». В таком случае матчмейкеры согласятся дать Кевину бои, которые помогут забраться в топ-10. Срезав несколько скальпов, американец будет вполне в состоянии претендовать на титул. Тем более мы уже знаем прецеденты, когда бойцы получали шанс подраться за пояс, не имея серьёзной победной серии.

Прямо сейчас Кевину необходимо набраться уверенности в своих силах, то есть побить ещё двух или трёх оппонентов в региональных промоушенах до следующего лета. После этого уже можно адекватно говорить о его возвращении в UFC, где ему, безусловно, будут рады. Главное — не затягивать с переходом в главную лигу мира, поскольку время играет не в его пользу.