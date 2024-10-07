Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: исторический бой для России и яркое шоу для мира. LIVE

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Первая попытка устроить этот бой не увенчалась успехом из-за травмы Бетербиева, но теперь ничего не должно помешать грандиозному событию.
Бетербиев все 20 профессиональных поединков завершил досрочными победами, он владеет поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Бивол также непобеждённый боксёр и выиграл 23 боя, в его активе титулы WBA Super и IBO.
Помимо противостояния россиян за звание абсолютного чемпиона мира, на турнире запланировано ещё несколько ярких поединков. Джей Опетайя будет защищать пояс IBF в тяжёлом весе в бою с Джеком Мейсси, также мы увидим на ринге Криса Юбэнка и талантливого Бена Уиттакера.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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👀 Бивол сравнил Артура Бетербиева и Сауля Альвареса
Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол, рассуждая о предстоящем поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым, сравнил его с бывшим соперником мексиканцем Саулем Альваресом.
«Это два абсолютно разных бойца. Артур больше, у него сильнее удар, техника другая. В бою с Каллумом Смитом он выступил хорошо. Он показал, что у него по-прежнему есть удар, есть прессинг и уверенность в себе. Как пройдёт бой, узнаем только в ринге. Ничего личного», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Queensberry Promotions.
Где смотреть турнир с главным боем Бетербиев — Бивол
Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и TNT Sports. В России поединок покажут на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.
⚡️ Бетербиев не исключил перехода в первый тяжёлый вес после боя с Биволом
Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев не исключил перехода в первый тяжёлый дивизион (до 90,7 кг) после поединка с обладателем титула WBA соотечественником Дмитрием Биволом.
«Для моей категории это [звание абсолютного чемпиона] главная цель. Посмотрим, что произойдёт потом. Вызовы могут быть и в других дивизионах. В дивизионе выше… Сейчас я не сосредоточен на этом», — сказал Бетербиев в интервью Queensberry Promotions.
Дата и время турнира с главным боем Бетербиев — Бивол
Турнир с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт события запланирован на 18:00 по московскому времени. Поединок россиян стартует около полуночи.
❌ Дмитрий Бивол: бой с Бетербиевым не носит личный характер
Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол в очередной раз высказался по поводу предстоящего поединка против своего соотечественника, обладателя титулов WBC, IBF и WBO в этом весе Артура Бетербиева, отметив, что в их поединке нет ничего личного.
«Он отличный боец, великолепный панчер. Кроме того, у него хорошая техника. Я смотрю его бои, конечно, во время подготовки. Не так уж много на самом деле, но я смотрел его последние бои, например.
У него было хорошее выступление против Смита. Он показал, что у него всё ещё есть сила, давление и уверенность. Это был хороший бой. Посмотрим как все будет в ринге у нас с ним. Но я отмечу, что ничего личного у нас между собой нет. У него есть то, что я хочу и что мне нужно. Могу только сказать, что я верю в свои навыки и сделаю всё, чтобы стать абсолютным чемпионом мира, и я способен это сделать», — передаёт слова Бивола BoxingScene.
Полный кард турнира с главным боем Бетербиев — Бивол
Артур Бетербиев (20-0, 20 KO), Россия — Дмитрий Бивол (23-0, 12 KO), Россия;
Крис Юбэнк-младший (33-3, 24 KO), Великобритания – Камил Шеремета (25-2-2, 8 KO), Польша;
Фабио Уордли (17-0-1, 16 KO), Великобритания – Фрейзер Кларк (8-0-1, 6 KO), Великобритания;
Джей Опетайя (25-0, 19 KO), Австралия – Джек Масси (22-2, 12 KO), Великобритания;
Бен Уиттакер (8-0, 5 KO), Великобритания – Лиам Кэмерон (23-6, 10 KO), Великобритания;
Скай Николсон (11-0, 1 KO), Австралия – Рэйвен Чапмэн (9-0, 2 KO), Великобритания;
Мохаммед Аль-Акел (0-0, 0 KO) – Хесус Гонсалес (3-2, 0 KO), Колумбия.