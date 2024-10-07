Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: исторический бой для России и яркое шоу для мира. LIVE

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Первая попытка устроить этот бой не увенчалась успехом из-за травмы Бетербиева, но теперь ничего не должно помешать грандиозному событию.

Бетербиев все 20 профессиональных поединков завершил досрочными победами, он владеет поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Бивол также непобеждённый боксёр и выиграл 23 боя, в его активе титулы WBA Super и IBO.

Помимо противостояния россиян за звание абсолютного чемпиона мира, на турнире запланировано ещё несколько ярких поединков. Джей Опетайя будет защищать пояс IBF в тяжёлом весе в бою с Джеком Мейсси, также мы увидим на ринге Криса Юбэнка и талантливого Бена Уиттакера.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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