Перейре нельзя в тяжёлый вес. Сказка бразильца закончится досрочно

В минувшие выходные в США состоялся номерной турнир UFC 307. В главном событии вечера чемпион организации в полутяжёлом весе Алекс Перейра провёл третью защиту титула, нокаутировав в четвёртом раунде восьмого номера рейтинга Халила Раунтри.

Казалось, по сравнению с предыдущими соперниками Перейры, Раунтри будет для Поатана лёгкой прогулкой. Не самый разнообразный ударник без борьбы, и к тому же уже неоднократно нокаутированный, был для Перейры идеальным вариантом. Но на деле Раунтри дал бразильцу тяжёлый бой, более того, к моменту остановки поединка Халил вёл на карточках судей, забрав первые два раунда. Алекс в конечном счёте всё же оформил брутальный финиш в собственном стиле, забив Раунтри у сетки, однако к выступлению Перейры есть вопросы.

Уже после боя Алекс рассказал, что столкнулся с проблемами во время тренировочного лагеря, проходил курс антибиотиков и испытывал проблемы с прошлыми травмами. Конечно, всё это могло сказаться на выступлении бразильца, на его физическом состоянии, а возможно, это была лишь попытка оправдаться за не самый уверенный бой.

Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Поединок с Раунтри оставил некий осадок. В последних боях Перейра был более агрессивен, более активен и добивался более ярких побед над куда более сложными соперниками. А в поединке с Халилом Алекс испытывал проблемы.

После боя в клетке Перейра говорил о своём будущем через призму потенциального поединка с Дрикусом дю Плесси, правда, с намёком, что поединок этот пройдёт в полутяжёлом весе. А вот уже на пресс-конференции бразилец заявил, что по-прежнему мечтает о переходе в тяжёлый вес, хоть и сосредоточен на защите своего пояса.

«Если UFC хочет меня порадовать, то, как мне кажется, бой в тяжёлом весе однажды был бы для меня чем-то действительно приятным», — сказал Перейра на пресс-конференции.

Но после выступления Перейры в бою с Раунтри кажется, что идея с переходом бразильца в тяжёлый вес – утопия. Безусловно, Алекс первоклассный ударник, с этим никто не спорит. Однако для тяжёлого веса этого будет недостаточно. Нокаутирующая мощь у Перейры есть в полутяжёлом весе, где он в момент поединка весит на 10-12 кг больше предела своего дивизиона и выглядит просто огромным: в бою с Раунтри казалось, что парни и вовсе из разных весовых категорий. И даже с таким небольшим Халилом, которого пробивали даже Ион Куцелаба и Джонни Уокер, Перейре пришлось повозиться без малого четыре раунда.

В тяжёлом весе у Алекса не будет превосходства в габаритах. Там парни гоняют, чтобы уложиться в категорию до 120 кг, и для них нынешний Перейра будет откровенно небольшим. Да и просто ударных навыков Алекса не хватит для того, чтобы конкурировать в тяжёлом весе.

Давайте возьмём топ-5 тяжёлого дивизиона, без учёта Джона Джонса, который, по всей видимости, собирается на пенсию вместе со Стипе Миочичем после их очного поединка. Перейра ведь суперзвезда UFC, вряд ли в случае перехода в тяжёлый вес ему дадут нестатусного соперника. Том Аспиналл, кажется, совершенно недосягаем для Перейры: Том быстр на ногах, не будет застаиваться перед Алексом и играть по его правилам. К тому же у Аспиналла быстрые руки, в которые заложен настоящий динамит, и если уж Раунтри со своими взрывными атаками доставлял бразильцу проблемы, то Том его просто не прочувствует. Кроме того, Аспиналл умеет бороться, а с учётом массы и заурядных навыков Перейры в борьбе проблем с переводами быть не должно.

Сириль Ган и Александр Волков дерутся между собой, и, кажется, оба тоже недосягаемы для Перейры. Ган – хороший универсал с высоким бойцовским интеллектом, который просто перебьёт Алекса в стойке. Сириль выдержал пять раундов с Фрэнсисом Нганну и не был нокаутирован, так что и удары Перейры он переживёт. Волков в последних боях тоже значительно прибавил в плане бойцовского интеллекта, подготовки к поединкам и геймплана. То, как Александр грамотно разобрался с Сергеем Павловичем, у которого нокаутирующей мощи и физической силы поболее, чем у Перейры, заставляет думать, что и к Алексу россиянин бы подобрал ключи. С Павловичем тягаться в физической мощи Перейре бессмысленно, а Кёртис Блэйдс и Жаилтон Алмейда устроили бы Алексу открытый день борьбы, просто не дав шанса бразильцу проявить себя в стойке.

Александр Волков Фото: Mark Evans/Getty Images

Складывается ощущение, что Алекс действительно сейчас находится на своём месте – в полутяжёлом дивизионе. Переход в тяжёлый дивизион, кроме солидного чека и красивой истории, не сулит бразильцу ничего хорошего – стать чемпионом там практически невозможно. А поражение, особенно если оно будет досрочным, просто закончит сказку бразильца. Поэтому остаться в полутяжёлом весе – единственно верное решение. И где-то этому решению порадуется один Магомед Анкалаев.