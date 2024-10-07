UFC нужно изменить правила. Иначе страдают бойцы и болельщики

В ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) прошёл очередной номерной турнир UFC 307. По окончании ивента эксперты и болельщики обсуждали не столько бои, сколько действия некоторых бойцов и рефери.

Наибольшее внимание с этой точки зрения привлёк поединок основного карда между Жозе Альдо и Марио Баутистой. Легендарный экс-чемпион получил в соперники проспекта с внушительной серией из шести побед. И вместо яркой разборки зрители увидели бесконечные попытки Баутисты переводить и контролировать соперника у сетки.

Разумеется, нет ничего плохого в том, чтобы воспользоваться «борцовским» геймпланом и попытаться нейтрализовать сильные стороны соперника, тем более что Альдо очень тяжело бьёт и лучше с ним в размены не вступать. Однако в случае Баутисты всё свелось к банальным попыткам избежать боя. Марио упирался в оппонента, толкал его к сетке, не мог его перевести и просто держал без какой-либо активности. Лишь изредка обозначая удары коленями и плечами.

Всё это сопровождалось постоянным гулом и свистом арены, Альдо непонимающе разводил руками и вопросительно смотрел на рефери. К слову, Жозе показал идеальную защиту от тейкдаунов, отразив 10 попыток перевода, и умудрился перебить соперника по акцентированным ударам. Квинтэссенцией этого боя стал эпизод на четвёртой минуте третьего раунда. Рефери Майк Белтран разорвал клинч из-за того, что от Баутисты не было никакой активности, а спустя три секунды Марио снова пошёл в ноги и продолжил держать Альдо у сетки.

Бой Жозе Альдо — Марио Баутиста Фото: Кадр из трансляции

Бой Жозе Альдо — Марио Баутиста Фото: Кадр из трансляции

В итоге Баутиста победил раздельным решением судей и под оглушительный свист заявил, что это не его проблема, что Альдо не уходил от сетки. После турнира на пресс-конференции разочарован был и Дана Уайт: «Судейство сегодня было отвратным. Отвратным. Я всегда был за то, чтобы рефери в таких позициях работали активнее. 100%. Особенно когда боец просто держит. Если боец не пытается выиграть бой, то как он может быть победителем? И если мы считаем попытки проходов, почему не считаются защиты от прохода? Сумасшествие.

Когда боец не хочет драться в стойке, а хочет просто стоять у сетки, задача рефери, когда такое происходит постоянно и человек не хочет выигрывать, — разнимать клинч. Это здравый смысл. Если такое происходит постоянно, все три раунда, и человек не может перевести и не хочет драться… При новой попытке тейкдауна дай ему две секунды, и, если он не может перевести опять, сразу разнимай».

Дана Уайт Фото: David Fitzgerald/Getty Images

Высказался даже Конор Макгрегор: «Грязное решение. Джо Роган сказал, что судьи даже не смотрели на октагон. Этот вечер должен был принадлежать Жозе. Но ему помешало отвратительное решение. Баутиста сам сказал, что пытался перевести Альдо только ради того, чтобы подержать его у клетки. Судья должен был вмешаться. Этот спорт должен привлекать фанатов. Так что, судьи, примите это к сведению на будущее».

Забавно, что в этом же карде был бой Сезара Алмейды и Игоря Потери, где рефери Дейв Селхестад не давал стоять в клинче больше 10 секунд. Болельщики шутили, что на этот поединок позвали судью из бокса.

Такие эпизоды с бойцами, которые просто избегают поединка, нужно стараться искоренять. И мысль Даны Уайта, что рефери в первую очередь должны руководствоваться здравым смыслом, верна. Пока от таких действий рефери и судей страдают и бойцы, и болельщики, которые недополучают зрелища.

Если UFC продавит соответствующую корректировку правил, то это повлияет на таких бойцов, как Баутиста и Мераб Двалишвили (у него тоже наблюдается любовь к клинчам и пассивному контролю у сетки), но зато сделает поединки зрелищнее. Бойцам придётся быть активнее, делать что-то, а не сосредотачиваться на том, чтобы просто держать соперника за руки. Хороший пример в этом плане — One Championship, где за пассивность судьи могут вынести предупреждение бойцу, а когда он накопит несколько замечаний, то и вовсе дисквалифицировать его. Вполне можно взять на заметку и за счёт этого повлиять на содержание поединков. Всё же нельзя забывать об элементе шоу, который в UFC крайне важен.

Дана Уайт всегда за то, чтобы бойцы закатывали шоу, его проект Dana White Contender Series и вовсе построен в первую очередь на этом. Так что главе UFC по силам хотя бы сократить количество таких поединков, как Альдо — Баутиста.