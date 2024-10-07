Время для первого абсолютного чемпиона из России. Где смотреть бой Бетербиев — Бивол

Дата и время турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

На кону будут стоять пояса WBC, WBO и IBF, которыми владеет Бетербиев (20-0, 20 КО) а также титулы WBA Super и IBO, принадлежащие Биволу (23-0, 12 КО). Кроме того, победитель получит пояс The Ring.

На этом же турнире тяжеловес Джей Опетайя будет защищать титул IBF в поединке с Джеком Мэсси, чемпионка WBC Скай Николсон встретится с Рэйвен Чепмен, а Крис Юбэнк-младший и Камил Шеремета определят обладателя пояса IBO в среднем весе.

Начало боксёрского вечера запланировано на 18:00 мск. Поединок Бетербиева и Бивола стартует около полуночи.

Прямая трансляция турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и TNT Sports. В России поединок покажут на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Артур Бетербиев (20-0, 20 KO), Россия — Дмитрий Бивол (23-0, 12 KO), Россия;

Крис Юбэнк-младший (33-3, 24 KO), Великобритания – Камил Шеремета (25-2-2, 8 KO), Польша;

Фабио Уордли (17-0-1, 16 KO), Великобритания – Фрейзер Кларк (8-0-1, 6 KO), Великобритания;

Джей Опетайя (25-0, 19 KO), Австралия – Джек Масси (22-2, 12 KO), Великобритания;

Бен Уиттакер (8-0, 5 KO), Великобритания – Лиам Кэмерон (23-6, 10 KO), Великобритания;

Скай Николсон (11-0, 1 KO), Австралия – Рэйвен Чепмен (9-0, 2 KO), Великобритания;

Мохаммед Аль-Акел (0-0, 0 KO) – Хесус Гонсалес (3-2, 0 KO), Колумбия.

Материалы о турнире с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Прогноз на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Российский боксёр Максим Бабанин высказался о предстоящем поединке.

«Крутой бой. Все ждут. Встречаются два россиянина. Все говорят, что этого не хотелось бы. Но раз так всё случилось, они должны подраться. Болею за Бивола. Однако Бетербиев – очень мощный боксёр. Он может просто не давать Диме того пространства, которое дают все. Думаю, у Бивола есть на это достойный ответ. Дима выиграет по очкам. Это бокс, конечно, всё может быть. Но Бивол работает в своей манере, он её придерживается. Думаю, чтобы не форсировать события, он будет делать свою работу на 100%. Это будут все 12 раундов», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Один из лучших боксёров мира Теренс Кроуфорд назвал своего фаворита: «Это по-настоящему адский бой, где должен победить сильнейший. Выиграет тот, кто сможет первым реализовать свой план. Если выбирать между этими двумя, то я бы выбрал Бивола. Он более подвижен, техничнее и умеет держать удобную для себя дистанцию. Думаю, что именно такие качества помогут ему одержать победу в этом поединке. Да, Бетербиев очень мощный парень, но мне кажется, что Бивол сумеет его нейтрализовать».

Известный журналист Ариэль Хельвани ставит на Бивола: «Бивол вернул веру в него великолепным выступлением в июне. Ему придётся пройти через трудности. И то, как он с ними справится, это вопрос. Вопрос, что произойдёт, когда его соперник начнёт наваливаться с мощными ударами? Как на это ответит Бивол? Как по мне, возраст, активность и отсутствие травм — это важнейшие факторы в пользу Бивола. Поэтому я ставлю на его победу по очкам».

А промоутер Боб Арум выбирает в этом бою Бетербиева: «Потрясающий бой, но я не верю, что кто-то в полутяжёлом весе способен сдерживать Бетербиева 12 раундов. Как боксёр он намного лучше, чем принято считать. Как только он загоняет вас в угол, это конец. Он просто избивает вас. Так что я склоняюсь к Бетербиеву».