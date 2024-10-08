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Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев нокауты, победы Бетербиева, когда бой Бивола и Бетербиева, бокс 12 октября 2024

На любой вкус и цвет. Выбираем лучший нокаут в карьере Бетербиева
Игорь Некрасов
Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
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В активе Артура 20 досрочных побед. Какая была самой мощной?

В субботу, 12 октября, состоится долгожданный боксёрский поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими чемпионами – Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Оба имеют идеальные рекорды на профессиональном ринге, но при этом именно у Артура потрясающая нокаутирующая мощь – ещё ни один соперник Бетербиева не добрался до судейского решения. В карьере российского чемпиона были нокауты на любой вкус, а какой из них был лучшим – выбираете вы.

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Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
Рейтинг: лучший нокаут в карьере Бетербиева
1 место

Бой против Александра Гвоздика

Пожалуй, один из самых сложных поединков для Бетербиева случился в 2019 году против Александра Гвоздика. Два непобеждённых чемпиона мира сошлись в объединительном поединке, и Александр дал Артуру тяжёлый бой. Гвоздик хорошо двигался, избегая разменов с Артуром, россиянин же старался навязать сопернику свой бокс. Постепенно Александр стал уставать от постоянного прессинга Бетербиева, а в 10-м раунде случилась кульминация. Артур оформил три нокдауна, после чего рефери остановил избиение украинца. Бетербиев завоевал ещё один пояс, а Гвоздик на время ушёл из профессионального бокса.

Бой против Александра Джонсона
Фото: Getty Images
2 место

Бой против Александра Джонсона

В июне 2015 года Артур впервые выступил в США против местного боксёра Александра Джонсона. Уже с первого раунда Бетербиев завладел преимуществом, мощно пристреливался справа, но Джонсон оставался на ногах. В пятом раунде Артур неожиданно оформил нокдаун джебом, а после отправил Александра ещё в один нокдаун – на этот раз апперкотом. Американцу приходилось тяжело, но он «дожил» до седьмого отрезка, в котором Бетербиев в очередной раз уронил соперника правым боковым и заставил рефери остановить избиение.

Бой против Маркуса Брауна
Фото: Zuma/TASS
3 место

Бой против Маркуса Брауна

В декабре 2021 года Бетербиев проводил защиту поясов против американца Маркуса Брауна с солидным рекордом 24-1. Артур традиционно владел инициативой, а Браун искал клинч, где вёл грязный бокс. В одном из эпизодов он нанёс чемпиону сечку головой, чем только разозлил россиянина. В седьмом раунде отличная комбинация из левого хука по печени и правого прямого отправила Брауна в нокдаун, а в девятом раунде Бетербиев зажал соперника в углу, мощно пробил по печени и добавил апперкот – Маркус не сумел после этого продолжить бой.

Бой против Джо Смита
Фото: Elsa/Getty Images
4 место

Бой против Джо Смита

В июне 2022 года Артур провёл ещё один объединительный поединок — против американца Джо Смита, владевшего поясом WBO. Смит очень активно начал бой, старался оказывать прессинг и смело шёл на россиянина, за что и поплатился: в концовке первого раунда Бетербиев мощным оверхендом оформил первый нокдаун. Смит ошибку не исправил, снова решил рубиться с россиянином и снова потерпел фиаско. Артур оформил ещё один нокдаун, а дальше уже было дело техники. Бетербиев двумя мощными апперкотами заставил Смита искать пятый угол в ринге, и рефери остановил бой – очередная яркая победа Артура.

Бой против Тэвориса Клауда
Фото: Getty Images
5 место

Бой против Тэвориса Клауда

Тэворис Клауд был первой серьёзной проверкой для Бетербиева на профессиональном уровне. Клауд был экс-чемпионом мира по версии IBF, и то, что Артур получил такого соперника в пятом поединке, говорило о том, что на него возлагаются большие надежды. Аванс этот Артур оправдал сполна. Уже в первом раунде Бетербиев мощными боковыми оформил два нокдауна, но за Клауда сыграл гонг. А во втором раунде Тэвориса уже никто не спас: россиянин зажал соперника в углу и двумя боковыми оформил яркий финиш, всерьёз заявив о себе.

Бой против Джеффа Пейджа
Фото: Getty Images
6 место

Бой против Джеффа Пейджа

В декабре 2014 года Бетербиев встретился с другим непобеждённым проспектом Джеффом Пейджем. Интересно, что уже в первом раунде Пейдж поймал Артура встречным прямым и оправил его в первый нокдаун в карьере. Но россиянин быстро пришёл в себя, а во втором раунде продемонстрировал всю свою мощь. Артур дважды отправлял Пейджа в нокдаун и следом серией из сдвоенного левого хука завершил поединок в свою пользу.

Бой против Энрико Кёллинга
Фото: Zuma/TASS
7 место

Бой против Энрико Кёллинга

В ноябре 2017 года Артур провёл свой первый поединок за титул чемпиона мира по версии IBF. В соперниках у россиянина был немец Энрико Кёллинг с рекордом 23-1. Поединок прошёл практически всю дистанцию, Бетербиев доминировал в ринге, но складывалось ощущение, что он не включался на полную мощность. Лишь в 12-м раунде Артур заработал в своём стиле, обрушил мощные боковые у канатов, отправив Кёллинга сначала в нокдаун, а затем поставив эффектную точку правым боковым.

Бой против Каллума Джонсона
Фото: Jonathan Daniel/Getty Images
8 место

Бой против Каллума Джонсона

В первой защите титула IBF Бетербиев встретился с непобеждённым британским нокаутёром Каллумом Джонсоном. Поединок двух бьющих парней не мог быть скучным. Уже в первом раунде Бетербиев оформил нокдаун, и казалось, что бой скоро завершится, но Джонсон во втором отрезке ответил россиянину левым боковым, и уже Артур побывал на полу. Однако в третьем раунде Бетербиев снова доказал, что является лучшим нокаутёром в своём дивизионе: в очередном размене он срубил британца правым боковым, и Джонсон не смог подняться на ноги.

Бой против Габриэля Кампильо
Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
9 место

Бой против Габриэля Кампильо

В апреле 2014 года Бетербиев встретился с ещё одним экс-чемпионом мира, испанцем Габриэлем Кампильо. Уже в первом раунде правый боковой Артура заставил «плясать» ноги испанца. Кампильо достоял до четвёртого раунда, где словил мощные правый апперкот и левый хук, после чего едва не улетел за канаты. Нокаут получился для Кампильо очень тяжёлым, а вот россиянин снова подтвердил статус нокаутёра.

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