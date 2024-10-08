На любой вкус и цвет. Выбираем лучший нокаут в карьере Бетербиева

В субботу, 12 октября, состоится долгожданный боксёрский поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими чемпионами – Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Оба имеют идеальные рекорды на профессиональном ринге, но при этом именно у Артура потрясающая нокаутирующая мощь – ещё ни один соперник Бетербиева не добрался до судейского решения. В карьере российского чемпиона были нокауты на любой вкус, а какой из них был лучшим – выбираете вы.

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