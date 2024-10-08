Конор лезет в бокс и «прыгает» на лучших. Но неизбежно опозорится

Конор Макгрегор – самый яркий боец XXI века в единоборствах. Он является настоящим шоуменом и приковывает к себе запредельное внимание. И это при том, что ирландец уже больше трёх лет не выходит в октагон. Ноториус продолжает разбрасываться обещаниями о возвращении. А также подумывает о переходе в другую дисциплину. Особый интерес у Конора вызывает профессиональный бокс, в котором он даже успел дебютировать. Теперь Макгрегор является завсегдатаем крупных турниров, общается с суперзвёздами и даже бросает громкие вызовы. Правда, потенциальная смена вида спорта может разрушить остатки наследия ирландца.

Конечно, Макгрегор прекрасно понимает, что несколько поединков в боксе – это огромные деньги. А сейчас организаторы из Саудовской Аравии и вовсе готовы озолотить топовых бойцов. Поэтому Конор рассчитывает пойти по протоптанной дорожке, которую уже проложил Фрэнсис Нганну. Даже без побед великан заработал жирный чек, поскольку дрался с лучшими боксёрами мира. Ирландец, видимо, также не собирается биться с проходной оппозицией. И сразу бросает вызов тем, кого многие считают лучшими на планете.

Теренс Кроуфорд чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA-Super, The Ring в полусреднем весе (до 66,6 кг) «Мне предложили этот бой, и мы с Конором созвонились. Я просто сказал ему: «Не собираюсь выходить с тобой в чёртов октагон, где ты мог бы бить меня ногами, разбивать локтями и надирать мне зад». Он просто рассмеялся и ответил: «Чувак, я это уважаю. Но мы заработаем кучу денег». Иногда дело не в гонорарах. Я могу заработать приличные деньги, но не собираюсь, чтобы меня били ногами».

Стоит отметить, что Теренс немного не раскрыл всей информации. Конор предлагал ему два поединка. Об этом рассказал сам Ноториус. Он заявил, что был готов прийти на территорию Кроуфорда и зарубиться с ним в ринге: «Теренс очень ловкий, у него также есть борцовский бэкграунд. Знаете, они всегда говорят со мной о боях. У меня был поединок по боксу с Флойдом, поэтому я являюсь лучшим боксёром в ММА. Мы говорили [с Теренсом Кроуфордом] о сделке на два боя. Сначала по ММА, потом по боксу».

Конор Макгрегор и Эдди Хирн Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Макгрегор – прекрасен. Но во всём, что касается дел за октагоном или рингом. А вот в реальность этой авантюры верится с большим трудом. Конечно, Конор мог бы попробовать свои силы в боксе. Однако чтобы побеждать, ему пришлось бы подбирать новичков, списанных бойцов и проходных оппонентов. И даже там никто не гарантирует, что ирландец всё-таки сможет доводить дело до своего триумфа. А противостояния с лучшими могут лишь окончательно расставить все точки над «i» в вопросе боксёрского мастерства Конора. Все по-прежнему припоминают ему поражение от Флойда Мейвезера-младшего. Американец прекрасно понимал характер поединка, но всё равно «сводил Макгрегора в школу». И это при том, что Флойду уже было 40!

Что же говорить про Кроуфорда, который помоложе, находится практически на пике. Складывается ощущение, что поединок с ним может закончиться для Конора форменным избиением. Возможно, парни действительно могли бы провести поединок по правилам MMA. Учитывая огромный простой Макгрегора, он вряд ли сможет подойти к бою в такой форме, чтобы тотально деклассировать Теренса. А равный поединок, даже при условии поражения, вполне мог бы сыграть на руку американцу. Но по правилам бокса в интригу попросту не верится.

Легко верится в то, что Конор всё-таки пойдёт за большими деньгами в профессиональный бокс. Макгрегор давно доказал всем, что для него нет табу, запретных тем и вещей. Вот только несколько громких поражений просто перечеркнут остатки того наследия, которое у Ноториуса пока осталось. Видимо, за него ирландец не особенно и держится.