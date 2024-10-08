Победить досрочно может не только Бетербиев. Разбираем, что с нокаутами Бивола

12 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт долгожданный бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими чемпионами – Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Эксперты практически единогласно сходятся во мнении, что поединок закончится досрочно только при одном условии – нокаут оформит именно БТР. У Бетербиева безупречный процент финишей, который он не собирается терять. Но при этом сам Бивол вряд ли согласен с таким раскладом. Особенно если учесть, что в последнем бою Дмитрий наконец-то прервал свою длительную серию без нокаутов.

Дмитрий с самого детства обладал внушительной антропометрией. Вот и сейчас он часто прекрасно пользуется своими габаритами. Бивол выступает в весовой категории до 79,4 кг, но имеет одинаковый рост и размах рук – 183 см. Особенно хорошо россиянин пользовался своей ударной мощью на старте профессиональной карьеры. Там было шесть подряд нокаутов – по три технических и прямых. Но уже с седьмого поединка Дмитрий начал менять свой стиль. Конечно, Бивол продолжил оформлять нокауты, причём довольно часто. Но всё-таки стал действовать намного аккуратнее и дисциплинированнее, былой агрессии уже не было, на смену пришла аккуратная и дисциплинированная работа.

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев

Переломный момент наступил 4 августа 2018 года. Именно с того дня началась череда побед Дмитрия решениями. Стоит отметить, что россиянин неизменно забирал поединки единогласным вердиктом. Но нужно понимать, что практически каждый раз Бивол был близок к тому, чтобы побеждать досрочно. Исключением можно назвать разве что бой с Хильберто Рамиресом. Там габаритный мексиканец смог навязать Дмитрию не самый удобный стиль. Поэтому Бивол переработал оппонента по очкам, не особенно лез в рискованную игру.

Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес Фото: Francois Nel/Getty Images

Символично, что первая за долгое время досрочная победа Дмитрия случилась именно в 2024 году. В тот момент, когда многие уже перестали верить в то, что стиль Бивола может привести к финишу. Но в поединке с Маликом Зинадом россиянин продемонстрировал, как именно он способен изнурять. Дмитрий воспользовался инициативой, на протяжении шести раундов буквально засыпал соперника ударами. В итоге дело завершилось техническим нокаутом. Складывается ощущение, что вся совокупность факторов, которая сложилась вокруг этого боя, указывает на возможный финиш именно от Бивола.

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев

Бивол имеет намного более удачную динамику боёв. За год Дмитрий выйдет в ринг уже в третий раз. Поэтому тонус у него в полнейшем порядке. Многие подчёркивают солидную разницу в возрасте. Дмитрию – 33, а Бетербиеву – 39. На высочайшем уровне шесть лет могут оказаться настоящей пропастью. А главное, Артур снялся с первой попытки провести этот поединок, поскольку получил тяжёлую травму. Поэтому нет окончательного понимания относительно того, в каком именно состоянии БТР подойдёт к важнейшему поединку в своей жизни, хватит ли его на все 12 раундов функционально.

Дмитрий – мастер ударной техники. Возможно, в его кулаках нет «динамита», которым отличается Артур. Но при этом Бивол «насыпает». Он наносит на протяжении всех раундов огромное количество ударов, а в заключительных трёхминутках включается на максимум. Можно вспомнить, как тяжело было Саулю Альваресу. Канело буквально прижался к канатам и терпел. Он был очень близок к тому, чтобы рухнуть на канвас. Россиянин настолько измотал соперника, что тот едва поднимал руки в последних раундах. И за 12 минут разница по ударам была колоссальной – 54:33. На финишной прямой Дмитрий не позволил усомниться в своих навыках ни на секунду.

Можно напомнить и поединок с Линдоном Артуром, который всё-таки добрался до судейского решения. Но и там перевес россиянина во всех аспектах был колоссальным. Дмитрий несколько раз качал оппонента так, что тому было тяжело устоять на ногах. Но в решающий штурм не шёл, поскольку прекрасно понимал – он надёжно забирает поединок по очкам. Теперь же на кону будет стоять всё. И отдавать ситуацию на откуп судей – не лучшая затея. Поэтому Бивол совершенно точно попытается оформить финиш и снять все вопросы о победителе досрочно.

Бивол прекрасен и без нокаутов. Но он прекрасно понимает, что затягивать противостояние – нельзя. Бетербиев способен перевернуть любой бой одним мощнейшим ударом. И это может случиться даже в 12-м раунде, поэтому Дмитрий вполне может закладываться на нокаут. А последние обстоятельства говорят о том, что он абсолютно реален.