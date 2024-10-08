«Может доиграться». Топурия стал главным интернет-бойцом UFC и злит Махачева

26 октября в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC 308. Помимо выступлений целого десанта российских бойцов, зрителей ожидает крайне интересный поединок в полулёгком весе, в котором действующий чемпион организации Илия Топурия встретится с экс-чемпионом лиги Максом Холлоуэем.

Топурия громко заявил о себе в феврале этого года: Илия брутально нокаутировал доминирующего чемпиона Алекса Волкановски и занял его трон. Испанец с грузинскими корнями ещё не провёл ни одной защиты, зато ярко проявляет себя в медиапространстве. Сначала Илия долго и пафосно праздновал своё чемпионство: посещал «Сантьяго Бернабеу», тусил с Серхио Рамосом, выкладывал тонну фотографий с поясом. Имел право…

Дальше пошли разговоры, что у Топурии в дивизионе нет достойных соперников и он поглядывает в сторону лёгкого веса. Но Макс Холлоуэй настолько громко напомнил о себе не словами, а делом, вырубив Джастина Гэтжи, что соперник у Топурии всё же появился.

А затем Илия залетел в интернет-пространство и начал закусываться в социальных сетях со всеми подряд. Первым досталось Александру Волкановски, который выразил желание быть запасным на поединке Топурии и Холлоуэя.

«Послушайте, я не знаю, хорошая ли это идея. Волкановски хочет, чтобы его нокаутировали каждый год. Может, кто-то должен дать ему хороший совет. Ему нужен отдых. Я говорю, Александр, тебе нужен отдых. По крайней мере твоей голове», — приводит слова Топурии издание MMAJunkie.

Следующим на очереди оказался Конор Макгрегор. Изначально Топурия, напоминающий своим поведением ирландца, жаждал провести бой с Ноториусом и заявлял, что обязательно сделает это ещё до конца 2024 года. Стратегия поменялась, и Макгрегор стал чемпиону неинтересен: мол, у чемпиона есть варианты и интереснее.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

«Что я могу сказать Макгрегору? Пусть Конор идёт ко всем чертям. Он не на моём уровне. Буду рад всадить ему в мозг свои костяшки. Конор говорил: «О, Топурия при встрече со мной даже не посмотрит мне в глаза, поскольку наложит в штаны». Макчикен. 12 октября я буду на турнире BKFC в Испании, в первом зрительском ряду. Но ты предпочтёшь пропустить этот ивент (ранее Конор писал на своей странице в социальных сетях, что будет гостем на этом турнире. — Прим. «Чемпионата»). Смирись с этим. Я станцую у тебя на голове. Надейся, что мы не встретимся, иначе это будут твои похороны», — приводит слова Топурии портал MMA Mania.

Возможно, под этими вариантами Топурия подразумевал бой с Исламом Махачевым, с которым он вступил в активную перепалку. Илия заявил, что готов подняться в весе и встретиться с Исламом и что уверен в своей победе.

«Конечно, я вижу свой поединок с Исламом Махачевым, это отличный боец, он часто много говорит, но мы можем уладить любой вопрос в октагоне. В уличном бою этого делать нежелательно, потому что тогда мне придётся оплачивать его огромные медицинские счета», — написал Топурия.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Вместо Махачева Топурии ответил Усман Нурмагомедов, спросив, как давно Илия дрался на улице, на что испанец зачем-то привязал историю с проваленным допинг-тестом Усмана. Топурии ответил и сам Махачев.

«Если Топурия будет продолжать в том же духе, он может доиграться. Что‑то может произойти. Пока я не видел, чтобы кто‑то переходил какие‑то личные границы, пока ничего такого не было. Ему нужно сосредоточиться на своей весовой категории и хотя бы раз защитить пояс», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Апогеем всех выступлений Топурии в социальных сетях стали угрозы всему лёгкому дивизиону, а не только Исламу.

«Со мной любому будет очень сложно, а в лёгком весе — тем более. Если бы мне не пришлось гонять вес, бог мой — я бы мог сразиться со всеми топами в один вечер. С каждым из них», — заявил испанец.

Пока Топурия создаёт вокруг очень много шума, но на самом деле испанец даже не близок к тому, чтобы говорить о переходе в лёгкий вес и о победе над топовыми бойцами, тем более – над Махачевым. Илия до титульного поединка из более-менее известных бойцов встречался только с почти 40-летним Джошем Эмметтом, которого не смог удосрочить, а в титульнике победил Алекса Волкановски, который, кажется, не отошёл от нокаута от Ислама. В активе Топурии «0» в графе поражений, но серьёзных проверок, за исключением боя с Алексом, у Илии не было. И весь гонор, который у него есть, не стоит выеденного яйца. Махачев абсолютно прав: Топурии стоит сосредоточиться на своём дивизионе. У него нет ни одной защиты пояса, из топ-7 Илия дрался только с Волкановски. Холлоуэй точно не будет для испанца лёгкой прогулкой, а если Топурия продолжит заниматься шапкозакидательством, это вполне может обернуться для него провалом. Тогда уже точно ни о каком лёгком весе и Махачеве речи идти не будет.