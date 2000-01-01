Чемпион ОИ-2012 по боксу помог поймать преступника
Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев ехал на машине в Екатеринбурге, когда увидел, что на обочине борются два человека, один из которых — сотрудник полиции. Тогда он решил вмешаться в ситуацию.
Сбежал из суда
Оказалось, что второй участник потасовки — это сбежавший из суда преступник. Он сбил человека, находясь в нетрезвом состоянии. Всё, что было дальше, рассказал Мехонцев.
Достал наручники
«Я вернулся к машине, достал свои наручники, которые у меня остались ещё со службы в полиции, и передал их правоохранителю. Я также помог ему и заломил руки злоумышленнику, чтобы он не смог сбежать», — рассказал Мехонцев ТАСС. Он даже показал те самые наручники, которые помогли ему.
Олимпийский чемпион по боксу помог задержать сбежавшего преступника. Видео
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