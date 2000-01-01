Олимпийский чемпион по боксу помог задержать сбежавшего преступника. Видео

Достал наручники

«Я вернулся к машине, достал свои наручники, которые у меня остались ещё со службы в полиции, и передал их правоохранителю. Я также помог ему и заломил руки злоумышленнику, чтобы он не смог сбежать», — рассказал Мехонцев ТАСС. Он даже показал те самые наручники, которые помогли ему.