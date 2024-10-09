По следам Перейры. Вахитов прорвался в UFC красивым нокаутом

В США состоялся очередной турнир претендентской серии Даны Уайта – проекта, в котором бойцы со всего мира пытаются получить контракт с лучшей лигой. В очередном поединке турнира выступил российский кикбоксёр и одновременно тайский боксёр, экс-чемпион Glory Артём Вахитов, побеждавший в кикбоксинге самого Алекса Перейру.

33-летний Вахитов – уроженец Прокопьевска. С детства занимался карате, а в 11 лет увлёкся тайским боксом. Тренировался под руководством своего отца вместе со старшим братом Дмитрием, именно отец ставил сыновьям ударную технику. Артём неоднократно побеждал на первенствах и чемпионатах России, выигрывал чемпионаты Европы и мира, становился победителем и призёром Всемирных игр боевых искусств. Вахитов – один из самых титулованных тайских боксёров страны.

В 2013 году россиянин оказался в престижной лиге кикбоксинга Glory. Россиянин сумел добраться до чемпионского пояса главной кикбоксёрской организации мира, правил в полутяжёлом весе, однако в 2020 году проиграл небезызвестному Алексу Перейре – действующему чемпиону UFC. Через год бойцы провели реванш, в котором уже Вахитов забрал победу большинством судейских голосов, вернул себе пояс и отправил бразильца в смешанные единоборства.

Новость, что Вахитов тоже собирается переходить в ММА, заинтересовала многих любителей единоборств. Вспомните, какая красивая история получилась у Перейры, который ворвался в UFC, дошёл до своего принципиального соперника Исраэля Адесаньи и стал чемпионом – сейчас намечается аналогичная история. Артём дебютировал в ММА в прошлом году, но неудачно: из-за травмы он в первом раунде уступил Ашрафу Башанди. Однако две последующие досрочные победы и его огромный бэкграунд в кикбоксинге и тайском боксе привели его на претендентскую серию Даны Уайта, где он намеревался завоевать себе контракт с лучшей лигой мира.

Понаблюдать за выступлением Вахитова приехал и сам Алекс Перейра, который вместе с Даной Уайтом следил за тем, как Артём прокладывает себе путь в UFC.

В соперниках у Вахитова оказался мощный француз Айлем Масраф, который до этого выступал в тяжёлом дивизионе и весил под 120 кг. Вахитов никуда не спешил, пристреливался и постоянно поддавливал соперника, а слабое место Артём нащупал уже в первом раунде. Россиянин много пробивал по корпусу, и один из таких ударов положил начало конца для француза. Масраф прочувствовал всю мощь россиянина, который тут же бросился добивать. Мощные удары справа приходились точно в голову Айлему – француз просто рухнул от серий Вахитова на руках, и рефери остановил поединок на последней минуте первого раунда. Фантастическое выступление от Артёма, который впечатлил самого Дану Уайта.

Артём Вахитов – Айлем Масраф Фото: Chris Unger / Getty Images

После поединка президент UFC выразил российскому бойцу уважение и рассказал, что советовался с Перейрой о будущем Вахитова. Бразилец незамедлительно ответил, что Артёму нужно дать контракт и россиянин обязательно должен оказаться в промоушене. Вахитов с не самым солидным рекордом 3-1 получил контракт с лучшей лигой мира и идёт за бразильским чемпионом – у парней есть незаконченное дело ещё со времён кикбоксинга.