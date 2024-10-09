Бивол – не бьёт, Бетербиев «ломает» к концу. Разбираем бой века с прославленным тренером

12 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт долгожданный бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими чемпионами – Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Перед поединком века мы поговорили с прославленным российским тренером Виталием Слановым. Он разложил по полочкам все главные мысли о предстоящем сражении за звание абсолюта. Наставник поделился ожиданиями, разобрал манеру каждого из соперников, а также оставил свой прогноз на бой.

– Два россиянина сражаются за все пояса, за звание абсолютного чемпиона мира. Хорошо это или плохо?

– Это великолепно. Почему нет? Ребята из России боксируют же, соотечественники. На чемпионате России, например. А тем более – за такой титул. Это великолепно, что состоится такой поединок.

– А не доставит ли им сложностей то, что они очень давно знают друг друга, изучили вдоль и поперёк?

– Не думаю, что всё это время они прямо стояли и изучали, смотрели друг на друга. Поэтому сейчас будет очень интересно смотреть на этот поединок. Он должен получиться очень ярким.

– Теперь по персоналиям. В чём заключаются сильные стороны Дмитрия Бивола? Есть ли у него минусы?

– Он очень классный боксёр. Хорошо двигается и просто великолепно чувствует дистанцию. А главное — «насыпает» большое количество ударов. Высококлассный боксёр, чемпион мира. Плюсы – чувство дистанции и огромные объёмы передвижений. Единственный минус – он «не бьёт». Сильного удара нет. Он когда стал профессионалом, перенёс всё из любительского бокса. Но совершенствовал это и растянул на 12 раундов. И выдерживает этот темп – это плюс. Бить он так и не стал. Из последних поединков у него всего лишь один нокаут. Да и то соперник был непонятный. Но Бивол – боксёр хороший, классный. Явных слабостей у него нет. Если был бы ещё удар – был бы великим боксёром. И плохо то, что за всю карьеру у него не было серьёзных соперников. Чтобы стать великим, у тебя и соперники должны быть великими.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

– А как же Канело?

– Канело нельзя считать. Он был в другом дивизионе. Маленький был, все смеялись, когда он поднялся. Поэтому Биволу было проще.

– Может ли его личная жизнь сказаться на ходе самого поединка?

– Он супербоксёр. Ждём хорошего боя. Дима достиг таких высот, поэтому не думаю, что это сильно повлияет на него. Бивол справится.

– А в чём заключаются сильные и слабые стороны Артура Бетербиева?

– Он очень волевой парень. С мощным ударом. Наверное, со стороны не видно, как именно он бьёт. Они же не падают сразу. А все эти удары наслаиваются. И к середине боя соперники «ломаются». Тяжёлые удары сказываются. Если он будет придерживаться этой тактики, то варианты могут возникнуть. Лет пять назад я бы поставил на Бетербиева. Но с возрастом уходит скорость. Это может сказаться. И всё равно бой будет очень конкурентным. Если дойдёт до решения по очкам – выиграет Бивол.

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

– Возраст – единственная проблемная точка Бетербиева?

– Да, это будет плюсом для Димы. Ну и как боксёр, по тактике и технике, Бивол сейчас повыше. Бетербиев разбивает в последних раундах, наслаивает удары. Но Дима продемонстрировал, что он не очень «держит» удары. Он просто очень мало их пропускает.

– Можно ли в этом поединке ждать быстрого и агрессивного старта? Или слишком многое стоит на кону?

– Я не знаю, какие у них заготовки. Но Дима точно не будет с первых минут рисковать. А Бетербиев… Может, они что-то задумают. Думаю, Бивол будет рассчитывать на длинный бой и победу по очкам. Либо попытается измотать и финишировать в последних раундах. Скорее всего, команда Димы будет рассчитывать на все 12 раундов.

– А каким видится итог боя?

– Моё мнение – 50 на 50. Либо нокаут от Бетербиева, либо победа по очкам от Бивола. Конечно, Дима может измотать и завершить всё в последних раундах. Но это будет крайне непросто.

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

– Если дело дойдёт до судейского решения, Бетербиев совсем не имеет шансов на победу?

– Да, я в это не верю. Конечно, в боксе бывает всякое. Но если будут все 12 раундов, Бивол выиграет. Он уверенно набирает очки. Артур не бьёт один сильный удар. Он бьёт много и мощно. Если даже разово не попадает очень сильно, это всё равно наносит урон. Обычно соперники сдаются или падают. Много было случаев, когда до экватора бой идёт, Артур смотрится равно или проигрывает. Но потом переламывает. А Дима – особенный боксёр. И сыграет по-другому. С ним так не получится.

– Какой вы видите общую картину боя?

– Трудно предугадать. Каждый бой – индивидуальный. Но в основном парни начинают одинаково. Мы предполагаем, что Артур должен начать с инициативой, ограничивать пространство, наносить более жёсткие удары. Однако бой – непредсказуем. Как сказал Майк Тайсон, все планы пропадают после первого пропущенного удара.

– Дмитрий подходит очень близко к соперникам в нужный момент. Но Артур хорошо работает на короткой дистанции. Кому это может быть более выгодно?

– Думаю, Артуру. Ребята, которые с ним стояли в спаррингах, говорят о его неприятном и тяжёлом ударе. Даже чемпионы мира рассказывали, что так ни у кого другого не было. Поэтому вблизи с ним рискованно стоять. Диме нужно держать дистанцию, обыгрывать на ногах, заставлять много работать и изматывать. Это один из вариантов.

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

– Один из ваших любимчиков – Джей Опетайя. Он будет драться в этом же карде. В чём его сильные стороны, почему за ним стоит следить?

– Да, он мне сильно нравится. Рисковый боксёр: бьёт и не боится пропустить. Он не начинает аккуратно, не избегает боя. Идёт вперёд, пробивает. Джей – очень высокого класса. Скорость, темп… На него приятно смотреть, он зрелищный. У него очень хорошая любительская школа.

– Опетайю сводят на бумаге даже с Биволом. Он уже созрел для этого?

– Да, конечно. И Биволу было бы тяжелее, чем со всеми предыдущими соперниками. У него такого противника ещё не было.

– И подводя итог беседы. Каковы шансы в главном бою вечера?

– Моё мнение, 50 на 50. Может ли быть нокаут? В боксе может быть всякое. У Артура никуда не пропадает удар. Может уйти скорость, но удар остаётся. И Бетербиев уже это демонстрировал. В ничью не верю. Либо Бетербиев устанет от скорости Бивола, либо Дмитрий пропустит. А если пропустить один раз от Артура, он уже не отпустит. У него есть этот инстинкт.