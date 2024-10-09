Вы точно всё знаете про Бетербиева и Бивола? 10 вопросов настоящему фанату бокса

Осталось всего несколько дней до грандиозного противостояния в боксе. Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Вдвойне приятно, что оба боксёра — россияне, пусть из-за политической ситуации и вынуждены выступать без нашего флага. Поединок Бетербиева и Бивола, без преувеличения, будет одним из величайших спортивных событий как минимум 2024 года, а то и десятилетия.

Чтобы несколько скрасить томительное ожидание, мы предлагаем пройти небольшую викторину. Проверьте, насколько хорошо вы знаете Бетербиева и Бивола!

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.