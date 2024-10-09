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Бивол — Бетербиев, тест Чемпионата, факты про Бивола и Бетербиева, Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев, бокс 12 октября 2024 года

Вы точно всё знаете про Бетербиева и Бивола? 10 вопросов настоящему фанату бокса
Александр Фролов
10 вопросов фанату бокса: бой Бивол — Бетербиев
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На все вопросы ответит только эксперт.

Осталось всего несколько дней до грандиозного противостояния в боксе. Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Вдвойне приятно, что оба боксёра — россияне, пусть из-за политической ситуации и вынуждены выступать без нашего флага. Поединок Бетербиева и Бивола, без преувеличения, будет одним из величайших спортивных событий как минимум 2024 года, а то и десятилетия.

Разбор боя от специалиста:
Бивол – не бьёт, Бетербиев «ломает» к концу. Разбираем бой века с прославленным тренером
Эксклюзив
Бивол – не бьёт, Бетербиев «ломает» к концу. Разбираем бой века с прославленным тренером

Чтобы несколько скрасить томительное ожидание, мы предлагаем пройти небольшую викторину. Проверьте, насколько хорошо вы знаете Бетербиева и Бивола!

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.

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