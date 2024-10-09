Был топ-моделью и пришёл в ММА. В UFC яркий новичок родом из России

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В ночь на 9 октября ростер UFC пополнился сразу двумя уроженцами России. И оба добились контракта с лучшей лигой мира через выступление в Претендентской серии Даны Уайта. Бой Артёма Вахитова ждали многие, и россиянин не подвёл — нокаутировал Айлема Масрафа. А чуть ранее Ислам Дулатов, выступающий под флагом Германии, тоже финишировал своего соперника Ванилту Антунеша в первом раунде.

У Ислама не совсем типичная история появления в профессиональных ММА. Детство у Дулатова вышло непростым — из-за сложной обстановки в Чечне семья постоянно переезжала с места на место, а дети (у Ислама три родных брата) не посещали школу. Из-за этого боец не очень любит вспоминать о том периоде жизни.

В конце 2007 года Дулатовы перебрались в Дюссельдорф, где получили статус беженцев. Германия была выбрана из-за того, что она входит в топ-6 стран, где есть крупные чеченские диаспоры. В первое время детям было тяжело ходить в немецкую школу из-за незнания языка, а занятия спортом помогали социализироваться и постоять за себя в стычках.

Дальше была кинематографичная история. В 16 лет старший брат Ислама Джабраил, подрабатывавший кассиром в супермаркете, неожиданно получил интересное предложение. Парень несколько месяцев копил на ремень от Gucci, а когда пришёл в бутик, то его заметила модельный агент, предложившая ему прийти на кастинг.

Братья Дулатовы Фото: Из личного архива Ислама Дулатова

Джабраил объяснял, что сначала принял всё за розыгрыш: «Думал, что только женщины бывают моделями». Дома отец воспринял предложение в штыки, но мать уговорила попробовать. Джабраил попробовал, и его взяли в штат агентства, согласившись на условия семьи: дали расписку, что Дулатовы никому ничего не должны (Джабраил переживал, что это всё — развод), контракт на полгода и разрешение на соблюдение мусульманских традиций. То есть Джабраил не носил бы облегающую одежду, не оголял бы торс и ноги выше колена. Уже через два месяца новоиспечённая звезда подиумов отправился на Неделю моды в Париж, а потом – и по другим престижным показам.

Позже Джабраил перетянул в мир моды и младших братьев, в том числе и Ислама. История о семье Дулатовых широко тиражировалась в зарубежных СМИ, была, конечно, и жёсткая критика от соотечественников. Ислам Дулатов, присоединившийся к братьям в 18 лет, в 2018 году вошёл в список самых перспективных моделей. Позже будущий боец UFC подписал контракт с Versace и представлял их бренд на неделях моды.

Ислам Дулатов Фото: versace.ru

Карьера топ-модели не заставила Ислама отказаться от спорта — в 2019 году он в статусе двукратного чемпиона Европы по ММА перешёл в профессиональный спорт. Дебют не задался — поражение от Джиони Палокажу единогласным решением судей. Но зато потом Дулатов разогнался и начал побеждать всех. От местного German MMA Championship Ислам постепенно перешёл в более сильные лиги. Сначала выступил в Brave CF, который уже давно считается хорошим трамплином для выходцев с Кавказа. Там Дулатов нокаутировал в первом раунде Клеверсона Сампайо. Затем была ещё одна попытка выступить под эгидой этого промоушена, но бой с Флоримом Зендели сорвался.

Brave CF не отправил Дулатова прямиком в UFC, но открыл новое имя в полусреднем весе для других лиг, и уже через два года Ислам добрался до Претендентской серии Даны Уайта. Там чеченец себе не изменил — нокаут в первом раунде. Теперь у него серия из 11 досрочных побед, где всего один поединок зашёл во второй раунд.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Такие ребята нравятся Дане Уайту, и он это уже отметил: «Этот парень — дикарь. У него 12 боёв и 10 побед в первом раунде. Будет интересно посмотреть, когда он попадёт в «глубокие воды», но я скажу вам, что с этим бойцом будет весело с самого начала».

Дулатов скромно реагирует на победу и контракт с UFC. Говорит, что его братья намного сильнее, и это не шутка. Тем не менее ростер полусреднего веса в лучшем промоушене мира уже получил неплохое усиление, и у Ислама есть шансы ярко о себе заявить.

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