Бетербиев — самый нестандартный нокаутёр поколения. У него нет «одного удара»

12 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт долгожданный бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими чемпионами – Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Противостояние соотечественников давно окрестили битвой стилей. Дмитрия считают техничным игровиком. А вот на Артура приклеили ярлык лютого нокаутёра, у которого есть только удар. Но, кажется, Бетербиев – намного более разносторонний и универсальный боксёр. Безусловно, он завершал досрочно 100% своих поединков. И действительно умеет буквально «разламывать» соперников. Но при этом нельзя говорить, что в его рукаве – всего один козырь.

Бетербиев обладает богатырской антропометрией. При росте в 182 см он весит 79,38 кг. И все считают, что Артур действительно нацелен исключительно на нокаут. Но сам россиянин постоянно заявляет, что является намного более разносторонним боксёром. Об этом Бетербиев решил напомнить и перед поединком с Биволом: «Никогда не настраиваюсь на нокаут. Если это произойдёт — так тому и быть. Вот и всё. Готов ли я к тому, что бой пройдёт все 12 раундов? Мы всегда настраиваемся на полную дистанцию. Мы никогда не готовимся к тому, что бой продлится четыре раунда, один раунд… Всегда пытаемся выполнить максимум. Даже если будет 13-й раунд — мы будем готовы».

Бетербиев, безусловно, лукавит. Сложно говорить, что не нацеливаешься на нокаут, когда завершил досрочно все 20 проведённых поединков, имеешь идеальный рекорд. Но стоит отметить, что Артур – самый нестандартный нокаутёр поколения. Многие парни с мощным ударом стараются бросаться в атаку с самых первых минут. Но россиянин действует совершенно иначе. Достаточно просто напомнить, что в пяти из шести предыдущих поединков БТР доводил дело до финиша лишь после экватора. А в некоторых до завершения боя оставались считаные минуты. Артур никуда не спешит, но накапливает огромный тоннаж, который ложится на оппонентов.

Об этом, в частности, говорит и прославленный российский тренер – Виталий Сланов. Специалист отмечает, что Артур никогда не старается вырубить одним ударом: «Он очень волевой парень. С мощным ударом. Наверное, со стороны не видно, как именно он бьёт. Они же не падают сразу. А все эти удары наслаиваются. И к середине боя соперники «ломаются». Тяжёлые удары сказываются. Если он будет придерживаться этой тактики, то варианты могут возникнуть».

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Для наглядности достаточно посмотреть, как именно Артур работает по дистанции поединка. Для этого можно взять бой, в котором оппонентом выступил Каллум Смит. Начинал россиянин достаточно осторожно, донёс 20 ударов в первом раунде, всего лишь 15 — во втором. А всё потому, что никуда не спешил, действовал достаточно осторожно. А затем статистика резко пошла вверх. Самыми ударными получились четвёртая и шестая трёхминутки. В каждой Артур нанёс по сопернику по 32 точные атаки. Рухнул Смит лишь в седьмом раунде. Но к тому моменту преимущество по ударам было колоссальным. У него больше точных ударов в целом (182:59), превосходство в силовых (87:31) и даже в джебах (95:28). Бетербиев не стеснялся работать по-разному, что и принесло результат.

Бой Бетербиев — Смит. Статистика ударов Фото: Compubox

Бой Бетербиева с британцем Энтони Ярдом. И вновь — схожая статистика. Бетербиев бил точнее своего соперника по ходу боя. 46,4% силовых ударов нашего соотечественника были точными, в то время как Ярд попал в 38,1% ударов. 34% джебов российского боксёра также были точны при 22,5% у соперника. Начинал Артур достаточно аккуратно. За два стартовых раунда нанёс всего лишь 22 точных удара – 10 и 12. И лишь после этого начал действовать намного более активно. Бетербиев никуда не спешит. Поэтому и теперь, кажется, нестись вперёд и бросаться с шашкой наголо Артур не станет.

Бой Бетербиев — Ярд. Статистика ударов Фото: Compubox

Артур – лютый нокаутёр. Но поединок с Биволом для него – прекрасная возможность доказать своё величие. Кажется, Бетербиев вполне может развенчать все заявления скептиков, которые уверены, что по очкам способен победить только Дмитрий. Правда, есть ощущение, что БТР всё равно будет рассчитывать на нокаут. Уж очень не хочется терять статистику в 100% досрочных финишей.