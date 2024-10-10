Один – пьёт, второй – ругается с полицией. Скомканная подготовка Фьюри и Усика к супербою

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Тайсон Фьюри встретится в бою-реванше с Александром Усиком. Продолжения их эпичного противостояния с нетерпением ждут все фанаты профессионального бокса. Первый поединок получился захватывающим и очень ярким. Каждый был близок к тому, чтобы забрать бой досрочно. А в итоге Усик одержал победу раздельным решением. Фьюри потребовал незамедлительный реванш. И показалось, что теперь Цыганский король должен с головой уйти в подготовку. Вот только из лагерей парней пока доносятся лишь тревожные новости. И подготовка боксёров к новой битве выглядит абсолютно скомканной.

Первым со знаком «минус» отличился Фьюри. Он должен был стать на эти месяцы буквально эталоном профессионализма, доказать свою состоятельность и наличие мотивации, желания вернуться и уничтожить Усика. Но вместо этого Цыганский король быстро вляпался в неприятную историю. Летом в Сети появилось видео, как британца выводят из бара в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. На кадрах видно, что Тайсон с огромнейшим трудом держится на ногах, а друзьям приходится поддерживать его за руки. Однако на улице случилось ещё более неприятное происшествие. Цыганский король упал на колени, а затем и вовсе воткнулся лицом в землю. Видимо, долгий перерыв без употребления алкоголя сказался. Как сообщало издание The Sun, Фьюри выпил впервые за год.

Конечно, ситуацию не стоит совсем «очернять». Например, поведение Фьюри попытался оправдать российский боксёр Максим Бабанин. Он призывает с пониманием отнестись к поступку Цыганского короля: «По поводу пьянок Фьюри. Возможно, поймал какой-то стресс, переживание. Бывает. Это было сразу после первого боя. У всех может такое быть, на это не стоит обращать внимание. Фьюри бывал в такой яме, связанной не только с алкоголем, что сейчас он полностью сосредоточен на подготовке. Не удивлюсь, что могут быть победа Тайсона и третий бой. У Фьюри есть мотивация, чтобы победить Усика и вновь стать сильнейшим».

Тайсон Фьюри — Александр Усик Фото: Anadolu via Getty Images

Но поводы для опасений есть. Все прекрасно знают, что у Фьюри были серьёзнейшие ментальные проблемы. Они сопровождались зависимостями и большим количеством срывов. Поэтому реальное состояние Цыганского короля неизвестно никому. Хочется надеяться, что все проблемы уже обошли его стороной. И к реваншу Тайсон подойдёт в оптимальнейшем состоянии. Однако верится в это с большим трудом. Молчание из лагеря Фьюри выглядит пугающе. С одной стороны, действительно, можно поверить, что Цыганский король пашет на тренировках и пытается полностью перезагрузиться. С другой — парни вряд ли бы упустили возможность навести на соперника ужас в социальных сетях.

У Усика свои проблемы. Из его новостей – только ссора с полицией и желание попробовать свои силы то в кино, то в MMA. В ночь с 17 на 18 сентября в Сети появились новости о задержании Александра Усика. Со слов пресс-секретаря аэропорта Кракова, сопровождающему боксёра отказали в допуске на рейс по непонятным причинам. Александр не захотел лететь один на сборы в Испанию и начал скандалить из-за недопуска товарища. Он попытался оказать сопротивление, после чего и оказался в наручниках. Усик был отпущен из-под стражи, но инцидент вряд ли можно назвать приятным. И отпечаток на подготовке бойца он совершенно точно оставил.

Пока подготовка парней выглядит странно. Они практически не активничают в социальных сетях, не делятся подробностями тренировок и находятся в подвешенном состоянии. Возможно, цена реванша настолько высока, что Усик и Фьюри пашут за «закрытыми дверьми». Но верится в это с большим трудом. Складывается ощущение, что на ответный поединок они выйдут в состоянии, которое далеко от их пика формы.