Травмы Бетербиева не было? Изучаем, почему бой с Биволом сорвался летом

12 октября в Эр-Рияде пройдёт большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный поединок в полутяжёлом весе. Россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол ставят на кон все пояса и определят абсолютного чемпиона мира.

Без преувеличения, это большой бой и для России, и для всего мира — его ждут везде. И он мог состояться немного раньше, так как изначально Бивол и Бетербиев должны были сойтись в ринге 1 июня. До поединка оставалось чуть меньше месяца, когда стало известно, что боя не будет — Бетербиев получил травму. Разрыв мениска у Артура отложил определение абсолютного чемпиона мира. Более того, были вполне серьёзные опасения, что бой уже не проведут. И, конечно же, было много разговоров о травме боксёра.

Сам Бетербиев выступил с заявлением почти сразу: «К сожалению, травмы в профессиональном спорте совсем не редкость, и никто от них не застрахован. Я искренне не хотел, чтобы предстоящий бой был отложен, однако врачи настояли на переносе. Благодарю всех, кто уже купил билеты, этот бой обязательно состоится, но чуть позже. Спасибо вам всем за поддержку».

В ESPN прогнозировали, что Артур пропустит примерно пять месяцев, что практически исключало переназначение боя на 2024 год. Однако Турки Аль аш-Шейх, стоявший за организацией поединка, сообщил, что в конце года стоит ждать боксёров в ринге: «После полученных о травме Бетербиева новостей мы отложим его бой против Бивола, который был запланирован на 1 июня, на конец этого года. Желаю моему брату Артуру скорейшего выздоровления».

А Бивол отнёсся к травме оппонента философски: «Была уверенность, что мы отбоксируем 1 июня. Но когда бой отложили, особого удивления не было. Не потому, что я что-то знал, а потому, что я давно в боксе. Знаю, что такие ситуации бывают. И мне нужно было сразу переключиться на новый бой. Когда у меня были травмы, их характер не мог сказать даже мой доктор. И я вообще не понимал, к какому времени буду готов. Я не знаю, что с Артуром, что с мышцами на этой ноге. А гадать — несерьёзно».

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Смутная тревога появилась, когда в WBO внезапно затребовали доказательства травмы Бетербиева. Уже через несколько дней после объявления об отмене поединка организация выпустила заявление, в котором пригрозила Артуру лишением пояса: «Бетербиеву предписывается в течение ближайших 10 дней предоставить подробное медицинское объяснение его травмы, заключение, прогноз выздоровления и мнение врача относительно того, когда он будет готов физически, допущен к соревнованиям по медицинским показаниям и вернётся к активной спортивной деятельности. Невыполнение данного предписания приведёт к тому, что Бетербиев откажется от всех прав по настоящему соглашению, и комитет будет действовать в соответствии с положением WBO о соревнованиях на звание чемпиона мира».

Небольшую шумиху подхватили разве что хейтеры боксёра, который выдвинули теорию, что Бетербиеву просто была неудобна эта дата (1 июня), потому что прошло всего полтора месяца после Рамадана и не было возможности провести более длинный лагерь. В целом Артур и сам вскользь говорил, что предпочёл бы вернуться на ринг позже, но при этом подчёркивал, что будет готов драться и 1 июня. В итоге были люди, решившие, что это такой хитрый ход спортсмена, чтобы выгадать себе побольше времени на подготовку.

На сомнения по поводу травмы Бетербиева отвечал и один из самых известных тренеров России Эдуард Кравцов: «Артур реально получил травму. Не надо искать никакого подвоха. У меня есть информация из лагеря. Видимо, у Артура были проблемы с менисками. На каждой тренировке он их тейпировал и предохранял. Эта травма не была получена в спаррингах, знаю точно. Видимо, работа носила физический характер. Это рабочие моменты, такое бывает. Думаю, что этот бой в любом случае состоится».

Проблема Бетербиева, скорее всего, в износе организма. Ему уже совсем скоро будет 40 лет, а карьера не ограничивается 20 поединками на профессиональном ринге. У Артура примерно 300 поединков в любителях, а это, вместе с постоянными тренировками на протяжении десятков лет, приводит к серьёзному износу организма. Отсюда и микротравмы, которые приводят к более серьёзным проблемам. Кравцов предположил, что всё дело в работе физического характера, и это звучит вполне логично, так как Бетербиев много работает с железом. То есть обвинения в умышленном переносе боя безосновательны. К тому же и в WBO быстро затихли — следовательно, все доказательства получили.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

В итоге Артур превзошёл сроки по восстановлению, которые ему предрекали. Уже в начале июня стало ясно, что бой с Биволом пройдёт 12 октября. То есть Бетербиев восстановился в два раза быстрее, чем ожидалось. Причём были разговоры, что и эта дата ему не очень подходит, но было принято решение драться именно в октябре.

Боксёр Дэн Азиз считает, что это продуманное и взвешенное решение: «Они бы не согласились на октябрь, если бы не были уверены, что Артур будет готов. Я боксировал с Бетербиевым в спаррингах, был в его тренировочном лагере и могу с уверенностью говорить, что иначе и быть не могло. Они будут ждать столько, сколько потребуется. Даже если у него заберут пояса, пусть будет так. Они дотошны и, вероятно, установили правильные сроки — и уверены, что к тому времени с ним всё будет в порядке».

До боя считаные дни, и если не случится каких-то фантастических форс-мажоров, то Бетербиев и Бивол уже совсем скоро определят лучшего в ринге.

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