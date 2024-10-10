Почему бой Бетербиев — Бивол нельзя пропускать

Совсем немного времени осталось до долгожданного поединка между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. В мае этот бой сорвался из-за травмы Артура, но теперь, похоже, ничего не помешает двум боксёрам из России определить сильнейшего на ринге. И 12 октября миллионы фанатов бокса по всему мира будут наблюдать за суперпоединком. Два разных боксёра, два разных пути, и всё — ради одной цели. И смотреть бой Бетербиев — Бивол рекомендовано даже тем, кто не очень любит бокс. И вот почему.

Самый большой бой в истории российского бокса

В этом поединке определится абсолютный чемпион мира из России. Это однозначный успех для российского бокса, и неважно, что соотечественникам придётся биться друг с другом. Близко к этому статусу в своё время подобрался Сергей Ковалёв, но Крашер собрал только три пояса, а четвёртый (WBC) ему так и не покорился. Был ещё Костя Цзю, который выступал под австралийским флагом всю карьеру (в отличие от Бивола и Бетербиева) и стал абсолютным чемпионом мира. Но тем не менее даже если причислять Костю к российским боксёрам, то он становился абсолютом в эпоху трёх поясов. Победитель боя Бетербиев — Бивол уже только по количеству поясов будет круче.

Определится первый абсолют в полутяжёлом весе после Роя Джонса

Последним человеком, который собирал все пояса в полутяжёлом весе, был великий и ужасный Рой Джонс. Он был абсолютным чемпионом очень долго и освободил титулы, только когда перебрался в тяжёлый вес в 2003 году. Но, как и в случае с Костей Цзю, тогда была эпоха трёх поясов. Сейчас другое время, и в мировом боксе есть четыре основных пояса — WBC, WBA, WBO и IBF. Соответственно, в эпоху четырёх поясов в полутяжёлом весе не было абсолютных чемпионов. А теперь будет.

На кону ещё два «бонусных» титула

Значимость боя сложно переоценить не только для России, но и для всего мира. Этот поединок интересен всем, зарубежные сайты и паблики переполнены материалами и обсуждениями Бетербиева и Бивола. И на кону тут будут стоять не просто четыре основных пояса, а ещё и «бонусные» титулы IBO и The Ring. Они относятся к второстепенным поясам, но в данном случае лишь подчеркнут величие победителя исторического поединка.

Ни одного поражения за карьеру у обоих

В бою Бивола и Бетербиева на кону не только абсолютное чемпионство. Как бы банально ни звучало, кто-то в этом поединке, скорее всего, проиграет, и в обоих случаях это будет первое поражение в карьере. У Бивола рекорд — 23-0, а Бетербиев выиграл все 20 боёв на профессиональном ринге. Но как минимум Артур не очень сильно переживает из-за возможной потери «нолика» в графе поражений: «Проигрывали все. Даже Мохаммед Али. Никаких проблем. Если даже лучший боец в истории бокса Али проигрывал, то почему мне бояться? Я ведь даже пока что не являюсь хорошим боксёром. Но, если честно, я об этом не думаю. Всегда стараюсь подготовиться ко всему, что предложат оппоненты».

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

20 защит титула на двоих

Бетербиев и Бивол не просто случайные пассажиры на троне полутяжёлого веса, а уже довольно давно доминируют в дивизионе. Оба являются чемпионами мира с 2017 года и на двоих уже провели 20 защит поясов. Бивол сначала защищал временный титул, затем стал регулярным чемпионом WBA, а в последние годы стабильно защищает пояс WBA Super. Всего у Дмитрия 12 защит титула без учёта временного пояса. У Бетербиева поменьше — восемь. Но Артур берёт качеством и собирает у себя все титулы. Сначала стал чемпионом IBF, затем отобрал пояс WBC, а следом был титул WBO.

Битва стилей

Если вы хотите увидеть классическое столкновение двух стилей, то бой Бетербиева и Бивола вам идеально подходит. Один — быстрый и техничный игровик, который переигрывает соперника за счёт тактики и скорости. Второй — панчер с мощнейшим ударом, который роняет всех своих соперников. Но при этом не является каким-то ограниченным боксёром (привет Уайлдеру!) и отлично оснащён с технической точки зрения. Именно поэтому этот поединок вызывает больше вопросов, чем даёт ответов. Сможет ли Бивол переиграть Бетербиева и не позволить попасть по себе? Хватит ли сил провести под прессингом все 12 раундов? Достанет ли Артур соперника тяжёлым ударом? Не скажется ли недавняя травма Бетербиева? Ринг ответит на всё и покажет, чей стиль будет работать лучше.

Напряжение между боксёрами

Несмотря на то что это бой двух соотечественников и бывших партнёров по сборной России, тут нет какой-то «травоядности». Между Бетербиевым и Биволом явно есть напряжение, но при этом нет переходов на личное. Исключительно спортивный интерес. Артур выглядит более боевито: «Мне не нравились все мои соперники. Каждый. И он (Бивол) мне тоже не нравится. Я выхожу не для того, чтобы пожимать руки». При этом принципиальности нет, оба это подчёркивают.

Бетербиев: «Для меня вообще нет принципиальных боёв, просто я хочу его пояс».

Бивол: «Бой с Бетербиевым для меня непринципиальный. Просто у него есть то, что мне нужно».

Тем не менее напряжение есть, а это однозначно поднимает интерес к поединку.

Бетербиев — единственный чемпион мира, у которого 100% нокаутов

Интрига имени Артура Бетербиева. В боксе множество чемпионов мира из-за кучи весовых категорий и организаций. Но зато нет никого, кто выиграл все бои нокаутами. Бетербиев уникален, его стиль нравится болельщикам, и он нокаутировал соперников ещё в любителях. Так что дополнительная интрига поединка — будет ли очередной нокаут в исполнении Бетербиева или Бивол станет первым, кто остановит эту машину?

Бивол параллельно сражается с бывшей женой, Бетербиев — с возрастом и травмами

Как это всегда бывает, есть факторы вне ринга, которые могут оказать своё влияние, и их нужно обязательно учитывать. В случае Бивола это его бывшая жена Екатерина, которая очень сильно шумит в медиапространстве, периодически вбрасывая не очень приятные вещи о боксёре. Такой эмоциональный фон точно не помогает Дмитрию в подготовке к важнейшему поединку. У Бетербиева «фактором икс» может стать возраст. Артуру уже 39 лет, и перед каждым его боем неизменно поднимается разговор о том, не повлияет ли возраст на картину боя. Пока не влиял, но вопрос всё ещё висит в воздухе. К тому же с годами Бетербиев стал более травматичным, а в конце весны у него был разрыв мениска. Не окажется ли так, что он слишком рано возвращается?

Вы полюбите бокс после этого боя

Такие бои — то, за что и любят бокс. Бои двух чемпионов сейчас не такое частое явление в современном боксе, так что поединок Бетербиева и Бивола нужно ценить хотя бы за это. А тут и битва стилей, и битва двух с отрывом сильнейших бойцов своей весовой категории. Будет и зрелищно, и ярко. Вам точно понравится, и вы, скорее всего, начнёте болеть за одного из боксёров.

Итак, запоминаем. 12 октября, Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Примерно к полуночи ожидается поединок россиянин за абсолютное чемпионство. Его покажет в том числе и Первый канал. Не пропускайте.

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