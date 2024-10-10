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Тим Цзю — Бахрам Муртазалиев, когда бой, гонорары Тимофея Цзю, доход Кости Цзю, сравнение гонораров, финансы, карьера Тима Цзю

Тим никогда не догонит отца? Изучаем гонорары старшего сына Цзю
Игорь Некрасов
Тимофей Цзю
Аудио-версия:
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Легендарный чемпион зарабатывал гораздо больше.

19 октября в Орландо (США) состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят титульный поединок в первом среднем весе по версии IBF между обладателем пояса, россиянином Бахрамом Муртазалиевым и экс-чемпионом мира, старшим сыном Кости Цзю – Тимом Цзю.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
19 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Тим Цзю

Тимофей возвращается в ринг после полугодичного простоя. В марте этого года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным решением судей Себастьяну Фундоре. Тим взял паузу на восстановление, так как в поединке с Себастьяном получил серьёзное рассечение, и сейчас готов вернуться в титульную гонку. Победа над Муртазалиевым не только поможет Цзю вновь стать чемпионом мира, но и вернёт Тима на высокие позиции и откроет двери к громким боям, тем более что в дивизионе появилась такая суперзвезда бокса, как Теренс Кроуфорд.

Тимофей Цзю

Тимофей Цзю

Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Тим Цзю – один из самых известных и высокооплачиваемых боксёров Австралии. И не только боксёров: по сообщениям СМИ, за свой последний поединок против Себастьяна Фундоры Тим получил очень приличный гонорар — $ 10 млн — самый большой единоразовый чек в истории австралийского спорта. На тот момент Цзю был непобеждённым чемпионом мира, владел поясом и имел довольно громкое имя, а если быть точнее – фамилию. Поэтому вполне объяснимо, что гонорар у Тима был вполне приличный на фоне топовых мировых боксёров: даже Дмитрий Бивол за бой с Канело получил в два раза меньше.

Онлайн-трансляция турнира:
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю: сын Кости сразится с непобеждённым россиянином. LIVE
Live
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю: сын Кости сразится с непобеждённым россиянином. LIVE

Но поединок с Фундорой выбивался из общей массы боёв Цзю. До поединка с Себастьяном Тим зарабатывал гораздо меньше. Бои в Австралии были далеко не самыми прибыльными, например, за бой с Джеффом Хорном Цзю получил $ 500 тыс. За первый бой в США против Террелла Гуше, в котором Тим побывал в нокдауне уже в первом раунде, Тим заработал $ 1,5 млн – и это был на тот момент рекордный гонорар для него. Но самый большой чек Тим получил в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBO против Тони Харрисона – тогда смелость Цзю, который не стал дожидаться Джермелла Чарло, оценили в $ 3,5 млн. Защиты же пояса против Карлоса Окампо и Брайана Мендосы принесли Тиму по $ 1 млн каждая. Забавно, что за проигранный поединок Фундоре сын Кости Цзю получил больше, чем за всю остальную карьеру. Понятно, что к моменту поединка с Себастьяном Тим неплохо набрал в медийном плане, был главной австралийской звездой бокса, владел чемпионским поясом – отсюда и баснословный чек.

Сейчас ситуация изменилась. Тим снова претендент, и ему нужно доказывать, что поражение от Фундоры – случайность и что оно никак не повлияло на него. О гонорарах в бою с Муртазалиевым пока информации нет, но нетрудно догадаться, что чек будет далёк от того, что Тим получил в предыдущем поединке. Для таких гонораров Цзю снова нужно начать побеждать и получать громкие бои.

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Фундора забрал не только титулы, но и здоровье? Странная история вокруг боя Тима Цзю
Фундора забрал не только титулы, но и здоровье? Странная история вокруг боя Тима Цзю

Даже несмотря на самый большой единоразовый чек в истории австралийского спорта, Тим значительно отстаёт от гонораров своего отца – легендарного Кости Цзю. Цзю-старший даже под конец карьеры получал очень приличные суммы, бой против Рикки Хаттона в 2005 году, который заставил Костю повесить перчатки на гвоздь, принёс ему $ 5 млн. Костя стабильно получал не меньше $ 1 млн за бой, а в пиковые моменты карьеры – гораздо больше. За всю карьеру Цзю-старший заработал в районе $ 50-60 млн – и это по тем временам, когда и цены были другие, и арабские шейхи не управляли ценовой политикой в боксе. Даже с учётом всго этого, Костя в этом плане пока находится вне досягаемости от своего старшего сына. Конечно, у Тима ещё есть время наверстать отставание, но для этого нужно побеждать. И бой с Бахрамом Муртазалиевым – первый шаг к возвращению на вершину.

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