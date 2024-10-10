Тим никогда не догонит отца? Изучаем гонорары старшего сына Цзю

19 октября в Орландо (США) состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят титульный поединок в первом среднем весе по версии IBF между обладателем пояса, россиянином Бахрамом Муртазалиевым и экс-чемпионом мира, старшим сыном Кости Цзю – Тимом Цзю.

Тимофей возвращается в ринг после полугодичного простоя. В марте этого года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив раздельным решением судей Себастьяну Фундоре. Тим взял паузу на восстановление, так как в поединке с Себастьяном получил серьёзное рассечение, и сейчас готов вернуться в титульную гонку. Победа над Муртазалиевым не только поможет Цзю вновь стать чемпионом мира, но и вернёт Тима на высокие позиции и откроет двери к громким боям, тем более что в дивизионе появилась такая суперзвезда бокса, как Теренс Кроуфорд.

Тимофей Цзю Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Тим Цзю – один из самых известных и высокооплачиваемых боксёров Австралии. И не только боксёров: по сообщениям СМИ, за свой последний поединок против Себастьяна Фундоры Тим получил очень приличный гонорар — $ 10 млн — самый большой единоразовый чек в истории австралийского спорта. На тот момент Цзю был непобеждённым чемпионом мира, владел поясом и имел довольно громкое имя, а если быть точнее – фамилию. Поэтому вполне объяснимо, что гонорар у Тима был вполне приличный на фоне топовых мировых боксёров: даже Дмитрий Бивол за бой с Канело получил в два раза меньше.

Но поединок с Фундорой выбивался из общей массы боёв Цзю. До поединка с Себастьяном Тим зарабатывал гораздо меньше. Бои в Австралии были далеко не самыми прибыльными, например, за бой с Джеффом Хорном Цзю получил $ 500 тыс. За первый бой в США против Террелла Гуше, в котором Тим побывал в нокдауне уже в первом раунде, Тим заработал $ 1,5 млн – и это был на тот момент рекордный гонорар для него. Но самый большой чек Тим получил в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBO против Тони Харрисона – тогда смелость Цзю, который не стал дожидаться Джермелла Чарло, оценили в $ 3,5 млн. Защиты же пояса против Карлоса Окампо и Брайана Мендосы принесли Тиму по $ 1 млн каждая. Забавно, что за проигранный поединок Фундоре сын Кости Цзю получил больше, чем за всю остальную карьеру. Понятно, что к моменту поединка с Себастьяном Тим неплохо набрал в медийном плане, был главной австралийской звездой бокса, владел чемпионским поясом – отсюда и баснословный чек.

Сейчас ситуация изменилась. Тим снова претендент, и ему нужно доказывать, что поражение от Фундоры – случайность и что оно никак не повлияло на него. О гонорарах в бою с Муртазалиевым пока информации нет, но нетрудно догадаться, что чек будет далёк от того, что Тим получил в предыдущем поединке. Для таких гонораров Цзю снова нужно начать побеждать и получать громкие бои.

Даже несмотря на самый большой единоразовый чек в истории австралийского спорта, Тим значительно отстаёт от гонораров своего отца – легендарного Кости Цзю. Цзю-старший даже под конец карьеры получал очень приличные суммы, бой против Рикки Хаттона в 2005 году, который заставил Костю повесить перчатки на гвоздь, принёс ему $ 5 млн. Костя стабильно получал не меньше $ 1 млн за бой, а в пиковые моменты карьеры – гораздо больше. За всю карьеру Цзю-старший заработал в районе $ 50-60 млн – и это по тем временам, когда и цены были другие, и арабские шейхи не управляли ценовой политикой в боксе. Даже с учётом всго этого, Костя в этом плане пока находится вне досягаемости от своего старшего сына. Конечно, у Тима ещё есть время наверстать отставание, но для этого нужно побеждать. И бой с Бахрамом Муртазалиевым – первый шаг к возвращению на вершину.