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Артур Бетербиев удивил акробатикой в ринге
Артур Бетербиев удивил акробатикой в ринге
Чемпион мира по боксу Артур Бетербиев показал акробатические упражнения в ринге во время открытой тренировки. Он продемонстрировал шикарные отжимания на пальцах и на запястьях, а затем встал на локти. Артур сказал, что это его ежедневные упражнения. Хороший боец талантлив во всём!
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Чемпион мира по боксу Артур Бетербиев показал акробатические упражнения в ринге. Видео
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