Взвешивание: Бетербиеву тяжелее гонять вес? Шансы Бивола растут. LIVE

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Бетербиев все 20 профессиональных поединков завершил досрочными победами, он владеет поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Бивол также непобеждённый боксёр и выиграл 23 боя, в его активе титулы WBA Super и IBO.
Помимо противостояния россиян за звание абсолютного чемпиона мира, на турнире запланировано ещё несколько ярких поединков. В частности, Джей Опетайя будет защищать пояс IBF в тяжёлом весе в бою с Джеком Мейсси.
Накануне прошла пресс-конференция в преддверии турнира. А сегодня состоятся церемония взвешивания и финальные битвы взглядов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.
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🤔Хирн считает, что у Бетербиева есть сложности с весом
«Дмитрий говорит, что может сделать 76,2 кг. Я вчера посмотрел фотографии Бетербиева — думаю, что он выглядит немного истощённым. Не поймите меня неправильно, он всё ещё абсолютный монстр, но Дмитрий определённо чувствует себя более комфортно в этом весе. Бетербиев говорил о переходе в тяжёлый вес, но он уже очень долгое время выступает в полутяжёлом, и я полагаю, что этому парню будет намного теснее в этом дивизионе», — заявил промоутер.
🔁 «Я менял мнение много раз». Малиньяджи — о фаворите в поединке Бивола и Бетербиева
Бывший чемпион мира в первой полусредней весовой категории Поли Малиньяджи назвал своего фаворита в поединке двух россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.
«Я менял своё мнение несколько раз в течение этих месяцев, пытаясь вычислить победителя. Это и есть суть такого непредсказуемого боя. Долгое время считал фаворитом Бетербиева, но начал сомневаться и перешёл на сторону Бивола с приближением этой битвы. Не уверен, что как-то можно недооценивать последние победы Бивола, особенно над [Хильберто] Рамиресом. Хильберто доминировал в нескольких весовых категориях до того момента, как встретил на ринге Дмитрия, который, в свою очередь, доминировал над Рамиресом.
Конечно, Бетербиев может дотянуться своим ударом до Бивола, но Дмитрий обладает другим набором движений, и, скорее всего, Артур не сможет его запугать и заставить отступать. Бивол в вечной динамике с постоянными ударами по сопернику. Он агрессивен со своими передвижениями. Например, Александр Гвоздик принёс Бетербиеву немало проблем и ведь даже выигрывал поединок, но Бетербиев заставляет соперника включить все свои резервы организма, и это большая беда. Сможет ли он сделать это таком возрасте против динамичного Бивола? Лично я не уверен, что он сумеет», — сказал Малиньяджи в эфире TalkSport.
Где смотреть взвешивание перед боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
«Чемпионат» расскажет о всех самых интересных событиях церемонии взвешивания в своей онлайн-трансляции.
🚨 Григорий Дрозд оценил проблемы Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
Бывший чемпион мира Григорий Дрозд высказался о возможных проблемах Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола перед боем.
«Думаю, ребята находятся в лучшей форме, на своём пике. Говоря про возраст Артура… Я бы сказал, что он очень дисциплинирован. Не видно, в чём он стал хуже. И в своём возрасте он находится в лучшей форме. Он крутой чемпион, который держит высокую планку. И сегодня он максимально опасен.
У Димы истории личного характера. Очень надеюсь, что он смог взять себя в руки, эта история его не отвлекает. Очень надеюсь, что он не потратит на бытовую историю всю энергию. Надеюсь, Бивол сконцентрирован, не тратит все силы и внимание на это безумие. Уверен, он держит себя под контролем. Это не должно сказаться негативно», — поделился Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Дата и время взвешивания перед боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
11 октября состоится церемония взвешивание перед турниром. Боксёры также получат возможность провести финальную битву взглядов. Взвешивание начнётся в 21:00 по московскому времени.
🕘 «Бои Канело — потеря времени». Экс-чемпион мира — о поединке Бивол — Бетербиев
43-летний американский боксёр-профессионал, выступавший в первой полусредней весовой категории, и бывший чемпион Поли Малиньяджи рассказал об ожиданиях от поединка двух российских боксёров — Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.
«Их поединок — это мечта каждого фаната бокса. Есть сражения, которые не притягивают обычных поклонников к боксу, но мы как настоящие фанаты знаем, что такие поединки даже лучше, чем обычные бои того же Канело, многие из которых для меня — потеря времени.
Когда ты фананат бокса, понимаешь стили и действительно понимаешь наш спорт — битва Бетербиева и Бивола это то, что ты хочешь увидеть. Это такой бой, перед которым ты будешь сидеть в волнении и предвкушении, ожидая начала поединка», — сказал Малиньяджи в эфире TalkSport.
Где смотреть турнир с главным боем Бетербиев — Бивол
Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и TNT Sports. В России поединок покажут на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.
😳 «Артур мог бы остановить Усика». Бей — о поединке Бетербиева и Дмитрия Бивола
41-летний бывший чемпион мира по версии IBF в лёгком весе американец Микки Бей сделал свой прогноз на поединок за абсолютное чемпионство в полутяжёлом весе между двумя россиянами — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
«Если Бетербиев всё ещё здоров и если он воспринимает этот бой серьёзно, то он мой фаворит. Но я уверен, что это будет бой 50 на 50, потому что Бивол очень хороший боксёр. Если кто и может побить Бетербиева, то это будет Бивол.
Много супертяжеловесов устают, так что если Артура Бетербиева поставить с парнем из этой категории — то у него есть вводные, чтобы выйти победителем. Если посмотреть на его путь в боксе, то в любителях он ударом по корпусу отправлял в нокдаун Усика. И это даже не был тяжёлый удар. Представьте, если бы их бой произошёл в профессионалах. Артур мог бы остановить Усика, если бы было больше раундов», — сказал Бей в эфире Pro Boxing Fans.
Дата и время турнира с главным боем Бетербиев — Бивол
Турнир с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт события запланирован на 18:00 по московскому времени. Поединок россиян стартует около полуночи.
👊 «Я готовлюсь дать больше, чем пропустить». Бетербиев после открытой тренировки
«Я чувствую себя неплохо и полностью готов к субботнему вечеру. Готовлюсь дать больше, чем пропустить. Для каждого противника мы делаем определённую работу, но для этого боя мы сделали даже больше. Но это была тяжёлая работа», — сказал Бетербиев.
Полный кард турнира с главным боем Бетербиев — Бивол
Артур Бетербиев (20-0, 20 KO), Россия — Дмитрий Бивол (23-0, 12 KO), Россия;
Крис Юбэнк-младший (33-3, 24 KO), Великобритания – Камил Шеремета (25-2-2, 8 KO), Польша;
Фабио Уордли (17-0-1, 16 KO), Великобритания – Фрейзер Кларк (8-0-1, 6 KO), Великобритания;
Джей Опетайя (25-0, 19 KO), Австралия – Джек Масси (22-2, 12 KO), Великобритания;
Бен Уиттакер (8-0, 5 KO), Великобритания – Лиам Кэмерон (23-6, 10 KO), Великобритания;
Скай Николсон (11-0, 1 KO), Австралия – Рэйвен Чапмэн (9-0, 2 KO), Великобритания;
Мохаммед Аль-Акел (0-0, 0 KO) – Хесус Гонсалес (3-2, 0 KO), Колумбия.