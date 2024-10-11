Повторит путь Перейры? Изучаем потенциал Артёма Вахитова в UFC

На этой неделе ростер UFC пополнился двумя российскими бойцами. Одним из новичков промоушена стал экс-чемпион Glory, топовый кикбоксёр и тайский боксёр Артём Вахитов, который в своё время побеждал самого Алекса Перейру.

Удивительно похожая ситуация, не правда ли? У UFC есть чемпион, настоящая звезда, которая сметает соперников, но внезапно на горизонте появляется парень, когда-то гасивший эту звезду. Казалось бы, где чемпион и где новичок, но через три боя новичок уже получил титульный поединок и вновь погасил звезду. Такой путь был у Алекса Перейры, который занял место Исраэля Адесаньи на небосклоне ММА. Теперь ситуация повторяется, но уже с самим Перейрой: за ним в UFC пришёл парень, который его уже побеждал в Glory. Перейра и Вахитов дважды дрались между собой, оба раза выдавали близкие бои, а счёт в них – 1-1, причём последнее слово осталось за российским бойцом.

Вахитов ещё до прихода в UFC начал подогревать интерес к их потенциальному поединку с Перейрой.

«Не думаю, что Алекс лучший ударник в UFC, поскольку у него есть всего один хороший удар. Это не значит, что он действительно хорошо работает в стойке. Настоящий ударник — тот, у кого в запасе есть много комбинаций, очень разные возможности в стойке для нанесения панчей. Алекс лишь хорошо дерётся с одним ударом и хорошо умеет его наносить, но это ничего не значит», — сказал Артём Вахитов.

Перейра тоже успел отметиться высказываниями в адрес россиянина.

«Я перестал следить за кикбоксингом, так что на самом деле не знаю, как у Артёма сейчас дела. Не могу ничего сказать о том, каков его потенциал в лиге. Однако считаю, что сейчас ему было бы трудно драться со мной в UFC. Многие совершают ошибку, думая, что легко стать звездой, как Иззи, который давно победил меня. Такие парни думают, что им достаточно просто прийти сюда и сделать то же самое. Но они не такие, как я, как Адесанья. Взгляните на нашу историю, чтобы понять, почему мы оказались тут», — сказал Перейра на пресс-конференции.

Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

При этом бразилец специально прилетел на Претендентскую серию Даны Уайта и вместе с главой промоушена следил за тем, как Вахитов нокаутировал Айлема Масрафа в первом раунде. После боя бразилец порекомендовал президенту UFC дать россиянину контракт, также Вахитов и Перейра тепло пообщались между собой за кулисами.

Всё складывается для Вахитова как нельзя лучше. Многократный чемпион мира по тайскому боксу дебютировал в ММА год назад с поражения, а сейчас с рекордом 3-1 подписал контракт с лучшей лигой мира. Если вам дают контракт с таким рекордом, значит, в вас видят большой потенциал, ну, а если уж сам Алекс Перейра просит подписать россиянина, то это ещё больший аванс. Дана Уайт – прекрасный предприниматель, который знает, что нужно для продажи билетов и PPV. Есть ощущение, что Артёма сейчас в ускоренном режиме будут вести по бойцам средней руки без борьбы, чтобы Вахитов в кратчайшие сроки добрался до Перейры. Бразильцу уже 37 лет, поэтому у россиянина нет права на ошибку, если он всё же хочет добраться до Алекса. Поатан, кстати, судя по его поведению, совсем не против разделить октагон с Артёмом: всё лучше, чем бороться в партере с Анкалаевым, да и для бразильца это шанс доказать, что он сильнее Вахитова.

Пока сложно говорить о потенциале Артёма как бойца смешанных единоборств. Четыре поединка, один из которых он проиграл, пусть и из-за травмы. Безусловно, Вахитов — первоклассный ударник с отличной техникой, по-другому у Перейры не выиграть. При этом у россиянина крепкая челюсть, раз он дважды доходил с Алексом до судейского решения. Вопрос в том, будут ли Вахитову помогать добраться до титула, как в своё время помогали Перейре? Если да, то Артём вполне способен дойти до пояса с его ударными навыками. А вот если россиянину дадут какого-нибудь неплохого борца, есть ощущение, что вся сказка может на этом закончиться. Если ты никогда не боролся, то сложно этому научиться в 33 года, тем более на уровне UFC.

Однако Вахитов, безусловно, один из главных проспектов лиги на данный момент. Артёму дали прекрасный шанс – самое время им воспользоваться.