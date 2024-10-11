Неожиданный нокдаун, шокирующая развязка. Моделируем бой Бетербиева и Бивола

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Традиционно перед самыми топовыми событиями «Чемпионат» разбирает и моделирует их. Мимо противостояния двух непобеждённых россиян пройти было просто невозможно. Мы постарались проанализировать сильные и слабые стороны парней, их последние поединки.

Первый раунд. Можно практически не сомневаться, парни начнут максимально осторожно. Бетербиев после операции и длительного восстановления. Бивол традиционно аккуратно работает в стартовых трёхминутках. Минимальное количество ударов – полная разведка.

Второй раунд. Осторожность от Дмитрия – смелость от Артура. Бетербиев должен почувствовать, что соперник ещё не нащупал комфортную дистанцию и темп. Стоит этому случиться, БТР перейдёт в решительное наступление. И может даже зажать Дмитрия у канатов. Есть первая активность.

АРТУР БЕТЕРБИЕВ Фото: Richard Pelham/Getty Images

Третий раунд. Артур начинает напирать ещё сильнее. Он видит, что Дмитрий пытается «насыпать» удары. А сам вкладывает в каждую атаку серьёзную мощь. Непросто приходится Биволу. При этом опасности пока нет. Бивол видит практически каждый опасный удар, ускользая из-под прессинга.

Четвёртый раунд. Постепенно Дмитрий начинает перехватывать инициативу. Он понимает, что выигрывать отдельные трёхминутки нужно именно за счёт количества наносимых ударов. Поэтому принимается выбрасывать стремительные комбинации. Есть первый раунд, который прошёл под его диктовку.

ДМИТРИЙ БИВОЛ Фото: Richard Pelham/Getty Images

Пятый раунд. Снова начало раунда за Биволом. Он прекрасно понимает, что трёхминутки в первой половине поединка отдавать нельзя. С каждой минутой будет становиться тяжелее, ведь тоннаж ударов Бетербиева растёт, урон накапливается. Поэтому Дмитрий старается включаться целыми комбинациями.

Шестой раунд. На экваторе поединка трёхминутки начинают принимать очень равный характер. Сначала поактивнее был Бивол, затем в атаку пошёл Артур. Начинаются интереснейшие отрезки.

Седьмой раунд. Бетербиев включается – это его стихия. Артур понимает, что заключительные раунды станут очень непростым временем. А вот именно сейчас можно выдать максимальный урон по сопернику. И БТР очень хорошо справляется с задачей.

Восьмой раунд. Именно эта трёхминутка часто становилась определяющей в поединках Бетербиева. Вот и теперь Артур переходит в решительное наступление. И одним из точных ударов отправляет соперника в нокдаун! Бивол встаёт, но выглядит потрясённым. И всё-таки до конца раунда окончательно приходит в себя.

АРТУР БЕТЕРБИЕВ Фото: Matchroom Boxing/Getty Images

Девятый раунд. Продолжает давить Бетербиев. Не хочет отпускать он соперника. Но Дмитрий выравнивает ситуацию. Постепенно перехватывает инициативу и вновь начинает выбрасывать большое количество ударов. На волевых действует, поскольку понимает, что каждый следующий раунд – определяющий, проигрывать их больше нельзя.

10-й раунд. Качели продолжаются. Артур пользуется небольшим замешательством Бивола и вновь проводит раунд в доминирующей манере. Не позволяет он лишнего оппоненту. Очень комфортно себя ощущает Бетербиев.

ДМИТРИЙ БИВОЛ Фото: Matchroom Boxing/Getty Images

11-й раунд. Дмитрий включается на максимум. Теперь каждое действие на карандаше у судей. А главное — нужно попытаться отыграть нокдаун, что выглядит очень сложной задачей. Бетербиев пробует отвечать на это собственными выпадами. Но точнее работает именно Бивол.

12-й раунд. Самый спокойный раунд. Дмитрий методично пытается набирать очки. Артур никуда не торопится и ведёт бой к судейскому решению. Последняя минута и вовсе напоминает первые мгновения поединка.

Решение судей. Случается то, чего не ожидали увидеть все эксперты и скептики – победа Бетербиева решением судей. В равном бою зарешал нокдаун.