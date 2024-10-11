Второе пришествие Насима Хамеда. В Британии вырастили новую звезду бокса

12 октября в Эр-Рияде всё внимание будет приковано к поединку за абсолютное чемпионство в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Но в карде есть за кем посмотреть, ведь саудовские шейхи не поскупились, чтобы привезти на турнир не только чемпионов мира, а ещё и восходящих звёзд.

Один из таких проспектов — британский полутяжеловес Бен Уиттакер, который отчасти повторяет путь своего звёздного соотечественника. За плечами Бена хорошая любительская карьера (в том числе приезжал в Екатеринбург на чемпионат мира), венцом которой стало серебро на Олимпийских играх в Токио. Уиттакер в полуфинале прошёл Имама Хатаева, но в финале проиграл кубинцу Арлену Лопесу. И, несмотря на то что это солидное достижение, Бен был максимально подавлен и на церемонии награждения убрал медаль в карман.

«Вы не выигрываете серебро, вы проигрываете золото. Я чувствовал себя полным неудачником, так что не мог праздновать серебряную медаль. Когда я оглянусь назад через несколько лет, то, возможно, это будет казаться мне великим достижением, но тогда я был расстроен и не смог насладиться», — объяснял Уиттакер.

Бен Уиттакер Фото: Andrew Redington/Getty Images

Уже в июле 2022 года британец дебютировал на профессиональном ринге, нокаутировав Грега О’Нила, а потом очень быстро набрал обороты. Например, за счёт того, что выступал на крупных ивентах. В послужном списке Уиттакера пока нет громких имён, но звездой он уже стал. В первую очередь из-за своего крайне яркого стиля. В начале 2024 года Бен в сумасшедшей манере разнёс Халида Грайдиа. Прыжки на одной ноге, вращения, разговоры с людьми в рингсайде. Хайлайты с того поединка разлетелись по всем социальным сетям, и Уиттакера начали сравнивать с Насимом Хамедом из-за экстравагантного стиля.

«Я следовал этому стилю с самого детства, и в тот момент все мои социальные сети вдруг сошли с ума. Я просто остаюсь собой. Не собираюсь меняться ни для кого и пока выполняю свою работу. Это всё, что имеет значение», — говорил боксёр.

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Сходства Уиттакера с Хамедом действительно бросаются в глаза. Насим был суперзвездой и буквально построил своё наследие на том, что пританцовывал и устраивал шоу во время своих поединков, причём делал он это в топ-боях. Забавно, что Бен заявил, что до недавних пор не видел боёв Хамеда, и своим любимым боксёром в любителях называл Марио Кинделана, а в профессионалах — Томаса Хирна и Пернелла Уитакера.

Тренируется Бен у знаменитого Шугара Хилла Стюарда, который также работает с Тайсоном Фьюри. К слову, Стюард постоянно сравнивает Уиттакера с Роем Джонсом-младшим, но боксёр утверждает, что хочет быть собой — Беном Уиттакером.

Бен Уиттакер Фото: Jack Thomas — WWFC/Wolves via Getty Images

Интересно, что если в боях британец издевается над соперниками, то за пределами ринга он совершенно другой: «Мне поставили диагноз СДВГ, поэтому иногда я говорю то, чего не должен. Ничего не могу поделать. Кроме бокса, я ещё ем и читаю рэп. На ринге я дерзкий парень, но в жизни —совершенно другая личность. Я очень асоциален, хотя по моим социальным сетям этого не скажешь. Мне нравится оставаться дома, я не хожу на вечеринки. Я как старик, люблю выпить чашку чая и посмотреть мыльную оперу».

Уитакер общается не только с Фьюри, так как у них один тренер, но ещё и с Энтони Джошуа. Эй Джей делится советами и по поводу бокса, и по поводу жизни вне ринга. Например, учит Бена разумно распоряжаться финансами.

«В первую очередь я хочу заботиться о своей семье. Мои мама и папа работали на двух работах, многим пожертвовали, так что не хочу, чтобы они больше о чём-либо беспокоились», — делится Уиттакер.

В Бена верят его промоутеры и рассчитывают, что он вырастет в бóльшую звезду, чем Фьюри и Джошуа. Талант и навыки для этого у Уиттакера есть, и цель добраться до вершины он себе, конечно, ставит. Команда поощряет выходки Бена на ринге, но один из его тренеров Джоби Клейтон внимательно следит за тем, чтобы спортсмен не увлекался: «Я из более старшего поколения, мне не очень нужно видеть эту показуху. Но это в том числе и дезориентирует соперника, потому что меняется ритм. То, что делает Бен — искусство и мастерство. Моя часть работы заключается в том, чтобы напомнить ему, что пришло время стать серьёзным и разобраться с парнем напротив».

В 2024 году Уиттакер уже провёл три поединка и 12 октября проведёт четвёртый — с Лиамом Кэмероном. Может быть, Бен не порадует финишем, но точно заставит всех вспомнить о Насиме Хамеде и посмотреть за ярким шоу.