Нганну готовится к финишу карьеры. Выбираем идеальных соперников в ММА и боксе

19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Arena» состоится большой турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants. Всё внимание совершенно точно будет приковано к фигуре главной звезды – Фрэнсиса Нганну. Боец после длительного простоя в смешанных единоборствах всё-таки возвращается в клетку. Его соперником станет Ренан Феррейра. Говоря откровенно, фанаты хотели для Хищника совершенно другого уровня оппозиции. Но для возвращения пока было решено организовать поединок именно с этим соперником. Сам Фрэнсис уже сообщил, что рассчитывает провести ещё несколько боёв и в MMA, и в боксе. Поэтому постепенно можно начинать размышлять о потенциальных противниках для Нганну.

Фрэнсис сообщил, что очень хочет вернуться в профессиональный бокс. Но и покидать смешанные единоборства прямо сейчас пока не собирается. Нганну надеется ещё несколько лет радовать фанатов выступлениями: «У меня есть желание вернуться в бокс. Очевидно, у меня осталась пара боёв в MMA и боксе. Мне исполнилось 38 лет, и я скажу, что завершу карьеру, когда мне будет 41 или 42 года. Это может произойти и в 40 лет, но в исключительном случае. Я хочу насладиться временем в клетке и ринге, станцевать последний танец и уйти».

Смешанные единоборства

Безусловно, самым ожидаемым возможным поединком выглядит сражение с Джоном Джонсом. А всё потому, что разговоры о нём ведутся на протяжении очень долгого времени. Парни рассчитывали столкнуться в клетке ещё в UFC, но в итоге им так и не был организован бой. Не успокоилась ситуация и после того, как Фрэнсис покинул лучшую лигу на планете. Бойцы продолжили активно обмениваться оскорблениями, провоцировать друг друга на конфликт. А боссы организаций UFC и PFL говорят, что проведение такого поединка выглядит вполне реальным. Ещё более важно то, что в организации боя заинтересованы в Саудовской Аравии. И там готовы вложить большие деньги в то, чтобы парни всё-таки зарубились в октагоне.

Российские фанаты смешанных единоборств совершенно точно хотят, чтобы соперником Фрэнсиса в PFL стал Вадим Немков. Возможно, совсем скоро он пополнит ряды бойцов UFC. Но пока выступает в одной лиге с Нганну. И даже успел здорово дебютировать. Правда, пока особенного внимания к его персоне за рубежом это не привлекло. Но именно поединок с Хищником может стать определяющим для всей дальнейшей карьеры Вадима. Поэтому Немков должен изо всех сил цепляться за возможность всё-таки сразиться с Нганну. А для этого необходимо принимать любые вызовы, завершая их своими победами.

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Профессиональный бокс

Кажется, что на данный момент в смешанных единоборствах это – всё. А вот в профессиональном боксе вариантов намного больше. И один интереснее другого. Основной – реванш с Тайсоном Фьюри. Сам Фрэнсис, безусловно, с теплотой вспоминает первый поединок против Цыганского короля. А всё потому, что получилось хорошо показать себя против одного из лучших боксёров на планете. Кроме того, получилось отправить Фьюри в нокдаун. Поэтому тот бой можно оценивать крайне положительно. И второй поединок может получиться ещё более кассовым и интригующим.

ФРЭНСИС НГАННУ И ТАЙСОН ФЬЮРИ Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Ещё одна интересная опция – Александр Усик. Чемпион не молодеет, ему становится всё сложнее справляться с серьёзными испытаниями. Поэтому Нганну вполне может замахнуться на такой поединок. Конечно, превзойти оппонента в технике и скорости будет непросто. Но в руках Фрэнсиса есть тот самый «динамит», который может помочь вырубить оппонента. Списывать этот фактор нельзя ни при каких раскладах. Поэтому противостояние с Усиком выглядит вполне вероятным, вызывает интерес и у фанатов, и у организаторов. К слову, можно попробовать провести бой не только по боксу. Сам Усик уже заявил, что с удовольствием выступил бы и в смешанных единоборствах.

Перечисленные выше парни – суперзвёзды и невероятные профессионалы. Но, может, Нганну стоит немного понизить планку, чтобы наконец-то одержать дебютную победу в боксе? Один из вариантов – тот самый Джейк Пол. Сейчас он нацелился на поединок с Майком Тайсоном, который состоится совсем скоро. А затем с удовольствием примет бой с Нганну, в этом практически нет сомнений. Это сражение может быть очень интересным потому, что Пол – мастер «продавать» свои поединки. А значит, недостатка внимания к событию не будет, оно соберёт приличную кассу.

А закрывает этот список вариант, который смотрится не самым реальным, но при этом уже обсуждается в кулуарах. Фёдор Емельяненко завершил карьеру в смешанных единоборствах и давно говорит, что хотел бы попробовать свои силы в профессиональном боксе. Так, может, выйти в ринг стоит именно против такого же выходца из MMA? Конечно, кулаки Нганну таят в себе серьёзную опасность. Но и Последний Император за свою карьеру доказал, что никогда не боялся вызовов. Поэтому вполне может попробовать себя против Хищника.