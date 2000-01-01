Тим Цзю удивил ловкостью, поймав монеты в воздухе
Боксёр Тимофей Цзю, сын Константина Цзю, показал, как ловко может поймать сразу несколько летящих монет. На выполнение этого трюка у него были считаные секунды. Результат шикарный — Тим уронил всего одну монету. Кажется, он смог бы подрабатывать фокусником.
Боксёр Тим Цзю продемонстрировал необычный трюк с ловлей летящих монет. Видео
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