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Тим Цзю удивил ловкостью, поймав монеты в воздухе
Тим Цзю удивил ловкостью, поймав монеты в воздухе
Боксёр Тимофей Цзю, сын Константина Цзю, показал, как ловко может поймать сразу несколько летящих монет. На выполнение этого трюка у него были считаные секунды. Результат шикарный — Тим уронил всего одну монету. Кажется, он смог бы подрабатывать фокусником.
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Боксёр Тим Цзю продемонстрировал необычный трюк с ловлей летящих монет. Видео
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